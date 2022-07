CFB Halifax Update from the Base Commander / Mise à jour du commandant de la base de la BFC Halifax

CFB Halifax Update from the Base Commander

July 15, 2022

To the local Defence community,

First, I would like to welcome all personnel – as well as their families – newly posted to and employed at CFB Halifax. I wish you an enjoyable start to this new professional chapter. For those of you who are new to Halifax and Nova Scotia, be prepared to enjoy the breathtaking landscapes, arts and culture, local kindness and hospitality, and everything else that our city and province have to offer.

You’ll soon come to find that CFB Halifax is an extremely active Base, both from a work perspective as well as a social perspective. To help you get started and to bring our entire Defence community up to speed, I am happy to provide the following Base activity updates. This will surely be of interest to all local Defence Team members, whether you are new to the Base or have been with us for some time. This is my final report on key Base activities, and I trust that my successor will oversee these projects with enthusiastic drive, collaborative spirit and great leadership.

Base Services Directory

Relocation can be an overwhelming experience and CFB Halifax is a busy, bustling ecosystem: these factors can make finding the right information for a given Base service challenging. Keeping this in mind, our Base has consolidated contact information, office hours and other relevant details into a Base Services Directory aimed at helping you navigate Base services efficiently.

The Base Services Directory is updated regularly and can be found on DWAN via the MARLANT Intranet (under Tools Tab -> Local -> Base Services Directory) as well as on CFB Halifax social media (Facebook). Our Base team is always looking to provide accurate and up-to-date information to best serve our local Defence Team members through this directory; if you have questions, wish to share feedback or are looking for additional information, please email CFBHalifaxPublicAffairs@forces.gc.ca.

Cogswell District Project

Halifax Regional Municipality’s Cogswell District Project, the biggest city-building project in the history of Halifax, will convert 16 acres of road infrastructure into a mixed-use neighborhood, extending the entrance of the downtown northwards and reuniting communities separated by the interchange lands. Dedicated cycling lanes, multi-use trails, new parks and open spaces, a reimagined transit hub, and a significant central urban square will transform this traffic-centric area into a livable pedestrian-friendly area for people to live, work and play.

As part of this historic project, a portion of Department of National Defence (DND) property at the south end of our HMC Dockyard parking lot is currently out of service as the city works on the construction of a new roundabout that will create a more efficient flow of traffic to/from the downtown core. Once complete, this roundabout will offer our members access to enhanced walking paths and bikeways and a more seamless vehicular entry and exit route at the south end of Valour Way.

There will be ongoing impacts to Defence Team members who regularly work at/transit through our HMC Dockyard property for the duration of this project, which is expected to continue until at least 2025. As such, our local workforce can find regular, Defence Team-specific Cogswell District Project updates on the CFB Halifax Trident Navy Newspaper website at www.tridentnewspaper.com/cogswell. Members are always welcome to send their questions, concerns or feedback regarding this project to CFBHalifaxPublicAffairs@forces.gc.ca.

Stadacona Temporary Fitness Facility

In 2018, our one of our three large-scale fitness facilities, Stadacona Fitness, Sports and Recreation Centre (STADPLEX) closed permanently. While adjustments were made to our existing health/fitness programming at the time to mitigate the loss of STADPLEX, it was determined that a temporary all-season gym would best serve our Defence community – especially those who work at our Stadacona property – by increasing opportunities for maintaining physical and mental health. Design work for this temporary facility began in late 2020 and in late April 2022, a contract was awarded for the construction of the facility. Site preparation activities are commencing this month (July 2022), with the facility expected to open in early fall 2023. Construction updates are available via the Trident website at www.tridentnewspaper.com/StadFitnessFacility.

Mental and physical well-being are at the heart of a strong and healthy Defence community – which is why the team at Personnel Support Programs (PSP) Halifax continues to provide innovative health and fitness programming to local Defence Team members, in a variety of locations. For more information on current PSP Halifax offerings, click here.

Employment Equity and Defence Advisory Groups

The Base is committed to creating a welcoming, inclusive and respectful work environment for all its members. In line with DND/CAF philosophy, we are committed to achieving equality in the workplace so that no person is denied equal employment opportunities and are is a strong advocate of the Employment Equity (EE). As such, five specific Defence Advisory Groups (DAGs) operate to provide unfettered advice and grass roots insight to local and national DND/CAF leadership on issues relevant to their respective designated group on the implementation of EE and diversity.

