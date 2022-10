Ships arrive home from Op Nanook / Les navires reviennent de l’opération Nanook

His Majesty’s Canadian Ships Margaret Brooke and Goose Bay arrived back in Halifax on October 1 after spending much of the last two months in the Arctic, working with partners and allies to enhance Canada’s operability in the North while also building relationships with local communities.

HMCS Margaret Brooke also lent a hand as part of Operation Lentus on her way back to Halifax, while the ship was in Newfoundland. The ship’s company assisted with damage surveying and local relief efforts after Hurricane Fiona dealt considerable damage to Newfoundland’s southwest coast.

Les navires canadiens de Sa Majesté Margaret Brooke et Goose Bay sont revenus à Halifax le 1er octobre après avoir passé la majeure partie des deux derniers mois dans l’Arctique, où ils ont travaillé avec des partenaires et des alliés pour améliorer l’opérabilité du Canada dans le Nord tout en établissant des relations avec les communautés locales.

Le NCSM Margaret Brooke a également prêté main forte dans le cadre de l’opération Lentus lors de son retour à Halifax, alors que le navire se trouvait à Terre-Neuve. L’équipage du navire a participé au relevé des dommages et aux efforts de secours locaux après que l’ouragan Fiona ait causé des dommages considérables à la côte sud-ouest de Terre-Neuve.