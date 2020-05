Support resources following tragedy

By CFB Halifax

Friday, May 1, 2020

To support our members struggling after this week’s tragic event, the Chapel of Remembrance at the Stadacona Faith Centre and the Shearwater Chapel are reopening their doors effective immediately (weekdays during working hours, from 9 am-12 pm and from 1-4 pm). This will allow any CAF or DND members to take a moment of silent reflection or prayer in a safe place of worship. Chaplains will be on-site at all times while the buildings are open, only allowing four people in at a given time to respect COVID-19 physical distancing measures and public health guidelines. Hand-sanitizing stations will also be set up at the entrance of each building. This service is open to local Defence Team members and their immediate family only. Please note that the Shearwater Chapel will be open THIS WEEKEND (May 2-3) for individual visitors (from 9 am-12 pm on both Saturday and Sunday) as well. Members can always connect with their local Chaplain by calling 902-721-8660 (weekdays) and 902-427-7788 (evenings and weekends).

In addition to the opening of Base chapels, the local Employment Assistance Program Coordinator has shared the following graphics, courtesy of Health Canada’s Psychosocial Emergency Response Team, which may help members of our Defence family and friends of individuals grieving a major loss at this time. Substantial health problems may surface over time when dealing with significant loss—we can help prevent such negative impacts through support.

Tips for Colleagues and Friends of an Individual Grieving a Major Loss

Tips for Supervisors and Managers of Workers Grieving a Major Loss

Remember that you are not alone in this. For CAF members, the Member Assistance Program (1-800-268-7708) and Family Information Line (1-800-866-4546) are available 24/7. Book an appointment with the mental health unit at the Base clinic at 902-721-8012. For DND members, the Employee Assistance Program (1-800-268-7708 or 1-800-567-5803 *TTY—for people with hearing impairments) is available 24/7.

Mental health and wellbeing resources for all Nova Scotians can be found here: https://novascotia.ca/mental-health-and-wellbeing/

Take care of yourselves and each other.

——————————————————

Par CFB Halifax,

Le vendredi 1er mai

Afin de soutenir nos membres qui ont de la difficulté après l’incident tragique de cette semaine, la Chapelle du Souvenir du Centre interconfessionnel Stadacona et la chapelle de Shearwater rouvrent leurs portes dès maintenant (en semaine pendant les heures de travail, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h). Cela permettra à tous les membres des FAC ou du MDN de prendre un moment de réflexion ou de prière en silence dans un lieu de culte sûr. Des aumôniers seront présents sur place en tout temps pendant que les bâtiments sont ouverts, et ne permettront seulement qu’à quatre personnes d’être sur les lieux en même temps pour respecter les mesures d’éloignement physique et les directives de santé publique relatives à la COVID-19. Des postes de désinfection des mains seront également installés à l’entrée de chaque bâtiment. Ce service est offert uniquement aux membres de l’Équipe de la Défense locales et à leurs familles (immédiates). Veuillez noter que la chapelle de Shearwater sera ouverte CE WEEK-END (le 2 et 3 mai) pour des visites individuelles (de 9 h à 12 h, samedi et dimanche).

N’oubliez pas que les membres de l’Équipe de la Défense locale peuvent toujours communiquer avec leur aumônier local en composant le 902-721-8660 (jours de semaine) et le 902-427-7788 (en soirée ou la fin de semaine).

En plus de l’ouverture des chapelles de la base, le Programme d’aide aux employés de la BFC Halifax présente les graphiques ci-dessous, avec l’aimable autorisation de l’Équipe d’intervention psychosociale en cas d’urgence de Santé Canada, qui peuvent aider les membres de notre famille de la Défense et les amis des personnes qui vivent une perte importante en ce moment. Des problèmes de santé importants peuvent apparaître au fil du temps lorsque l’on fait face à une perte importante ‒ nous pouvons aider à prévenir de telles répercussions négatives grâce à du soutien.

Conseils pour les collègues et ami(e)s de personnes en deuil

Conseils pour superviseurs ou gestionnaire d’un employé endeuillé

Les membres des FAC peuvent se tourner vers le Programme d’aide aux membres des FAC (1-800-268-7708) et la Ligne d’information pour les familles (1-800-866-4546), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Prendre rendez-vous à l’unité de la santé mentale de la clinique de la base, en composant le 902-721-8012. Les employés du MDN peuvent utiliser le Programme d’aide aux employés (1-800-268-7708 ou 1-800-567-5803 *ATS – pour personnes ayant une déficience auditive) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Des ressources en santé mentale et bien-être pour tous les Néo-Écossais se trouvent ici : https://novascotia.ca/mental-health-and-wellbeing/fr/

Prenez soin de vous et les uns des autres.