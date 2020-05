Moving Forward: A message from the CFB Halifax Base Commander regarding work arrangements beyond May 31, 2020

By Capt(N) David Mazur,

Base Commander, CFB Halifax

A Community United

We as Nova Scotians have been confronted with another tragic loss with the passing of Captain Jennifer Casey. A Halifax native, Captain Casey died in the line of duty during Operation INSPIRATION, which brought much joy to Canadians across the country while also inspiring them to stay safe during the COVID-19 pandemic. On behalf of the entire Base, I wish to extend my sincere condolences to her family, her loved ones, the Royal Canadian Air Force community and her Snowbirds team. May Jennifer rest in peace, and may we all collectively grow stronger in the aftermath of this tragedy. I would also like to thank the Defence Team, and all Haligonians, who welcomed the motorcade that brought Captain Casey home. This outpouring of support was a wonderful sign of respect for a community in mourning.

Over the past few weeks, with the arrival of spring and the easing of public health restrictions across the province, the Base has been fortunate to hold small, physically distant events in partnership with our friends and neighbours. We’ve celebrated Indigenous Awareness Week with a special flag-raising ceremony; honoured our fallen American sisters and brothers-in-arms at Deadman’s Island; celebrated Defence Team members’ promotions; and witnessed generosity from the greater community, such as a donation of delicious meals from the Lebanese Festival to our CF Health Services Centre (Atlantic) medical personnel. Indeed, this has been a busy time—a time to cultivate relationships in creative and innovative ways. Moving forward, we will keep organizing and sharing events on social media—such as World Environment Day (June 5) and National Public Service Week (June 14–20)—in such a way as to be as inclusive and active as possible during this time of social and physical distancing.

Business Resumption Timeline

Welcome to the end of Week 11 since this work-from-home posture began for many of you. Due to improving public health conditions across Nova Scotia and Canada, we will be moving toward an increase in business activity and operational output across the Base. This will mean increasing our physical presence in the workplace using a deliberate, phased approach. As the Chief of the Defence Staff (CDS) outlined in his May 22 letter on returning to the workplace, “your personal situations will vary depending upon your ability to secure childcare and protect those who may be vulnerable.” He emphasized the importance of keeping your chain of command well informed of your needs. Echoing this directive, the Deputy Minister (DM)’s May 22 message stipulated that business resumption will depend on a variety of factors. For the civilian workforce, resumption-of-business may be influenced by various factors, such as local public health conditions; the type of work you do as part of the Defence Team; your work location’s readiness; whether your work needs to take place on DND/CAF premises; your own health; and your personal situation (e.g. child care, caregiver responsibilities, access to public transportation, etc.). Your personal situations and these various factors will be vital to the planning process here on Base. Adaptability, patience and continuous communication—with your chain of command, your team(s) and/or supervisors—will be key components to a successful return-to-work posture.

Keeping all of this in mind, CFB Halifax will be expanding its core services commencing Monday, June 1, 2020. This transition will be done gradually with the goal of returning approximately 25% of our workforce to their normal work site, focusing heavily on the return of leadership and management in the first two weeks. While the Base has been operating throughout the pandemic, our current focus is on expanding our output to meet the demands of our lodger units. At this stage, all managers and supervisors will reach out to their individual members regarding their back-to-work plans, taking into account public safety and personal situational needs such as those mentioned in the CDS and DM messages referenced above. Remember, you also have a role in these enhanced communications, so ensure you inform your supervisor of your particular circumstances and concerns.

Public Health Measures

Your well-being is of utmost importance, which is why public health measures will be in place to ensure your health and safety as you return to the workplace. As we begin reintroducing a larger physical cohort of members onto the Base, your teams are preparing to welcome you back to a secure and supportive work environment while also expecting that everyone plays their part in ensuring that health and safety protocols are respected. The Base previously published a general, overarching Business Resumption Plan. However each Branch has been tasked with developing a Branch-level plan based on its specific needs, followed by a tactical workspace plan developed specifically for each building and work environment (this final level plan was undertaken by engaging JOSHE committees in the various work environments). In addition to these references, this two-page brochure has been developed by MARLANT Safety and Environment regarding the use of Personal Protective Equipment (PPE) in the workplace. At any time during this business-resumption process, please make sure you are well aware of your personal responsibilities in keeping your workplace environment a healthy and safe place and do not hesitate to bring any concerns or suggestions you may have to the attention of your respective supervisors. I thank you for your patience and flexibility as we move forward with this larger reintegration of the workforce on Base.

