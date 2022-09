Stalker 822 crew remembered at 2nd annual Memorial Golf Tournament / L’équipage du Stalker 822 est commémoré lors du deuxième tournoi de golf commémoratif annuel

Stalker 822 crew remembered at 2nd annual Memorial Golf Tournament

By Joanie Veitch,

Trident Staff

Families and friends came together for the second annual Stalker 822 Memorial Golf Tournament at Hartlen Point Forces Golf Club on August 22, held in memory of the six Canadian Armed Forces members who died on April 29, 2020, when a CH-148 Cyclone helicopter — Stalker 822 — crashed off the coast of Greece during Operation Reassurance.

Now in its second year, the tournament offers a way for people to support the friends and family of the six crew members, as well as giving everyone a chance to reconnect, said event organizer S1 Shane Cowbrough.

“We want this to be something where we come together to talk and share some memories, and — most importantly — have fun,” he said, in between sips of coffee and greeting people as they arrived at the golf club.

S1 Cowbrough’s daughter, Sub-Lieutenant Abbigail Cowbrough, a marine systems engineering officer, was one of the six on Stalker 822, along with Master Corporal Matthew Cousins, an airborne electronic sensor operator, Captain Kevin Hagen, a pilot, Captain Maxime Miron-Morin, an air combat systems officer, Captain Brenden MacDonald, a pilot, and Sub-Lieutenant Matthew Pyke, a naval warfare officer.

Although he’s the main organizer of the event, S1 Cowbrough said mounting an annual golf tournament is a collective effort.

“This is year two and it’s definitely been a big learning curve over the past two years. It takes a village like they say… there’s no way I could do this without support from the amazing volunteers who come out and are so willing to help,” he said.

Expressing his thanks to Marc Jessome, manager of the Hartlen Point Forces Golf Club, for his assistance, S1 Cowbrough said several local veterans’ organizations also provided significant support, such as the Eastern Region Veterans UN NATO and the Eastern Passage branch of the Royal Canadian Legion, who donated a wreath for the memorial hole, where photos of the crew are placed.

The Veteran Farm Project also provided fresh flowers from their memorial garden, planted in 2021 in honour of SLt Abbigail Cowbrough.

Before the golfers headed out for the day, two members of 12 Wing Pipes and Drums played a solemn tribute to the crew. SLt Cowbrough had been a member of the band.

As with its inaugural year, proceeds from donations, ticket sales, and other sponsorship money goes to Soldier On, a CAF program that supports the recovery and rehabilitation of military members and veterans struggling with physical and mental injuries through sport and recreational activities.

While the main goal is to bring people together in memory of the crew members of Stalker 822, S1 Cowbrough said he hopes to continue to increase the amount of military and corporate support for the event in future years.

“It’s good for us to get together, it’s important that we do this,” he said.

L’équipage du Stalker 822 est commémoré lors du deuxième tournoi de golf commémoratif annuel

Par Joanie Veitch,

Équipe du Trident

Les familles et les amis se sont réunis pour le deuxième tournoi de golf annuel commémoratif Stalker 822 au Hartlen Point Forces Golf Club le 22 août, en mémoire des six membres des Forces armées canadiennes qui ont perdu la vie le 29 avril 2020, lorsqu’un hélicoptère CH-148 Cyclone – Stalker 822 – s’est écrasé au large des côtes de la Grèce pendant l’opération Réassurance.

Le tournoi, qui en est à sa deuxième édition, permet aux gens de soutenir les amis et la famille des six membres de l’équipage, tout en donnant à chacun une chance de se retrouver, a déclaré l’organisateur de l’événement, le Mat 1 Shane Cowbrough.

« Nous voulons que ce tournoi soit l’occasion de se réunir pour parler, partager des souvenirs et, surtout, s’amuser », a-t-il déclaré, entre deux gorgées de café et en saluant les gens qui arrivaient au club de golf.

La fille du Mat 1 Cowbrough, la Maître de 1re classe Abbigail Cowbrough, officier d’ingénierie des systèmes marins, était l’une des six personnes à bord du Stalker 822, avec le Caporal-chef Matthew Cousins, opérateur de capteurs électroniques aéroportés, le Capitaine Kevin Hagen, pilote, le capitaine Maxime Miron-Morin, officier des systèmes de combat aérien, le Capitaine Brenden MacDonald, pilote, et le Maître de 1re classe Matthew Pyke, officier de guerre navale.

Bien qu’il soit le principal organisateur de l’événement, le Mat 1 Cowbrough a déclaré que l’organisation d’un tournoi de golf annuel est un effort collectif.

« C’est la deuxième année et nous avons beaucoup appris au cours des deux dernières années. Il faut un village, comme on dit… Je ne pourrais jamais faire cela sans le soutien des bénévoles extraordinaires qui viennent et sont si désireux d’aider » , a-t-il déclaré.

Remerciant Marc Jessome, gérant du Hartlen Point Forces Golf Club, pour son aide, le Mat1 Cowbrough a indiqué que plusieurs organisations locales d’anciens combattants ont également apporté un soutien important, comme les Anciens combattants de la région de l’Est de l’OTAN et la filiale Eastern Passage de la Légion royale canadienne, qui ont fait don d’une couronne pour le trou commémoratif, où sont placées des photos de l’équipage.

Le Veteran Farm Project a également fourni des fleurs fraîches provenant de son jardin commémoratif, planté en 2021 en l’honneur de la Ens 1 Abbigail Cowbrough.

Avant que les golfeurs ne partent pour la journée, deux membres du corps de cornemuses de la 12e escadre ont joué un hommage solennel à l’équipage. La Ens 1 Cowbrough avait été membre de l’orchestre.

Comme pour l’année inaugurale, les recettes provenant des dons, de la vente de billets et d’autres commandites sont versées à Sans Limites, un programme des FAC qui soutient le rétablissement et la réadaptation des militaires et des anciens combattants aux prises avec des blessures physiques et mentales par le biais d’activités sportives et récréatives.

Bien que l’objectif principal soit de rassembler les gens en mémoire des membres de l’équipage du Stalker 822, le Mat 1 Cowbrough a déclaré qu’il espérait continuer à augmenter le soutien des militaires et des entreprises à l’événement dans les années à venir.

« C’est bon pour nous de nous réunir, c’est important que nous le fassions » , a-t-il déclaré.