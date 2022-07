Stadacona temporary fitness facility to be constructed by early fall 2023 / Construction de l’installation de conditionnement physique temporaire à Stadacona au début de l’automne 2023

Stadacona temporary fitness facility to be constructed by early fall 2023

Background

When the decision was made to close the Stadacona Fitness, Sports and Recreation Centre (STADPLEX) in 2018, Real Property Operations Section Halifax developed a comprehensive infrastructure plan to address the short, medium and long-term needs of our Base population. From this plan, it was determined that a temporary, winterized fitness facility would be constructed in the same location as the now demolished STADPLEX gym. Design work for this facility began in late 2020.

Construction timeline now confirmed

In late April 2022, a contract was awarded for the construction of the facility. With a formal contract now in place, the following construction activities are scheduled to occur at Stadacona in the coming months and into 2023:

Early July 2022: Installation of fencing around the future facility property ( fencing marked in blue on the attached site map, Figure 2 ). July – November 2022: Site preparation activities (e.g. installation of site services/excavation/foundation, footings/slab, construction of mechanical mezzanine). November 2022: Arrival of the pre-engineered building system for on-site assembly. Early fall 2023: Facility opens for use. Exact date to be announced closer to completion of construction.

Impacts to local Defence Team members will be minimal during the site preparation and construction/assembly periods. In addition to increased construction noise during working hours, a small number of parking spaces just inside the fence line will be inaccessible throughout the construction period; these spaces are marked in orange at figure 2. There may be a few instances during which Admirals Way is limited to single-lane traffic or where the small parking area adjacent to the construction site (marked in purple at Figure 2) will be closed. Relevant details will be communicated in advance of any such activities.

About the facility

Modelled after a similar facility at CFB Borden (Figure 1), Stadacona’s 1250 square metre temporary fitness facility will be heated and air-conditioned, and will include an open gymnasium area for basketball, volleyball, badminton and ball hockey; an area for cardio machines and weights; day lockers and change stalls; universal showers and washrooms; a reception office with DWAN workstations for fitness and sports instructors; and a storage room for equipment. Considerably more compact than the original STADPLEX gym, this temporary facility will have a maximum capacity of approximately 134 members; this capacity will be reduced as required to comply with any possible physical distancing requirements. PSP Halifax is working to determine an operational plan for this facility that will identify hours of operation and other details that facility users will want to know; this information will be provided closer to the official opening in 2023.

Site map

PSP Halifax – Current physical fitness programming

While excited for the future of fitness at Stadacona, PSP Halifax remains focused on providing physical fitness programming to local members right now. For more information on current PSP Halifax fitness programming, click here.

Archives/References:

2018: STADPLEX to close in October | Trident Newspaper

2018: STADPLEX closure updates | Trident Newspaper

2020: Design phase for temporary Stadacona fitness facility underway | Trident Newspaper

Construction de l’installation de conditionnement physique temporaire à Stadacona au début de l’automne 2023

Contexte

Lorsque la décision a été prise de close the Stadacona Fitness, Sports and Recreation Centre (fermer le Centre de conditionnement physique, de sports et de loisirs de Stadacona) (STADPLEX) en 2018, la Section des opérations immobilières d’Halifax a élaboré un plan d’infrastructure complet pour répondre aux besoins à court, moyen et long terme de la population de notre base en matière de conditionnement physique. En fonction de ce plan, il a été déterminé qu’une installation de conditionnement physique temporaire et aménagée pour l’hiver serait construite au même endroit que le gymnase STADPLEX, maintenant démoli. Design work for this facility began in late 2020 (les travaux de conception de cette installation ont commencé à la fin de 2020).

Le calendrier de construction est maintenant confirmé

À la fin de 2020, un contrat a été attribué pour construire l’installation. Un contrat officiel étant désormais en place, les travaux de construction suivants devraient avoir lieu à Stadacona au cours des prochains mois et en 2023 :

Début juillet 2022 : Mise en place de la clôture autour du futur site de l’installation ( la clôture est indiquée en bleu sur le plan du site ci-joint, figure 2 ). De juillet à novembre 2022 : Travaux de préparation du site (p. ex. installation des services du site/excavation/fondation, semelles/dalles, construction d’une mezzanine mécanique). Novembre 2022 : Arrivée du système de bâtiment préfabriqué aux fins d’assemblage sur place. Début de l’automne 2023 : Ouverture de l’installation aux usagers. La date exacte sera annoncée à l’approche de la fin de la construction.

Les membres de l’Équipe locale de la Défense seront peu affectés par les travaux de préparation du site et les périodes de construction et d’assemblage. Outre l’augmentation du bruit de la construction pendant les heures de travail, un petit nombre d’espaces de stationnement situés juste à l’intérieur de la ligne de clôture seront inaccessibles pendant toute la période de construction; ces espaces sont indiqués en orange à la figure 2. Il se peut qu’à quelques reprises, la circulation sur Admirals Way soit limitée à une seule voie ou que la petite aire de stationnement adjacente au chantier de construction (indiquée en violet, figure 2) soit fermée. Les détails pertinents seront communiqués aux membres avant le début de ces activités.

À propos de l’installation

Inspirée d’une installation semblable à la BFC Borden (Figure 1), l’installation temporaire de conditionnement physique de 1 250 mètres carrés de Stadacona sera chauffée et climatisée et comprendra un gymnase ouvert pour le basket-ball, le volley-ball, le badminton et le hockey-balle; une zone pour les appareils d’entraînement cardiovasculaire et les poids; des casiers de jour et des cabines de changement; des douches et des toilettes universelles; une réception et des postes de travail RED réservés aux instructeurs de conditionnement physique et de sport et un local de rangement de l’équipement. Cette installation temporaire, beaucoup plus étroite que le gymnase STADPLEX original, pourra accueillir un maximum d’environ 134 membres; cette capacité sera réduite au besoin afin de respecter d’éventuelles exigences liées à la distanciation physique. Les responsables des Programmes de soutien du personnel (PSP) d’Halifax travaillent à l’élaboration d’un plan opérationnel pour cette installation qui comprendra les heures d’ouverture et d’autres détails que les usagers de l’installation voudront connaître. Ces renseignements seront communiqués à l’approche de l’ouverture officielle en 2023.

Plan du site

PSP Halifax – Programmes de conditionnement physique actuels

Outre l’enthousiasme que suscite l’avenir du conditionnement physique de Stadacona, les responsables du PSP Halifax continuent de se concentrer sur les programmes de conditionnement physique offerts actuellement aux membres de la région. Pour obtenir plus de renseignements sur les programmes de conditionnement physique offerts actuellement, cliquez ici.

Archives et références

2018 : STADPLEX to close in October | Trident Newspaper (en anglais)

2018 : STADPLEX closure updates | Trident Newspaper (en anglais)

2020 : Design phase for temporary Stadacona fitness facility underway | Trident Newspaper (en anglais)