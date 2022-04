Unique fundraiser celebrates Indigenous peoples / Une collecte de fonds unique pour célébrer les peuples autochtones

Unique fundraiser celebrates Indigenous peoples

By Peter Mallet,

The Lookout

A naval officer has launched a unique fundraiser that educates participants from around the world about Canadian Indigenous issues, culture, and art.

Lt(N) Kassandra O’Rourke and their wife Eleni O’Rourke founded Tortoise Tasks last year through their charitable small business Kaskata Key.

Tortoise Tasks is an initiative they set up with a portion of the proceeds going to the National Defence Workplace Charitable Campaigns at CFB Esquimalt, Canadian Forces Recruiting Centre Pacific in Vancouver, and, hopefully, bases nation-wide as people can participate from any community.

Once registered, participants select from 215 tasks – ranging from activities, adventures, and even quests, all with an Indigenous and environmental theme.

“Tortoise Tasks can involve anything from adventure, learning, tranquility, or curiosity into Aboriginal culture and life,” says Lt(N) O’Rourke. “They can range from cleaning up a public park or beach, participating in a smudging ceremony, buying rechargeable batteries, or visiting a totem pole.”

The 215 tasks were chosen to honour the number of children whose remains were discovered buried at a former residential school in Kamloops, B.C.

Lt(N) O’Rourke’s mother is a member of the Skatin Nations. Their biological grandmother Leona August, whom they never knew, went to a residential school and died before the age of 20. The unfolding residential school tragedy has become a watershed moment in education and understanding about Indigenous people for many Canadians, they say.

“I have a lot of friends and co-workers who express their shame for not knowing more about our [Indigenous] histories and wanting to know how they could help when it came to Indigenous issues.”

Monies raised through Tortoise Tasks will support projects to establish clean drinking water on reserves, opportunities for Indigenous youth, and organizations that support people impacted by the trauma of residential schools.

Cost to take part in the fundraiser are $10 for individuals or $25 for a group. Everyone will be entered into a draw for a Grand Prize vacation to Tigh Na Mara Resort & Spa to be drawn on 15 December.

For more information on how to get involved visit https://turtleislandnft.squarespace.com/tasks (discount code is: NDWCC).

Une collecte de fonds unique pour célébrer les peuples autochtones

Par Peter Mallet,

The Lookout

Une officière de la marine a lancé une collecte de fonds unique en son genre, qui vise à sensibiliser les participants du monde entier aux questions, à la culture et à l’art autochtones canadiens.

La Ltv Kassandra O’Rourke et sa femme Eleni O’Rourke ont fondé Tortoise Tasks l’année dernière par le biais de leur petite entreprise caritative Kaskata Key.

Tortoise Tasks est une initiative qu’ils ont mise sur pied et dont une partie des recettes est versée aux campagnes de charité en milieu de travail de la Défense nationale à la BFC Esquimalt, au Centre de recrutement des Forces canadiennes Pacifique à Vancouver et, espérons-le, aux bases de tout le pays, car les gens peuvent participer à partir de n’importe quelle communauté.

Une fois inscrits, les participants choisissent parmi les 215 tâches – activités, aventures et même quêtes – qui ont toutes un thème autochtone et environnemental.

« Les Tortoise Tasks peuvent comprendre n’importe quoi, que ce soit l’aventure, l’apprentissage, la tranquillité ou la curiosité dans la culture et la vie autochtones », explique la Ltv O’Rourke. « Elles peuvent aller du nettoyage d’un parc public ou d’une plage à la participation à une cérémonie de purification par la fumée, en passant par l’achat de piles rechargeables ou la visite d’un totem. »

Les 215 tâches ont été choisies pour honorer le nombre d’enfants dont les restes ont été découverts enterrés dans un ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique.

La mère de la Ltv O’Rourke est membre des Nations Skatin. Leur grand-mère biologique, Leona August, qu’elles n’ont jamais connue, a fréquenté un pensionnat et est morte avant l’âge de 20 ans. Selon elles, le déroulement de la tragédie des pensionnats est devenu un moment décisif dans l’éducation et la compréhension des peuples autochtones pour de nombreux Canadiens.

« J’ai beaucoup d’amis et de collègues qui expriment leur honte de ne pas en savoir plus sur notre histoire [autochtone] et qui veulent savoir comment ils peuvent aider quand il s’agit de questions autochtones. »

Les fonds recueillis par Tortoise Tasks serviront à financer des projets visant à assurer un approvisionnement en eau potable dans les réserves, à offrir des occasions aux jeunes autochtones et à soutenir les organisations qui aident les personnes touchées par le traumatisme des pensionnats.

Le coût de la participation à la collecte de fonds est de 10 $ pour une personne ou de 25 $ pour un groupe. Tout le monde participera au tirage au sort du grand prix d’un forfait de vacances au Tigh Na Mara Resort & Spa, qui aura lieu le 15 décembre.

Pour obtenir plus d’informations sur la façon de participer, visitez le site Web https://turtleislandnft.squarespace.com/tasks (le code de réduction est : NDWCC).