Here at CFB Halifax/MARLANT, there are five regional DAGs: the Atlantic Defence Aboriginal Advisory Group (ADAAG), the Halifax Region Defence Women’s Advisory Organization (DWAO), the Halifax Defence Visible Minorities Advisory Group (DVMAG), the Defence Advisory Group for Persons with Disabilities (DAGPWD) and our newest DAG – the Atlantic Defence Team Pride Advisory Organization (ADTPAO). As DVMAG Champion, I highly encourage you to learn more about our local DAGs, how they are affecting change here at the Base, and even volunteer if you are able. These groups are volunteer-run and membership is open to all Defence Team members (both military and civilian). For more information, click here, or feel free to reach out to the DAGs directly by email.

Name Position Contact ADAAG Defence Aboriginal Advisory Group Halifax.DAAG@forces.gc.ca ADTPAO Atlantic Defence Team Pride Advisory Organization ADTPAO@forces.gc.ca DWAO Defence Women’s Advisory Organization Halifax.DWAO@forces.gc.ca DVMAG Defence Visible Minorities Advisory Group Halifax.DVMAG@forces.gc.ca DAGPWD Defence Advisory Group for Persons with Disabilities P-HFX.DAGPWD@intern.mil.ca ( only via DWAN)

COVID-19 – Response Guideline

MARLANT must comply with the CDS/DM Directive on DND/CAF Operating and Reconstituting in a Persistent COVID-19 Environment, which requires staying at home if you are sick, isolating if you test positive and continued use of PHMs such as NMMs, physical distancing, etc. COVID-19 remains a workplace hazard at this time and we must continue to implement control measures to address it. The MARLANT Measured Risk Response Guideline (MRRG) continues to be the direction to be followed for operating in a COVID-19 Environment on the Defence Establishment. The table below summarizes the MARLANT Direction regarding masking:

Topic MARLANT Direction – Remaining in Place Masks We are currently in the Yellow/Protect Posture which requires NMMs to be worn: in closed spaces (such as conference rooms/meeting rooms, elevators, etc.), in common areas (such as canteens, sitting areas, kitchenettes, etc.);

in poorly ventilated workspaces;

when transiting between locations indoors; and

where physical distancing cannot be maintained outdoors NMMs are not required when: one is alone and there is no possibility of encountering another person unexpectedly;

at their normal workstation (working as per usual and physically distanced); or

in a short-term scenario such as when actively eating or drinking, confirming their identity, doing a physical activity that’s difficult in a mask such as a fitness class, giving a performance as a singer, playing a wind instrument, publicly speaking or officiating at an event.

Mental Health Resources

Mental health issues can manifest in different ways, at any stage of life, and especially so as we learn to live with the impacts of COVID-19. Please remember that many specialized resources exist to support you and your family. For CAF members, the Member Assistance Program (1-800-268-7708) and Family Information Line (1-800-866-4546) are available 24/7. You can connect with a local Chaplain by calling 902-721-8660 (weekdays) and 902-427-7788 (evenings and weekends), or book an appointment with the mental health unit at the Base clinic at 902-721-8012. For DND members, the Employee Assistance Program (EAP) (1-800-268-7708 or 1-800-567-5803 *TTY—for people with hearing impairments) is available 24/7. Our local EAP Office can be reached at 902-240-8251. Remember that you are not alone. Please take care of yourselves, and of one another.

Upcoming Events/Activities

Here is a list of upcoming military and community events (both on and off Base) that I encourage you to learn about, explore and maybe even participate in.

A Final Thank You

Historically, summer is a transitional time for our Defence community as we enter the Active Posting Season. At the Base level, we recently welcomed a new Base Chief Petty Officer, CPO1 Troy Beazley, and my own Change of Command will see Captain(Navy) A.W. (Andy) Mackenzie assume command of CFB Halifax on July 25. To all of those leaving our Base team for a new posting or professional opportunity – along with our DND/CAF families moving this posting season – I am eternally grateful for your many contributions to the Base community and wish you nothing but the best for the future.