Return-to-Work Training

Prior to returning to work, all Defence Team members are required to complete the Defence Learning Network (DLN)’s COVID-19 Awareness Course. If this is not possible, the course should be completed immediately upon return to work. The DLN may be accessed from the Defence Wide Area Network or from the Internet. Furthermore, the Canadian School of Public Service has created an online training series on virtual teams for learners at all levels. All managers of civilian employees are expected to complete this course as soon as feasibly possible. While not mandatory for all employees, I highly encourage Defence Team members who will continue to work remotely for the time being to participate.

Other Recent Changes on Base

While certain establishments have recently reopened, such as the Shearwater Yacht Club and the Hartlen Point Golf Club, more will follow suit in the coming weeks, such as various CANEX locations. We will continue to keep you up-to-date with Base-specific news and information on our daily social media updates. As the season changes and Defence Team members start to take their PT periods outdoors—with PSP notably offering outdoor workout classes on Base for live-in members—remember that online workouts are still offered by our dedicated PSP instructors. And starting on June 1st, all noontime Work-Ins will be live-streamed from the PSP Halifax Facebook Page. There you can find a variety of workouts, cooking classes, music lessons, and much more to keep you busy. After over two months of keeping us physically fit, healthy and motivated online, I want to thank each and every PSP instructor and PSP’s leadership for their hard work and drive in supporting our Defence Team during this trying time.

You Are Not Alone

For anyone suffering during this difficult time, remember that you are not alone. For CAF members, the Member Assistance Program (1-800-268-7708) and Family Information Line (1-800-866-4546) are available 24/7. You can connect with a local Chaplain by calling 902-721-8660 (weekdays) and 902-427-7788 (evenings and weekends), or book an appointment with the mental health unit at the Base clinic at 902-721-8012. For DND members, the Employee Assistance Program (1-800-268-7708 or 1-800-567-5803 *TTY—for people with hearing impairments) is available 24/7. For COVID-19-related mental health resources, click here.

Moving Forward

Again, we are living in an unprecedented time. Times of crisis often translate into innovative ways of thinking, doing, interacting and seeing the world. This new reality is one we must adapt to as we maintain our operational readiness and continue serving Canada. This has been—and will continue to be—a learning curve for all of us, myself included. I thank you all for your support, patience and professionalism as we continue to overcome the challenges associated with this pandemic. Maintaining open lines of communications will be critical to our success as we implement this next stage of our business resumption plan. Let’s keep moving forward, together.

Stay safe, stay ready and stay well.

Captain (Navy) David Mazur

CFB Halifax Base Commander

Aller de l’avant : Un message du commandant de la BFC Halifax concernant les modalités de travail au-delà du 31 mai 2020

Par Capitaine de vaisseau David Mazur,

Commandant de la BFC Halifax

Une communauté unie

Le décès du capitaine Jennifer Casey a été une autre perte tragique à laquelle nous avons dû faire face en tant que Néo-Écossais. Originaire d’Halifax, le capitaine Casey est décédée dans l’exercice de ses fonctions au cours de l’opération INSPIRATION, qui a apporté beaucoup de joie aux Canadiens de tout le pays tout en les inspirant à rester en sécurité pendant la pandémie de COVID-19. Au nom de toute la base, je tiens à présenter mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à la communauté de l’Aviation royale canadienne et à son équipe des Snowbirds. Que Jennifer repose en paix et espérons que nous serons tous collectivement plus forts à la suite de cette tragédie. Je voudrais également remercier l’Équipe de la Défense, et tous les Haligoniens, qui ont accueilli le cortège motorisé qui a ramené le capitaine Casey chez elle. Cette vague de soutien a été un merveilleux signe de respect pour une communauté en deuil.

