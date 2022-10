Visiting Irish sailors join HMCS Sackville for special commemoration ceremony / Des marins irlandais en visite se joignent au NCSM Sackville pour une cérémonie commémorative spéciale

Visiting Irish sailors join HMCS Sackville for special commemoration ceremony

By Joanie Veitch,

Trident Staff

As His Majesty’s Royal Canadian Ship (HMCS) Sackville left Halifax Harbour to hold a committal of ashes ceremony recently, two members of the command team of LÉ James Joyce, an Irish Naval Service offshore patrol vessel (OPV), joined the crew onboard the ship.

HMCS Sackville held its traditional committal of ashes ceremony at sea on September 22, off Point Pleasant Park, looking towards the Canadian Peacetime Sailors’ Memorial on the shore.

Following the committal ceremony, a memorial service commemorated the sinking of SS Atlantic off the coast of Nova Scotia in 1873. Of the 550 people who died in that tragedy, more than half were Irish — all but a few women and children.

Lieutenant Commander Donnachadh Cahalane, the captain of LÉ James Joyce, and the ship’s executive officer, Lieutenant (Naval Service) Paul Kavanaugh, took part in a wreath-laying at sea, in memory of the lives lost on the SS Atlantic. They were joined by John Boylan, Deputy Head of Mission with the Irish Embassy in Ottawa.

SS Atlantic, part of the White Star Line, had been traveling from Liverpool to New York with 975 people on board when it sunk off Lower Prospect, NS in the early hours of April 1, 1873. Until the sinking of the Titanic in 1912 (also a White Star Line vessel) the sinking of SS Atlantic held the unfortunate honour of being the largest maritime disaster of its day.

As he prepared to board HMCS Sackville, LCdr Cahalane said he was feeling a sense of connection to the SS Atlantic as LÉ James Joyce had followed a similar sail path to that of the ill-fated ship.

LÉ James Joyce left Ireland in early September for a month-long mission that took the ship on a tour of parts of North America’s Atlantic coast. Prior to its arrival in Halifax on September 21, the ship had visited Boston and Portland, Maine.

“Ireland is no stranger to maritime disasters but the sinking of the SS Atlantic caused a tremendous loss of life and a great deal of Irish casualties so the commemoration of this tragedy while we’re here visiting Halifax was very fitting,” he said.

LÉ James Joyce is one of four offshore patrol vessels in the Samuel-Beckett class, all named after Irish authors and carrying LÉ as a prefix to denote Long Éireannach or “Irish Ship” in Irish Gaelic.

As an offshore patrol vessel, LÉ James Joyce has a crew of 55 men and women to provide security and defence for Ireland’s coast, along with fishery and pollution patrol and control, wildlife surveillance and maritime interdiction against narcotics.

In recent years, the ship has also been commended for its role in various operations in the Mediterranean, helping rescue thousands of migrants as they attempted to cross the sea during the height of the migrant crisis from 2016 to 2019.

That humanitarian mission provided another point of connection between LÉ James Joyce and the tragedy of the SS Atlantic, noted LCdr Cahalane, reflecting on the stories of how — after SS Atlantic ran aground on the rocks off Lower Prospect, NS — rescue parties from local seaside communities launched their boats to rescue and care for as many as 400 survivors.

“There were so many tie-ins for us as we took part in this event,” said LCdr Cahalane.

While the opportunity to host the Irish contingent and commemorate the tragedy of the SS Atlantic was a special part of the day’s activities for HMCS Sackville, the main event was the committal of ashes ceremony, said Cdr (Ret’d) Gary Reddy, Sackville‘s Commanding Officer with the Canadian Naval Memorial Trust (CNMT), the non-profit that operates the ship.

Held twice a year aboard HMCS Sackville, most of the people who ask to have their ashes brought to the sea are former sailors or have a connection to the Royal Canadian Navy or the Canadian Armed Forces, he said.

“For our crew, this is our traditional service and it is held in the highest regard,” Reddy said.

Following the committal ceremony and service for SS Atlantic, Sackville returned to its summer berth at Sackville Landing on the Halifax waterfront to disembark the family members before being towed to the naval dockyard to safely wait out Hurricane Fiona.

LÉ James Joyce was docked at Tall Ships Quay on Lower Water Street and had been scheduled to host more public tours and events through the weekend before its scheduled departure on Sunday, September 25.

As the weather forecast grew more grim, the ship held public tours on the afternoon of September 22, with members of the crews on hand to show people around and answer questions, but was forced to cancel the remaining public tour events and take shelter at the dockyard while Hurricane Fiona tore through the region.

Des marins irlandais en visite se joignent au NCSM Sackville pour une cérémonie commémorative spéciale

Par Joanie Veitch,

L’équipe du Trident

Alors que le Navire royal canadien de Sa Majesté (NCSM) Sackville quittait le port d’Halifax pour tenir une cérémonie de remise des cendres récemment, deux membres de l’équipe de commandement du LÉ James Joyce, un patrouilleur hauturier du Service naval irlandais, se sont joints à l’équipage à bord du navire.

Le NCSM Sackville a tenu sa traditionnelle cérémonie en mer le 22 septembre, au large du parc Point Pleasant, en regardant vers le Monument commémoratif des marins canadiens en temps de paix sur la rive.

