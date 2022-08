Wrens attend tea in celebration of WRCNS 80th anniversary / Des « Wrens » participent à un thé pour célébrer le 80e anniversaire de WRCNS

Wrens attend tea in celebration of WRCNS 80th anniversary

By Joanie Veitch,

Trident Staff

Although the women’s branch of the Royal Canadian Navy was first formed “to release a man to go to sea,” its legacy is much more than that, and its members helped pave the way for RCN women in the decades that followed, attendees heard at an anniversary event at CFB Halifax on August 4.

The 80th anniversary of the establishment of the Women’s Royal Canadian Naval Service (WRCNS) was celebrated at a tea event hosted by the Naval Museum of Halifax at Admiralty Garden.

“The 80th anniversary is a huge milestone. These women were the formidable force who established that women could do the job just as well as anybody else,” said Jennifer Denty, museum director, speaking to the assembled guests. “They earned their place here. They set the foundation for every woman that followed in their footsteps.”

The WRCNS was established on July 31, 1942. Referred to commonly as Wrens, the first class of 67 women — chosen from 2,000 applicants — began basic training on August 29, 1942. During the Second World War 6,800 women enlisted and served in “non-combatant” positions, nearly 1,000 of them in Halifax at HMCS Stadacona and HMC Dockyard. The WRCNS was disbanded following the war. In 1951, women were again allowed to enrol in the naval reserve, and in 1955 they were back in the regular force Navy.

Following unification of the Canadian Forces in 1968, the term Wren began to fall out of usage for regular force members, although women were still known as Wrens in the naval reserve until 1987.

“Most of us are post-war Wrens, either regular force or naval reserve women, who donned the naval uniform prior to 1987,” said Roseann Jessome, president of the Nova Scotia Wren Association, referring to the attendees sitting in small groups at tables throughout the garden.

“​​The wartime Wrens paved the way for the post-war Wrens and we rose to the challenge; we took on new roles and were very proud of our uniforms and our service. Our shared naval experiences have allowed us to make friends across Canada and to easily pick up friendships that may have lapsed after decades.”

Reconnecting after more than two years of restrictions due to the COVID-19 pandemic, the Wrens caught up on each others’ news, while lamenting the absence of members who have since died or who weren’t well enough to attend.

Therese Mackintosh joined the WRCNS in 1967, where she trained as a radar plotter and stayed in the service until 1978. Parking her walker beside one of the tables, she said it was good to see the other Wrens again and reminisce about their time in service.

“I loved it. It was quite an experience for me but there was a lot of discrimination in those days too. It’s hard to imagine it now, but back then you had to ask permission to get married and if you got pregnant you had to get out. It wasn’t fair and we weren’t happy about it, but that’s the way it was,” she said.

Knowing they wouldn’t be allowed to remain in the naval service if they were pregnant, Wrens would cover for one another so they could “hide” the pregnancy and stay longer, said Kathleen Baron-Wilson, who grew up in northern Quebec and served from 1962 to 1967.

“Once it was discovered that you were pregnant you had to leave. That was it,” she said. “When I was pregnant, I wore a girdle for as long as I could to hide it. I didn’t want to leave.”

JoAnn Cunningham joined the WRCNS in 1985, serving in the naval reserve at HMCS Scotian for 35 years before she retired as a Chief Petty Officer First Class in 2010. A longtime volunteer with the Nova Scotia Wren Association, she has a keen interest in the history of the Wrens and helped curate the updated WRCNS exhibit at the Naval Museum of Halifax earlier this year.

“Every one of the women here today has a story. They’ll tell you ‘oh, I didn’t do anything all that special’ but their stories — individually and as a group — are important,” she said. “Women can be reluctant to toot their own horn but the fact that they are here, that they still want to gather together after all these years tells you something about how strong their bond was, and that the bond remains.”

While the Wrens in attendance shared memories and reconnected over old photos, their supporters — family members, museum and base staff along with current women service members — reflected on the important role they played in Canada’s naval history.

Giving an impromptu speech during the formal part of the ceremony, CPO1 Alena Mondelli, Formation Chief for Maritime Forces Atlantic (MARLANT) — the first woman appointed in that role — thanked the Wrens for leading the way for women in the Navy.

“I joined as a naval radio operator in 1991. That’s a hard sea trade and something I would not have been able to do as a woman had it not been for the women here today,” she said.

“Thank you for your contributions in order for women like myself, and all of us here in uniform, to be able to do what we do.”

Des « Wrens » participent à un thé pour célébrer le 80e anniversaire de WRCNS

Par Joanie Veitch,

L’équipe Trident

Bien que la branche féminine de la Marine royale canadienne ait été créée à l’origine « pour libérer un homme afin qu’il puisse prendre la mer », son héritage est bien plus que cela, et ses membres ont contribué à ouvrir la voie aux femmes de la MRC dans les décennies qui ont suivi, ont entendu les participants à un événement anniversaire à la BFC Halifax le 4 août.

Le 80e anniversaire de la création du Service féminin de la Marine royale du Canada (WRCNS) a été célébré lors d’un thé organisé par le Musée naval d’Halifax au jardin de l’Amirauté.

