Thank you to our CFB Halifax summer students / Merci à nos étudiants d’été de la BFC Halif

It’s September, CFB Halifax! Which means it’s back-to-school for many students in the area. It is also the time of year for us to wrap up and celebrate another successful summer work term for all of the Federal Student Work Experience Program (FSWEP) and co-op students here on Base!



Thank you to all of the students who contributed their time and skills to multiple units this summer! Whether you worked in offices, warehouses, museum archives or outdoors, your dedication has benefited CFB Halifax greatly and we appreciate all of your hard work over the past few months. The local Defence Team is lucky to learn from you, your contributions and your unique perspective. Bravo Zulu, and we hope you will come back soon!



On est en septembre, BFC Halifax! Ce qui signifie la rentrée scolaire pour de nombreux étudiants de la région. C’est également le moment de l’année pour nous de faire le point et de célébrer un autre stage de travail d’été réussi pour tous les étudiants faisant partie du Programme fédéral d’expérience du travail étudiant (PFETE) et ceux inscrits à un programme d’enseignement coopératif ici sur la base.



Merci à tous les étudiants qui ont consacré leur temps et mis à profit leurs compétences dans plusieurs unités cet été! Que vous ayez travaillé dans des bureaux, des entrepôts, aux archives du Musée ou à l’extérieur, votre dévouement a grandement profité à la BFC Halifax et nous vous sommes de votre travail acharné au cours des derniers mois. L’Équipe de la Défense locale a la chance d’apprendre de vous, de vos contributions et de votre point de vue unique. Bravo Zulu, et nous espérons que vous reviendrez bientôt!