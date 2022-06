Wanderers get the win at DND Appreciation Match / Les Wanderers remportent une victoire lors du match de reconnaissance envers le MDN

On June 4, the Halifax Wanderers hosted their annual DND Appreciation Match at the Wanderers Grounds against York FC from Toronto. A fun time was had by all who attended the game which included amazing performances by the Stadacona Band of the Royal Canadian Navy, the 12 Wing Pipes and Drums and the 14 Wing Pipes and Drums bands, a CH-148 Cyclone flypast, and CAF activation spaces featuring displays from HMCS Scotian, 5th Canadian Divison, Fleet Diving Unit (Atlantic), the Dockyard Fire Department, Military Police Unit Halifax, and the Halifax and Region Military Family Resource Centre. Also, we can’t forget our furry friends SONAR the Royal Canadian Navy mascot and Juno the Canadian Army mascot! To top it all off, the HFX Wanderers even secured a win, with a final game score of 1-0. Many thanks to the Wanderers for continuing to recognize our Defence community through this special event, and Bravo Zulu to all participating units.

Le 4 juin, le club de football des Halifax Wanderers a tenu à domicile son match annuel de reconnaissance envers le MDN contre les York de Toronto. Tous ceux qui étaient présents se sont bien amusés. Au programme figuraient des spectacles formidables présentés par la Musique Stadacona de la Marine royale canadienne et les corps de cornemuses de la 12e Escadre et de la 14e Escadre, un défilé aérien du CH148 Cyclone et des zones d’activité des FAC où il y avait des expositions du NCSM Scotian, de la 5e Division du Canada, de l’Unité de plongée de la Flotte (Atlantique), du Service d’incendie de l’arsenal, de l’Unité de police militaire d’Halifax et du Centre de ressources pour les familles des militaires d’Halifax et régions. Il ne faut pas non plus oublier nos amis à fourrure SONAR, la mascotte de la Marine royale canadienne, et Juno, la mascotte de l’Armée canadienne! Pour couronner le tout, les Wanderers d’Halifax ont remporté le match par le score final de 1-0. Merci aux Wanderers de rendre hommage à notre communauté de la Défense en organisant chaque année cet événement spécial, et Bravo Zulu à toutes les unités participantes!