Après la cérémonie de remise des cendres, un service commémoratif a été organisé pour rappeler le naufrage du SS Atlantic au large de la Nouvelle-Écosse en 1873. Sur les 550 personnes qui ont péri dans cette tragédie, plus de la moitié étaient irlandaises – toutes sauf quelques femmes et enfants.

Le lieutenant-commandant Donnachadh Cahalane, capitaine du LÉ James Joyce, et le commandant en second du navire, le lieutenant de vaisseau Paul Kavanaugh, ont participé à un dépôt de gerbe en mer, en mémoire des vies perdues sur le SS Atlantic. Ils ont été rejoints par John Boylan, chef de mission adjoint de l’ambassade d’Irlande à Ottawa.

Le SS Atlantic, qui faisait partie de la White Star Line, faisait la navette entre Liverpool et New York avec 975 personnes à bord lorsqu’il a coulé au large de Lower Prospect, en Nouvelle-Écosse, aux premières heures du 1er avril 1873. Jusqu’au naufrage du Titanic en 1912 (également un navire de la White Star Line), le naufrage du SS Atlantic a eu le triste honneur d’être la plus grande catastrophe maritime de son époque.

Alors qu’il se préparait à monter à bord du NCSM Sackville, le lieutenant-commandant Cahalane a déclaré qu’il ressentait un lien avec le SS Atlantic, car le LÉ James Joyce avait suivi un parcours similaire à celui du navire disparu.

Le LÉ James Joyce a quitté l’Irlande au début du mois de septembre pour une mission d’un mois qui l’a amené à visiter une partie de la côte atlantique de l’Amérique du Nord. Avant son arrivée à Halifax le 21 septembre, le navire avait visité Boston et Portland, dans le Maine.

« L’Irlande n’est pas étrangère aux catastrophes maritimes, mais le naufrage du SS Atlantic a causé d’énormes pertes de vies humaines et beaucoup de victimes irlandaises, de sorte que la commémoration de cette tragédie pendant notre visite à Halifax était très appropriée », a-t-il déclaré.

Le LÉ James Joyce est l’un des quatre navires de patrouille hauturiers de la classe Samuel-Beckett, tous nommés d’après des auteurs irlandais et portant le préfixe LÉ pour désigner Long Éireannach ou « navire irlandais » en gaélique irlandais.

En tant que navire de patrouille en mer, le LÉ James Joyce a un équipage de 55 hommes et femmes qui assurent la sécurité et la défense des côtes irlandaises, ainsi que des patrouilles et des contrôles en matière de pêche et de pollution, la surveillance de la faune et de la flore et l’interdiction maritime des stupéfiants.

Ces dernières années, le navire a également été salué pour son rôle dans diverses opérations en Méditerranée, aidant à sauver des milliers de migrants qui tentaient de traverser la mer au plus fort de la crise des migrants de 2016 à 2019.

Cette mission humanitaire a fourni un autre point de connexion entre le LÉ James Joyce et la tragédie du SS Atlantic, a noté le LCdr Cahalane, en réfléchissant aux récits de la façon dont – après que le SS Atlantic s’est échoué sur les rochers au large de Lower Prospect, en Nouvelle-Écosse – les équipes de sauvetage des communautés balnéaires locales ont lancé leurs bateaux pour sauver et soigner jusqu’à 400 survivants.

« Il y avait tellement de liens pour nous lorsque nous avons pris part à cet événement », a déclaré le lieutenant-commandant Cahalane.

Bien que l’occasion d’accueillir le contingent irlandais et de commémorer la tragédie du SS Atlantic ait constitué une partie spéciale des activités de la journée pour le NCSM Sackville, l’événement principal a été la cérémonie de remise des cendres, a déclaré le Capitaine de frégate (retraité) Gary Reddy, commandant du Sackville pour lle Fonds de commémoration de la marine canadienne, l’organisme sans but lucratif qui exploite le navire.

La cérémonie a lieu deux fois par an à bord du NCSM Sackville, et la plupart des personnes qui demandent à ce que leurs cendres soient apportées à la mer sont d’anciens marins ou ont un lien avec la Marine royale canadienne ou les Forces armées canadiennes, a-t-il précisé.

« Pour notre équipage, il s’agit d’un service traditionnel et il est tenu en très haute estime », a déclaré M. Reddy.

Après la cérémonie d’engagement et le service pour le SS Atlantic, le Sackville est retourné à son poste d’amarrage d’été à Sackville Landing, sur le front de mer d’Halifax, pour débarquer les membres de la famille avant d’être remorqué jusqu’à l’arsenal naval pour attendre en toute sécurité l’ouragan Fiona.

Le LÉ James Joyce était amarré au quai des grands voiliers sur la rue Lower Water et devait accueillir d’autres visites et événements publics tout au long du week-end avant son départ prévu le dimanche 25 septembre.

Alors que les prévisions météorologiques devenaient de plus en plus sombres, le navire a organisé des visites publiques dans l’après-midi du 22 septembre, avec des membres de l’équipage présents pour faire visiter le navire et répondre aux questions, mais il a été contraint d’annuler les visites publiques restantes et de s’abriter dans le chantier naval pendant que l’ouragan Fiona traversait la région.