Au cours des dernières semaines, avec l’arrivée du printemps et l’assouplissement des restrictions de santé publique dans toute la province, la base a eu la chance d’organiser de petites activités avec éloignement physique en partenariat avec nos amis et voisins. Nous avons célébré la Semaine de sensibilisation aux cultures autochtones au moyen d’une cérémonie spéciale de lever du drapeau; nous avons rendu hommage à nos sœurs et frères d’armes américains tombés au combat à l’île Deadman; nous avons célébré les promotions des membres de l’Équipe de la Défense; et nous avons été témoins de la générosité de la communauté dans son ensemble, comme le don de délicieux repas du festival libanais au personnel médical de notre Centre des services de santé des Forces canadiennes (Atlantique). En effet, cette période a été très chargée ‒ une période pour cultiver des relations de manière créative et novatrice. Dans l’avenir, nous continuerons d’organiser et de présenter des activités dans les médias sociaux ‒ comme la Journée mondiale de l’environnement (5 juin) et la Semaine nationale de la fonction publique (14 au 20 juin) ‒ de manière à être aussi inclusifs et actifs que possible pendant cette période d’éloignement social et physique.

Calendrier de reprise des activités

Bienvenue à la fin de la 11e semaine depuis le début de cette situation de télétravail pour beaucoup d’entre vous. En raison de l’amélioration des conditions de santé publique en Nouvelle-Écosse et au Canada, nous allons nous diriger vers une augmentation de l’activité et de la production opérationnelle dans toute la base. Nous allons donc accroître notre présence physique sur le lieu de travail en utilisant une approche délibérée et progressive. Comme l’a souligné le chef d’état-major de la défense (CEMD) dans sa lettre du 22 mai sur le retour au travail, « votre situation personnelle variera selon votre capacité à obtenir des services de garde et protéger ceux qui pourraient être vulnérables ». Il a souligné l’importance de tenir votre chaîne de commandement bien informée de vos besoins. Le message du 22 mai de la sous-ministre (SM) mentionnait lui aussi cette directive et précisait que la reprise des activités dépendra de divers facteurs. Pour la main-d’œuvre civile, la reprise des activités peut être influencée par divers facteurs, tels que les conditions de santé publique locales, le type de travail que vous faites dans l’Équipe de la Défense, la mesure dans laquelle votre lieu de travail est prêt, si votre travail doit être effectué dans les locaux du MDN ou des FAC, votre santé et votre situation personnelle (par exemple, garde d’enfants, responsabilités de soignants, accès aux transports publics, etc.). Votre situation personnelle et ces différents facteurs seront essentiels pour le processus de planification ici sur la base. L’adaptabilité, la patience et la communication continue ‒ avec votre chaîne de commandement, votre ou vos équipes ou vos superviseurs ‒ seront des éléments clés pour un retour au travail réussi.

En gardant tout cela à l’esprit, la BFC Halifax va étendre ses services de base à partir du lundi 1er juin 2020. Cette transition se fera progressivement avec l’objectif de faire revenir environ 25 % de nos effectifs dans leur lieu de travail normal, en se concentrant fortement sur le retour des dirigeants et des gestionnaires dans les deux premières semaines. Bien que la base ait mené des activités tout au long de la pandémie, nous nous concentrons actuellement sur l’augmentation de notre production pour répondre aux demandes de nos unités hébergées. À ce stade, tous les gestionnaires et superviseurs prendront contact avec leurs membres individuels au sujet de leurs plans de retour au travail, en tenant compte de la sécurité publique et des besoins personnels tels que ceux mentionnés dans les messages du CEMD et de la SM susmentionnés. N’oubliez pas que vous avez également un rôle à jouer dans ces communications accrues, alors assurez-vous d’informer votre superviseur de votre situation et de vos préoccupations particulières.

Mesures de santé publique

Votre bien-être est de la plus haute importance. Par conséquent, des mesures de santé publique seront mises en place pour assurer votre santé et votre sécurité lorsque vous retournerez à votre lieu de travail. Alors que nous commençons à faire revenir un plus grand nombre de militaires sur la base, vos équipes se préparent à vous accueillir de nouveau dans un environnement de travail sûr et positif, tout en s’attendant à ce que chacun joue son rôle pour garantir le respect des protocoles de santé et de sécurité. La base a déjà publié un plan général de reprise des activités. Cependant, chaque service a été chargé d’élaborer un plan à son niveau en fonction de ses besoins précis, suivi d’un plan tactique pour l’espace de travail élaboré particulièrement pour chaque bâtiment et chaque environnement de travail (ce plan de niveau final a été entrepris en faisant participer les CCSSET dans les différents environnements de travail). En plus de ces documents de référence, cette brochure de deux pages a été élaborée par le service Sécurité et environnement des FMAR(A) concernant l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI) en milieu de travail. À tout moment au cours de ce processus de reprise des activités, veuillez vous assurer de bien être conscient de vos responsabilités personnelles dans le maintien d’un environnement de travail sain et sûr et n’hésitez pas à faire part de vos préoccupations ou suggestions à vos superviseurs respectifs. Je vous remercie de votre patience et de votre flexibilité alors que nous allons de l’avant avec cette réintégration plus vaste de la main-d’œuvre sur la base.