« Le 80e anniversaire est une étape importante. Ces femmes ont été la force formidable qui a établi que les femmes pouvaient faire le travail aussi bien que n’importe qui d’autre », a déclaré Jennifer Denty, directrice du musée, s’adressant aux invités réunis. « Elles ont mérité leur place ici. Elles ont jeté les bases pour toutes les femmes qui ont suivi leurs traces. »

La WRCNS a été créée le 31 juillet 1942. Appelée communément « Wrens », la première classe de 67 femmes – choisies parmi 2 000 candidates – a commencé son entraînement de base le 29 août 1942. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 6 800 femmes se sont enrôlées et ont servi dans des postes de « non-combattants », dont près de 1 000 à Halifax, au NCSM Stadacona et à l’arsenal maritime. Le WRCNS a été dissous après la guerre. En 1951, les femmes sont de nouveau autorisées à s’enrôler dans la réserve navale, et en 1955, elles sont de retour dans la force régulière de la Marine.

Après l’unification des Forces canadiennes en 1968, le terme « Wren » a commencé à ne plus être utilisé pour les membres de la force régulière, bien que les femmes aient encore été appelées «Wrens » dans la réserve navale jusqu’en 1987.

« La plupart d’entre nous sont des «Wrens » d’après-guerre, qu’il s’agisse de femmes de la force régulière ou de la réserve navale, qui ont revêtu l’uniforme de la marine avant 1987 », a déclaré Roseann Jessome, présidente de la Nova Scotia Wren Association, en faisant référence aux participants assis en petits groupes à des tables réparties dans le jardin.

« Les Wrens de la guerre ont ouvert la voie aux Wrens de l’après-guerre et nous avons relevé le défi ; nous avons assumé de nouveaux rôles et nous étions très fiers de nos uniformes et de notre service. Nos expériences navales communes nous ont permis de nous faire des amis dans tout le Canada et de renouer facilement des amitiés qui auraient pu s’éteindre après des décennies. »

Se retrouvant après plus de deux ans de restrictions dues à la pandémie de COVID-19, les Wrens ont pris des nouvelles de chacun, tout en déplorant l’absence de membres décédés depuis ou qui n’étaient pas assez bien pour être présents.

Therese Mackintosh a rejoint le WRCNS en 1967, où elle a suivi une formation de traceur radar et est restée dans le service jusqu’en 1978. Stationnant son déambulateur à côté de l’une des tables, elle a déclaré qu’il était bon de revoir les autres Wrens et de se remémorer leur temps de service.

« J’ai adoré ça. C’était une sacrée expérience pour moi, mais il y avait aussi beaucoup de discrimination à l’époque. C’est difficile à imaginer aujourd’hui, mais à l’époque, il fallait demander la permission pour se marier et si on tombait enceinte, il fallait partir. Ce n’était pas juste et nous n’étions pas heureux de cela, mais c’était comme ça », dit-elle.

Sachant qu’elles ne seraient pas autorisées à rester dans la marine si elles étaient enceintes, les « Wrens » se couvraient mutuellement pour pouvoir « cacher » leur grossesse et rester plus longtemps, a déclaré Kathleen Baron-Wilson, qui a grandi dans le nord du Québec et a servi de 1962 à 1967.

« Une fois que l’on découvrait que vous étiez enceinte, vous deviez partir. C’était fini », dit-elle. « Quand j’étais enceinte, j’ai porté une gaine aussi longtemps que j’ai pu pour le cacher. Je ne voulais pas partir. »

JoAnn Cunningham s’est jointe à la WRCNS en 1985 et a servi dans la réserve navale au NCSM Scotian pendant 35 ans avant de prendre sa retraite comme premier maître de première classe en 2010. Bénévole de longue date au sein de la Nova Scotia Wren Association, elle s’intéresse vivement à l’histoire des « Wrens » et a aidé à organiser l’exposition actualisée du WRCNS au Musée naval d’Halifax plus tôt cette année.

« Chacune des femmes présentes aujourd’hui a une histoire. Elles vous diront « oh, je n’ai rien fait de spécial », mais leurs histoires – individuelles et collectives – sont importantes », a-t-elle déclaré. « Les femmes peuvent être réticentes à se vanter, mais le fait qu’elles soient ici, qu’elles veuillent encore se réunir après toutes ces années, montre à quel point leur lien était fort, et qu’il le reste. »

Pendant que les Wrens présents partageaient des souvenirs et se retrouvaient autour de vieilles photos, leurs supporters – membres de la famille, personnel du musée et de la base, ainsi que des femmes militaires actuelles – ont réfléchi au rôle important qu’ils ont joué dans l’histoire navale du Canada.

Lors d’un discours improvisé pendant la partie officielle de la cérémonie, le Pm 1 Alena Mondelli, chef de la formation des Forces maritimes de l’Atlantique (FMAR(A)) – la première femme nommée à ce poste – a remercié les « Wrens » d’avoir ouvert la voie aux femmes dans la Marine.

« Je me suis engagée en tant qu’opérateur radio naval en 1991. C’est un métier maritime difficile et quelque chose que je n’aurais pas pu faire en tant que femme si ce n’était pas pour les femmes ici présentes aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

« Merci pour vos contributions afin que des femmes comme moi, et nous tous ici en uniforme, puissions faire ce que nous faisons. »