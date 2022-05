Halifax Wanderers DND Appreciation Match set for June 4 / Le match de reconnaissance envers le MDN des Wanderers d’Halifax est prévu pour le 4 juin

Halifax Wanderers DND Appreciation Match set for June 4

On Saturday, June 4 at 3 pm, the Halifax Wanderers Football (soccer) Club of the Canadian Premier League will once again be hosting a DND Appreciation Match at the Wanderers Grounds in downtown Halifax when they will take on York United FC.

This special match will involve participation from the Stadacona Band of the Royal Canadian Navy (RCN), 12 Wing Shearwater Pipes and Drums, the Halifax & Region Military Family Resource Centre (H&R MFRC) and other local units. The RCN mascot, SONAR, and the Canadian Army mascot, Juno, are also planning to attend the game with their Wanderers pal Rover to meet some fans and make new friends!

Local Defence Team members, their families and veterans can purchase tickets for the game at this link to receive 25% off in the Harbour Blue sections (103 and 105). This discount is only available until Friday May 27 at 5:00pm, so get your tickets now!

The Wanderers are using a new ticketing software called FEVO for this discount. Instructions on how to buy tickets through FEVO, as well as how to access and transfer tickets through account manager can be found here (instructions available in English only).

Please join us on June 4 for this special appreciation event!

Le match de reconnaissance envers le MDN des Wanderers d’Halifax est prévu pour le 4 juin

Le samedi 4 juin à 15 h, le club de soccer des Wanderers d’Halifax de la Première Ligue canadienne organisera une fois de plus un match de reconnaissance envers le MDN sur le terrain des Wanderers, au centre-ville d’Halifax, au cours duquel il affrontera les York United FC.

Seront présents à ce match spécial la Musique Stadacona de la Marine royale canadienne (MRC), le corps de cornemuses de la 12e Escadre Shearwater, le centre des ressources des familles militaires d’Halifax et régions (CRMF H et R) et d’autres unités locales. La mascotte de la MRC, Sonar, et la mascotte de l’Armée canadienne, Juno, ont également prévu d’assister au match avec leur copain Rover des Wanderers pour rencontrer des amateurs et se faire de nouveaux amis!

Les membres de l’Équipe de la Défense locale, les familles et les vétérans peuvent acheter des billets pour le match en suivant ce lien et profiter d’un rabais de 25 % dans les sections 103 et 105. Cette offre est valable jusqu’au vendredi 27 mai à 17 h, alors achetez vos billets dès maintenant!

Les Wanderers utilisent un nouveau logiciel de vente de billets appelé FEVO pour cette offre. Pour savoir comment acheter des billets au moyen de FEVO, ainsi que pour connaître les modalités d’accès et de transfert des billets par l’intermédiaire du gestionnaire de compte, cliquez ici (les instructions sont en anglais uniquement).

Joignez-vous à nous le 4 juin pour ce moment de reconnaissance spécial!