Finally, I would like to Thank You, our Base team, for everything you have accomplished and continue to accomplish. Your service, perseverance and dedication to others, both individually and as a team, are immeasurable.

It has been a great privilege to have served as your Base Commander.

Have a safe, happy and restful summer.

Yours aye,

Capt(N) Sean Williams

Base Commander, CFB Halifax

Mise à jour du commandant de la base de la BFC Halifax



15 juillet 2022

À la communauté de la Défense locale,

J’aimerais d’abord accueillir tous les membres du personnel nouvellement affectés et employés à la BFC Halifax ainsi que leur famille. Je souhaite que votre nouveau chapitre professionnel démarre agréablement. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas encore Halifax et la Nouvelle-Écosse, préparez-vous à profiter des paysages à couper le souffle, des arts et de la culture, de la gentillesse et de l’hospitalité locales et de tout ce que notre ville et notre province ont à offrir.

Vous constaterez rapidement que la BFC Halifax est extrêmement active, tant d’un point de vue professionnel que d’un point de vue social. Pour vous aider à démarrer et pour que l’ensemble de la communauté de la Défense soit sur la même longueur d’onde, je suis heureux de vous présenter les mises à jour suivantes sur les activités de la base. Celles-ci intéresseront certainement tous les membres de l’Équipe de la Défense locale, que vous soyez nouveau à la base ou que vous soyez avec nous depuis un certain temps. Il s’agit de mon dernier rapport sur les principales activités de la base, et je suis convaincu que mon successeur dirigera les projets avec un esprit d’enthousiasme et de collaboration et avec un grand leadership.

Répertoire des services de la base

La réinstallation peut être une expérience accablante, et la BFC Halifax est un écosystème très actif et animé : compte tenu de tels facteurs, il peut être difficile de trouver la bonne information pour un service de base donné. Notre base a donc regroupé les coordonnées, les heures d’ouverture et d’autres renseignements pertinents dans un répertoire des services de la base conçu pour vous aider à vous retrouver efficacement dans les services offerts.

Le répertoire des services de la base est mis à jour régulièrement et est accessible sur le RED par l’intranet des FMAR(A) (sous onglet Outils -> Local -> Répertoire des services de la base) ainsi que par les médias sociaux de la BFC Halifax (Facebook). L’Équipe de la base cherche toujours à fournir de l’information exacte et à jour afin de servir le mieux possible nos membres de l’Équipe de la Défense locale au moyen de ce répertoire. Si vous avez des questions, si vous souhaitez faire part de vos commentaires ou si vous recherchez des renseignements supplémentaires, veuillez envoyer un courriel à l’adresse CFBHalifaxPublicAffairs@forces.gc.ca.

Projet du quartier Cogswell

Le projet du quartier Cogswell de la Municipalité régionale d’Halifax, le plus important projet d’aménagement urbain de l’histoire de Halifax, convertira 16 acres d’infrastructure routière en quartier à usage mixte, prolongeant l’entrée du centre-ville vers le nord et réunissant les collectivités séparées par les terrains de l’échangeur. Des voies cyclables réservées, des sentiers polyvalents, de nouveaux parcs et espaces verts, une plaque tournante du transport en commun repensée et un important carré urbain central transformeront le secteur axé sur la circulation routière en secteur invitant pour les piétons où il fait bon vivre, travailler et se divertir.

Dans le cadre du projet historique, une partie de la propriété du ministère de la Défense nationale (MDN) à l’extrémité sud de notre stationnement de l’arsenal CSM est actuellement hors service, car la Ville s’emploie à la construction d’un nouveau carrefour giratoire qui rendra la circulation plus fluide en direction et à partir du centre-ville. Une fois achevé, le carrefour giratoire offrira à nos membres un accès à des sentiers pédestres et des voies cyclables améliorés ainsi qu’une voie d’entrée et de sortie des véhicules plus fluide à l’extrémité sud de Valour Way.

Il y aura des répercussions continues sur les membres de l’Équipe de la Défense qui travaillent régulièrement à l’arsenal CSM ou passent par celui-ci pendant la durée du projet, qui devrait se poursuivre au moins jusqu’en 2025. À ce titre, notre effectif local peut trouver des mises à jour régulières propres à l’Équipe de la Défense sur le projet du quartier Cogswell sur le site Web du journal Trident de la BFC Halifax à l’adresse www.tridentnewspaper.com/cogswell. Les questions, préoccupations ou commentaires des membres au sujet du projet sont toujours les bienvenus et peuvent être envoyés à l’adresse CFBHalifaxPublicAffairs@forces.gc.ca.

