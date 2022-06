Vice-Admiral Topshee’s Flag Hoist Signal / Signal de hissage des pavillons du vice-amiral Topshee

Vice-Admiral Topshee’s Flag Hoist Signal

I am proud to assume command of the Royal Canadian Navy. In this era of diminished trust in senior leadership, I recognize that I must earn your confidence. I promise that the RCN will place as much importance on character as it does on competence and that we will be fair, equitable, and transparent in facing the challenges that confront our navy today.

My main focus and the top priority for the RCN is to attract, recruit, and train as many sailors as possible from across the full spectrum of Canadians. This will take a collective effort across the entire institution. Success here will ease the burden on all those sailors who are working hard to overcome our present shortage of personnel.

We can only succeed if we create a welcoming, inclusive and enabling environment for our new sailors as well as everyone serving today. I am committed to ensuring that every member of the Navy team, military and civilian, part time and full time, is empowered to perform to their full potential and that they never doubt that we value and appreciate their hard work.

Finally, world events have made it clear that we must be a Navy that is Ready to Fight. I sincerely hope that we are never tested in combat but, should that come to pass, we must be ready as the lives of our sailors and shipmates depend upon it. That starts by being honest about how things are, not how we want them to be.

Vice-Admiral Angus Topshee,

38th Commander of the Royal Canadian Navy.

Signal de hissage des pavillons du vice-amiral Topshee

Je suis honoré de prendre le commandement de la Marine royale canadienne. En cette époque de perte de confiance dans les hauts dirigeants, je reconnais que je dois regagner la vôtre. Je vous promets que la MRC accordera autant d’importance aux caractères qu’aux compétences et que nous serons justes, équitables et transparents pour faire face aux défis qui se posent à la Marine aujourd’hui.

Mon principal objectif est d’attirer, de recruter et de former le plus grand nombre possible de marins venant de toutes les sphères de notre société. C’est là aussi la priorité de la MRC. Pour y parvenir, il faudra un effort concerté à l’échelle de l’organisation. Si nous y arrivons, nous allégerons le fardeau imposé à tous les marins qui travaillent dur pour pallier la pénurie actuelle de personnel.

Nous ne pourrons réussir que si nous assurons un milieu accueillant, inclusif et favorable aux nouveaux marins ainsi qu’à tous ceux qui servent aujourd’hui. Je m’engage à faire en sorte que tous les membres de l’équipe de la Marine, militaires et civils, personnel à temps partiel comme à temps plein, soient en mesure de donner le meilleur d’eux-mêmes et qu’ils comprennent, sans aucun doute, à quel point leur excellent travail est apprécié.

Avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, la Marine doit être prête à combattre, c’est certain. J’espère sincèrement que nous ne serons jamais mis à l’épreuve au combat mais, si cela se produit, nous devons être prêts car la vie de nos marins et compagnons de bord y en dépend. Pour ce faire, nous devons d’abord faire preuve d’honnêteté et nous préparer comme il se doit.

Vice-amiral Angus Topshee,

38e commandant de la Marine royale canadienne