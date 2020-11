Design phase for temporary Stadacona fitness facility underway

By CFB Halifax Public Affairs,

On October 31, 2018, CFB Halifax’s Stadacona Fitness, Sports and Recreation Centre (STADPLEX) closed its doors for the last time after 75 years in operation. At that time, a comprehensive Real Property Operations (RPOS(H)) infrastructure plan was developed to address the short, medium and long-term fitness needs of the Base population.

Since then, local Defence Team members, visitors of the Base and neighbouring residents have likely noticed lots of activity taking place on the STADPLEX property. Following a lengthy demolition period, the space that housed the 8,853 square meter facility is now neat and tidy, featuring a new parking area and sidewalk, a gravel pad and landscaping.

And there’s more planned for this property. Where STADPLEX once stood will soon be a new gym hub for local Defence Team members.

“We are currently entering the design phase for a temporary, winterized fitness facility, to be constructed on this property,” explains Maj Mandy Landolt, RPOS(H) Officer Commanding.

Modelled after a similar facility at CFB Borden, the 1,250 square metre fitness space at Stadacona will be heated and air-conditioned, and will include an open gymnasium area for basketball, volleyball, badminton and ball hockey; an area for cardio machines and weights; locker rooms with showers and washrooms; a reception office for fitness and sports instructors; and a storage room for equipment. Considerably more compact than the original STADPLEX gym, the facility will have a maximum capacity of approximately 134 members; this capacity will be reduced as required if physical distancing measures are still in effect upon final construction.

While PSP Halifax staff have been offering quality fitness services at both the Fleet and Shearwater gyms as well as online, they are looking forward to bringing some of these services back to Stadacona as the operators of this new facility.

“Between the closure of STADPLEX in 2018 and the current challenges of operating in a COVID-19 environment, we’ve certainly had our work cut out for us to ensure we can continue providing quality physical fitness programming to our local Defence community,” explains Stacey Robichaud, the Fitness, Sports and Recreation Manager at PSP Halifax. “Having added space for fitness activities at Stadacona – even in a small area – will be a welcome addition. We will be ready to set up shop when construction is completed.”

The facility design is scheduled for completion by May 2021, with the construction timeline to be confirmed. The structure will remain in place until a permanent replacement facility is approved, funded, and constructed.

Capt(N) Sean Williams, CFB Halifax Base Commander, has been tracking this project since he assumed command in August 2020. He is an advocate for healthy living, and knows that any additional space for fitness services will be important for the overall health and wellness of the Base community.

“We look forward to introducing this new capability at Stadacona, as it will allow us to bolster our existing fitness programming and services in order to meet the diverse fitness needs of the Base “ explains Capt(N) Williams. “I want to thank our incredible PSP Halifax team and our colleagues at Real Property Operations Section (Halifax) and Defence Construction Canada for their ongoing efforts to ensure this project comes to fruition.”

While excited for the future of fitness at Stadacona, PSP Halifax remains focused on providing physical fitness programming to local members right now. From pre-recorded, online workouts to in-person fitness classes, PSP Halifax has much to offer to the Defence community. For the latest CFB Halifax Fitness Services Update, click here.

La phase de conception du centre de conditionnement physique temporaire de Stadacona est en cours

Par CFB Halifax Public Affairs

Le 31 octobre 2018, le centre de conditionnement physique, de sports et de loisirs de Stadacona (STADPLEX) de la BFC Halifax a fermé ses portes pour la dernière fois après 75 ans d’activité. À ce moment-là, un plan d’infrastructure complet de la Section des opérations immobilières (SOI(H)) a été élaboré pour répondre aux besoins de la population de la base en matière de conditionnement physique à court, moyen et long termes.

Depuis, les membres de l’Équipe de la Défense locale, les visiteurs de la base et les résidents de la région ont probablement remarqué que beaucoup d’activités se déroulaient sur la propriété du STADPLEX. Après une longue période de démolition, l’espace où se trouvait l’installation de 8 853 mètres carrés est maintenant propre et en ordre, avec un nouveau stationnement et un nouveau trottoir, une plateforme de gravier et de l’aménagement paysager.

Et d’autres travaux sont prévus sur cette propriété. Le site de l’ancien STADPLEX sera bientôt un nouveau gymnase pour les membres de l’Équipe de la Défense locale.

« Nous entreprenons actuellement la phase de conception d’un centre de conditionnement physique temporaire, adapté aux conditions hivernales, qui sera construit sur cette propriété », explique le Maj Mandy Landolt, commandant de la SOI(H).

Sur le modèle d’une installation similaire à la BFC Borden, l’espace de conditionnement physique de 1 250 mètres carrés à Stadacona sera chauffé et aura de l’air climatisé, et comprendra : un espace de gymnase ouvert pour le basket-ball, le volley-ball, le badminton et le hockey-balle; une zone pour les appareils d’entraînement cardiovasculaire et les haltères; des vestiaires avec douches et toilettes; un bureau de réception pour les instructeurs de conditionnement physique et de sport; et un local d’entreposage du matériel. Beaucoup plus compacte que le gymnase STADPLEX d’origine, l’installation aura une capacité maximale d’environ 134 membres; cette capacité sera réduite au besoin si des mesures d’éloignement physique sont encore en vigueur lors de l’achèvement des travaux de construction.

Bien que le personnel des PSP d’Halifax ait offert des services de conditionnement physique de qualité aux gymnases de la Flotte et de Shearwater ainsi qu’en ligne, il est impatient de ramener certains de ces services à Stadacona en tant qu’exploitant de cette nouvelle installation.

« Avec la fermeture de STADPLEX en 2018 et les défis actuels liés au fonctionnement dans un environnement de COVID-19, nous avons certainement eu du pain sur la planche pour nous assurer de pouvoir continuer d’offrir des programmes de conditionnement physique de qualité à notre communauté locale de la Défense, explique Stacey Robichaud, gestionnaire du conditionnement physique, des sports et des loisirs des PSP d’Halifax. L’ajout d’un espace pour les activités de conditionnement physique à Stadacona – même d’un petit espace – sera apprécié. Nous serons prêts à nous installer lorsque la construction sera terminée. »

La conception de l’installation devrait être terminée au plus tard en mai 2021, et le calendrier de construction doit être confirmé. La structure restera en place jusqu’à ce qu’une installation de remplacement permanente soit approuvée, financée et construite.

Le Capv Sean Williams, commandant de la BFC Halifax, suit ce projet depuis qu’il a assumé le commandement en août 2020. Il fait la promotion de la vie saine et sait que tout espace supplémentaire pour les services de conditionnement physique sera important pour la santé et le bien-être de la communauté de la base en général.

« Nous sommes impatients de mettre en place cette nouvelle capacité à Stadacona, car elle nous permettra de renforcer nos programmes et services de conditionnement physique existants afin de répondre aux divers besoins de la base dans ce domaine, explique le Capv Williams. Je tiens à remercier notre incroyable équipe des PSP d’Halifax et nos collègues de la Section des opérations immobilières (Halifax) et de Construction de Défense Canada pour leurs efforts constants afin d’assurer la réalisation de ce projet. »

Bien qu’enthousiasmés par l’avenir du conditionnement physique à Stadacona, les PSP d’Halifax continuent de se concentrer sur la prestation de programmes de conditionnement physique aux membres locaux en ce moment. Des séances d’entraînement préenregistrées en ligne aux cours de conditionnement physique en personne, les PSP d’Halifax ont beaucoup à offrir à la communauté de la Défense. Pour obtenir la plus récente mise à jour concernant les services de conditionnement physique de la BFC Halifax, cliquez ici.