Installation de conditionnement physique temporaire à Stadacona

En 2018, l’une de nos trois grandes installations de conditionnement physique, le Centre de conditionnement physique, de sports et de loisirs de Stadacona (STADPLEX), a fermé de manière permanente. Même si des changements avaient alors été apportés à nos programmes existants de santé/conditionnement physique pour atténuer la perte du gymnase STADPLEX, il a été établi qu’un gymnase temporaire quatre saisons servirait mieux notre communauté de la Défense, en particulier les personnes qui travaillent à nos installations de Stadacona, en améliorant les possibilités de maintenir la santé physique et mentale. Les travaux de conception de l’installation ont commencé à la fin de 2020 et, à la fin d’avril 2022, un contrat a été attribué pour construire l’installation. Les travaux de préparation du site commencent ce mois-ci (juillet 2022), et l’ouverture de l’installation est prévue au début de l’automne 2023. Des mises à jour sur la construction sont disponibles sur le site Web du journal Trident à l’adresse www.tridentnewspaper.com/StadFitnessFacility.

Le bien-être mental et physique est au cœur d’une communauté de la Défense forte et saine, et c’est pourquoi l’équipe des programmes de soutien du personnel (PSP) de Halifax continue d’offrir des programmes de santé et conditionnement physique novateurs aux membres de l’Équipe de la Défense locale à divers endroits. Pour de plus amples renseignements sur l’offre actuelle de PSP à Halifax, cliquez ici.

Équité en matière d’emploi et Groupes consultatifs de la Défense

La base s’engage à créer un environnement de travail accueillant, inclusif et respectueux pour tous ses membres. En accord avec la philosophie du MDN et des Forces armées canadiennes (FAC), nous nous consacrons à réaliser l’égalité en milieu de travail de façon à ce que nul ne se voie refuser de chances en matière d’emploi et nous sommes de fervents défenseurs de l’équité en matière d’emploi (EE). Ainsi, cinq groupes consultatifs de la Défense (GCD) distincts travaillent à fournir des conseils directs et de l’information de base aux dirigeants du MDN et des FAC locaux et nationaux sur des questions pertinentes pour leur groupe désigné respectif en ce qui concerne la mise en œuvre de l’EE et la diversité.

La BFC Halifax/les FMAR(A) comptent cinq groupes consultatifs de la Défense (GCD) régionaux : le Groupe consultatif des Autochtones de la Défense (GCAD), l’Organisation consultative des femmes de la Défense (OCFD) de la région de Halifax, le Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense (GCMVD), le Groupe consultatif de la Défense pour les personnes handicapées (GCDPH) et notre plus récent GCD, l’Organisation consultative de la fierté de l’Équipe de la Défense de l’Atlantique (OCFEDA). À titre de champion du GCMVD, je vous encourage vivement à en apprendre davantage sur nos GCD locaux et sur la manière dont ils apportent des changements ici à la base et même à être bénévole si vous le pouvez. Ces groupes sont gérés par des bénévoles et tous les membres de l’Équipe de la Défense (militaires et civils) peuvent en faire partie. Pour en savoir plus, cliquez ici ou n’hésitez pas à communiquer directement avec les GCD par courriel.

Nom Position Contact GCAD Groupe consultatif des Autochtones de la Défense Halifax.DAAG@forces.gc.ca OCFEDA Organisation consultative de la fierté de l’Équipe de la Défense de l’Atlantique ADTPAO@forces.gc.ca OCFD Organisation consultative des femmes de la Défense Halifax.DWAO@forces.gc.ca GCMVD Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense Halifax.DVMAG@forces.gc.ca GCDPH Groupe consultatif de la Défense pour les personnes handicapées P-HFX.DAGPWD@intern.mil.ca ( uniquement par le RED)

