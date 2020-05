MARLANT Defence Team COVID-19 guidelines

Maritime Forces Atlantic Defence Team COVID-19 Guidelines

MARLANT Safety & Environment has created a brochure that outlines public health measures, COVID-19 protective zones, and the appropriate use and handling of Personal Protection Equipment (PPE) to ensure our members stay safe while working at home and as they return to the physical workplace. Originally published on May 20, 2020. Click here to view the brochure in English.

Forces maritimes de l’Atlantique Équipe de la Défense Consignes liées à la COVID-19

La section Sécurité et environnement des FMAR(A) a réalisé une brochure qui fait état des mesures de santé publique, des zones de protection contre la COVID-19, ainsi que les modalités d’utilisation et de manipulation des équipements de protection individuelle (EPI) afin de garantir la sécurité des membres du personnel pendant qu’ils travaillent à domicile et lorsqu’ils retournent sur le lieu de travail. Cette brochure a été publiée pour la première fois le 20 mai 2020. Cliquez ici pour voir la brochure en français.