Formation pour le retour au travail

Avant de retourner au travail, tous les membres de l’Équipe de la Défense sont tenus de suivre le cours de sensibilisation à la COVID-19 sur le Réseau d’apprentissage de la Défense (RAD). Si cela n’est pas possible, le cours doit être suivi immédiatement après le retour au travail. Le RAD est accessible sur le Réseau étendu de la Défense ou Internet. De plus, l’École de la fonction publique du Canada a créé une série de formations en ligne sur les équipes virtuelles pour les apprenants de tous les niveaux. Tous les gestionnaires d’employés civils sont censés suivre ce cours dès que possible. Bien que cela ne soit pas obligatoire pour tous les employés, j’encourage fortement les membres de l’Équipe de la Défense qui continueront de travailler à distance pour le moment à y participer.

Autres changements récents sur la base

Certains établissements ont récemment rouvert leurs portes, comme le Club nautique de Shearwater et le Club de golf d’Hartlen Point, et d’autres le feront aussi dans les semaines à venir, comme divers CANEX. Nous continuerons à vous tenir au courant au moyen de nouvelles et de renseignements propres à chaque base par l’entremise de nos mises à jour quotidiennes dans les médias sociaux. Au fur et à mesure que la saison change et que les membres de l’Équipe de la Défense commencent à faire leurs séances d’entraînement physique à l’extérieur ‒ avec les PSP offrant notamment des séances d’entraînement à l’extérieur sur la base pour les membres vivant sur place ‒ n’oubliez pas que les séances d’entraînement en ligne sont toujours offertes par nos instructeurs dévoués des PSP. Et à partir du 1er juin, tous les entraînements de midi à la maison seront diffusés en direct sur la page Facebook des PSP à Halifax. Vous pourrez y trouver une variété d’exercices, de cours de cuisine, les leçons de musique et bien d’autres choses encore pour vous tenir occupé. Cela fait plus de deux mois qu’ils nous gardent en forme, en santé et motivés en ligne, et je tiens donc à remercier chaque instructeur des PSP et les dirigeants des PSP pour leur travail acharné et leur dynamisme en vue de soutenir notre Équipe de la Défense pendant cette période difficile.

Vous n’êtes pas seuls

Pour tous ceux qui souffrent pendant cette période difficile, rappelez-vous que vous n’êtes pas seuls. Pour les membres des FAC, le Programme d’assistance aux membres (1-800-268-7708) et la Ligne d’information pour les familles (1-800-866-4546) sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez communiquer avec un aumônier local en composant le 902-721-8660 (en semaine) et le 902-427-7788 (le soir et la fin de semaine), ou prendre rendez-vous avec l’unité de la santé mentale de la clinique de la base au 902-721-8012. Pour les membres du MDN, le Programme d’aide aux employés (1-800-268-7708 ou 1-800-567-5803 *ATS pour les personnes malentendantes) est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour consulter des ressources en matière de santé mentale liées à la COVID-19, cliquez ici.

Aller de l’avant

Nous vivons une époque sans précédent. Les périodes de crise donnent souvent lieu à des manières novatrices de penser, d’agir, d’interagir et de voir le monde. Nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité tout en maintenant notre disponibilité opérationnelle et en continuant de servir le Canada. Cela a entraîné ‒ et continuera de constituer ‒ une courbe d’apprentissage pour nous tous, moi y compris. Je vous remercie tous pour votre soutien, votre patience et votre professionnalisme alors que nous continuons à relever les défis associés à cette pandémie. Le maintien de voies de communication ouvertes sera essentiel à notre succès pendant la mise en œuvre de la prochaine étape de notre plan de reprise des activités. Continuons d’aller de l’avant, ensemble.

Restez en sécurité, restez prêts et prenez soin de vous.

Capitaine de vaisseau David Mazur

Commandant de la BFC Halifax