COVID-19 : Lignes directrices

Les FMAR(A) doivent se conformer à la Directive du CEMD/SM sur le fonctionnement et la reconstitution du MDN/des FAC dans un environnement de COVID-19 persistant, selon laquelle il faut rester à la maison si on est malade, s’isoler si on obtient un résultat positif à un test et continuer à utiliser des MPS comme les NMM, la distanciation physique, etc. La COVID-19 présente encore un danger dans le milieu de travail à l’heure actuelle et nous devons continuer de mettre en place des mesures de contrôle pour y remédier. Il faut continuer de suivre les Lignes directrices concernant la réaction adaptée aux risques des FMAR(A) pour fonctionner dans un environnement de COVID-19 dans un établissement de la Défense. Le tableau ci-dessous résume les lignes directrices des FMAR(A) concernant le port du masque :

Sujet Lignes directrices des FMAR(A) demeurant en vigueur Masques Les FMAR(A) demeurent au niveau de risque Jaune/Protection, ce qui exige le port d’un MNM : dans les espaces fermés (comme les salles de conférence/réunion, les ascenseurs, etc.);

dans les aires communes (comme les cantines, les coins salons, les cuisinettes, etc.);

dans les espaces de travail mal ventilés;

lors de déplacements entre deux lieux à l’intérieur;

où il est impossible de maintenir une distanciation physique à l’extérieur. Le port d’un MNM n’est pas obligatoire dans les circonstances suivantes : si l’on est seul et qu’il n’y a aucun risque de croiser une autre personne par hasard;

si l’on est à son poste de travail habituel (vaquant à ses activités habituelles dans le respect de la distanciation physique;

dans des situations ponctuelles, par exemple pour manger ou boire, pour confirmer son identité, pour pratiquer une activité physique quand il est difficile de porter le masque, comme un cours de conditionnement physique, pour se produire en tant que chanteur ou joueur d’instrument à vent, ou pour prendre la parole en public ou pour jouer le rôle d’officiant au cours d’un événement.

Ressources en santé mentale

Les problèmes de santé mentale peuvent se manifester de différentes manières, à n’importe quelle période de la vie, et d’autant plus que nous apprenons à vivre avec les effets de la COVID-19. N’oubliez pas qu’il existe plusieurs ressources spécialisées pour vous aider, vous et votre famille. Pour les membres des FAC, le Programme d’aide aux membres (1-800-268-7708) et la ligne d’information familiale (1-800-866-4546) sont disponibles en tout temps. Vous pouvez communiquer avec un aumônier local en appelant au 902-721-8660 (en semaine) et au 902-427-7788 (le soir et la fin de semaine), ou prendre rendez-vous avec l’unité de santé mentale de la clinique de la base, au 902-721-8012. Pour les employés du MDN, le Programme d’aide aux employés (1800-268-7708 ou 1-800-567-5803 *ATS pour les personnes malentendantes) est disponible en tout temps. Vous pouvez contacter le bureau local du Programme d’aide aux employés au 902-240-8251. Rappelez-vous que vous n’êtes pas seul. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

Événements/activités à venir

Voici une liste des événements militaires et communautaires à venir (dans la base et à l’extérieur de la base) que je vous invite à découvrir et à explorer et auxquels vous pouvez même participer.

Un dernier merci

L’été est traditionnellement une période de transition au sein de notre communauté de la Défense, alors que nous amorçons la période active des affectations. Au niveau de la base, nous avons accueilli récemment un nouveau Premier maître de la base, le PM 1 Troy Beazley, et ma propre passation de commandement verra le capitaine de vaisseau A.W. (Andy) Mackenzie prendre la relève à titre de commandant de la base le 25 juillet. À tous ceux qui quittent l’Équipe de la base pour une nouvelle affectation ou une occasion sur le plan professionnel – ainsi que nos familles du MDN et des FAC qui déménagent en cette période des affectations – je serai éternellement reconnaissant pour vos nombreuses contributions à la communauté de la base et vous adresse mes meilleurs vœux de succès pour l’avenir.

Enfin, j’aimerais dire merci à notre équipe de la base pour tout ce qu’elle a accompli et continue d’accomplir. Votre service, votre persévérance et votre dévouement auprès des autres, à la fois individuellement et en équipe, sont inestimables.

Ce fut un immense privilège d’avoir été votre commandant de la base.

Je vous souhaite un été en toute sécurité, plein de bonheur et de repos.

Bien à vous,

Capv Sean Williams

commandant de la base, BFC Halifax