Update to members of the CAF on the COVID-19 Vaccination Policy / Message à l’intention des membres des FAC pour faire le point sur la politique de vaccination contre la COVID-19

Update to members of the CAF on the COVID-19 Vaccination Policy

By General Wayne Eyre,

Acting Chief of the Defence Staff

I am proud of how you, our CAF members, have led the way in getting vaccinated. Our rates have been superb. After the initial CDS Directive on CAF COVID-19 vaccination, it is encouraging to see the numbers of CAF members who are fully vaccinated, and who have attested to their vaccination status continue to increase. As of November 4th, more than 95% of eligible CAF members have received their first dose, and 92% are fully vaccinated and between the Regular Force and the Primary Reserve close to 94% have attested to their status. The CAF remains committed to supporting Canadians, having recently completed operations in Alberta, and continuing to work hard in Saskatchewan and in Nunavut. I remain inspired by your selfless service to Canadians at home and around the world.

The pandemic still poses a serious threat to CAF operations on all fronts, as we continue to see the spread of variants of concern throughout Canada and in theatres of operations, where many of you are currently deployed.

As an update to the initial CDS Directive on CAF COVID-19 Vaccination, I just issued a second directive to address the implementation of accommodations and administrative measures within the CAF. Specifically, CAF members are now being directed to be fully vaccinated unless they cannot be vaccinated due to a certified medical contraindication, religious grounds, or any other prohibited grounds of discrimination as defined in the Canadian Human Rights Act. This direction is to protect the readiness, health, and safety of the Force, the entire Defence Team, as well as members of the public we currently serve and who we may be called upon to support in the future. Remember, our role is to protect Canada and Canadians.

In the coming weeks those members of the CAF who are unable or unwilling to be vaccinated will be subject to accommodations or administrative measures. The directive clearly lays out what those accommodations or administrative measures will be. For those unwilling to be vaccinated, those administrative measures could culminate with a release from the CAF. The directive provides information on additional training materials and information sessions for members of the Defence Team who remain unvaccinated or who may have additional questions.

CAF success has always been predicated on teamwork. This remains a team effort to protect ourselves, Canadians, and our readiness and ability to serve at home and abroad. Thank you again for your outstanding support and please remember to continue to look out for one another.

Message à l’intention des membres des FAC pour faire le point sur la politique de vaccination contre la COVID-19

Par Le général Wayne Eyre,

Chef d’état-major de la Défense par intérim

Je suis fier de la façon dont vous, membres de nos FAC, avez tracé la voie en vous faisant vacciner. Nos taux de vaccination sont excellents. Suivant la publication de la directive initiale, Directive du CEMD sur la vaccination contre la COVID-19 des FAC, il est encourageant de voir croître sans cesse le nombre de membres des FAC qui sont entièrement vaccinés et ont attesté de leur statut vaccinal. En date du 4 novembre, plus de 95 % des membres admissibles des FAC avaient reçu leur première dose du vaccin, et 92 % d’entre eux étaient entièrement vaccinés. De plus, au sein de la Force régulière et de la Première réserve, près de 94 % du personnel avait attesté de son statut vaccinal. Les FAC demeurent résolues à appuyer les Canadiens; elles viennent récemment d’achever des opérations en Alberta et elles poursuivent leur travail acharné en Saskatchewan et au Nunavut. Le service altruiste à la population canadienne que vous accomplissez au pays et dans le monde entier continue de m’inspirer.

La pandémie fait toujours peser une menace grave sur les opérations des FAC à tous les niveaux. En effet, nous continuons d’observer la propagation de divers variants préoccupants d’un bout à l’autre du Canada et dans les théâtres d’opérations, où bon nombre d’entre vous sont en déploiement à l’heure actuelle.

Dans le but de mettre à jour la Directive du CEMD sur la vaccination contre la COVID-19 des FAC, je viens d’émettre une deuxième directive portant sur la mise en œuvre de mesures administratives et d’adaptation dans les FAC. Plus précisément, nous recommandons désormais aux membres des FAC d’être entièrement vaccinés, à moins qu’ils ne puissent pas se faire vacciner en raison d’une contre-indication médicale avérée, de motifs religieux ou d’un autre motif de distinction illicite prévu par la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cette directive vise à protéger la disponibilité opérationnelle, de même que la santé et la sécurité de la Force, de l’Équipe de la Défense dans son ensemble et des membres du public que nous servons actuellement et que nous pourrions être appelés à appuyer à l’avenir. N’oubliez pas : notre rôle se résume à protéger le Canada et la population canadienne.

Au cours des semaines à venir, les membres des FAC qui refusent ou sont incapables de se faire vacciner feront l’objet de mesures administratives ou d’adaptation. La directive énonce clairement en quoi consisteront ces mesures administratives ou d’adaptation. Pour les personnes qui refusent toujours de se faire vacciner, ces mesures administratives pourraient culminer avec la libération des FAC. La directive fournit aussi des renseignements sur le matériel de formation et les séances d’information additionnels à l’intention des membres de l’Équipe de la Défense qui ne sont toujours pas vaccinés ou qui pourraient avoir d’autres questions.

Depuis toujours, le succès des FAC va de pair avec le travail d’équipe. La tâche d’assurer notre protection et celle des Canadiens, de même que notre disponibilité opérationnelle et notre capacité de servir, tant au pays qu’à l’étranger, demeure un travail d’équipe. Je vous remercie une fois de plus de votre appui extraordinaire, et n’oubliez pas de continuer de vous serrer les coudes.