SAC trade recognized with new specialty skill badge / Le métier de CAE reconnu par un nouvel insigne de spécialiste

SAC trade recognized with new specialty skill badge

By Joanie Veitch,

Trident Staff

Four Atlantic fleet sailors received the Royal Canadian Navy’s new Shipborne Air Controller (SAC) specialty skill badge in a presentation ceremony held on July 28 in the operations room aboard Her Majesty’s Canadian Ship (HMCS) Charlottetown.

Shipborne Air Controllers are responsible for the tactical air control of helicopters and fixed wing maritime aircraft assigned to a warship, as well as the care and safety of the ship’s aircrew while under their control.

The SAC role is a rigorous but hugely rewarding job for NCMs (non-commissioned members), said CPO2 Gordon Rittwage, Fleet Shipborne Air Controller for Canadian Fleet Atlantic.

“The two SACs onboard ship are busy from the time each one gets on watch until the time they’re off watch. They are the subject matter experts on aircraft operations on that ship,” he said.

“That means regularly getting up in front of the Commanding Officer and speaking, as the subject matter expert, to the same level that a director or lieutenant would. They’re constantly in motion and carry a lot of responsibility.”

Drawing from the trades of Naval Combat Information Operators (NCIOP), Naval Electronics Sensor Operators and Sonar Operators, the SAC specialization is a NATO-level qualification and standard across NATO countries.

In a Naval Order released on July 18, the RCN endorsed the new SAC specialty badge for members who have earned the SAC NATO grade Delta level qualification, as a way to recognize the extra workload and responsibility the job entails.

The four Atlantic fleet recipients were among the first RCN members to receive the new badges – Master Sailor (MS) Andrew Coshell, MS Ellsworth Lawrence III, MS Genevieve Reynolds and MS Matthew Butchart. A group of SACs from the Pacific Fleet also recently received their first badges in Esquimalt.

Presenting their badges, Commodore Trevor MacLean, Commander Canadian Fleet Atlantic, said the specialized skill and unique role of SACs onboard a warship is “absolutely critical” to the Navy.

“This job touches all of the areas of warfare. It’s like the connective tissue across the board,” said Cmdre MacLean. “It’s important to recognize the time and effort that’s put into getting and maintaining this qualification. Congratulations to all of you. Wear this pin on your uniform with pride.”

Both MS Lawrence III and MS Coshell completed the SAC Delta course at Naval Fleet School (Atlantic) on May 26, 2022. MS Lawrence III was the first East Coast Sonar Operator to successfully challenge the SAC course and MS Coshell, an NCIOP, was top student throughout all phases of the course. Both are posted to HMCS Charlottetown and will deploy in the near future.

MS Reynolds recently returned from a six-month deployment with HMCS Montréal on Operation Reassurance, providing control to the embarked CH-148 Cyclone and other NATO assets. MS Reynolds, who has been with the CAF since 2008, is an NCIOP and completed the SAC Delta course on December 13, 2019.

MS Matthew Butchart also has deployment experience as a SAC, having been with HMCS Fredericton on Operation Reassurance in 2020, shortly after earning the SAC designation on December 13, 2019.

Despite the tough times he’s faced as a SAC, MS Butchart said he loves the role.

“You’re overseeing flight safety and the tactical employment of aircraft assigned to the ship. It’s a significant amount of responsibility,” said MS Butchart, who joined the CAF in 2012. “It’s the best job in the Navy, in my humble opinion. You get the opportunity to be challenged and work with complete autonomy. It is an adjustment but once you take that on, it reaps its own rewards.”

Le métier de CAE reconnu par un nouvel insigne de spécialiste

Par Joanie Veitch,

L’Equipe Trident

Quatre marins de la flotte de l’Atlantique ont reçu le nouvel insigne de spécialiste en contrôle aérien embarqué (CAE) de la Marine royale du Canada lors d’une cérémonie de présentation tenue le 28 juillet dans la salle des opérations du Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Charlottetown.

Les contrôleurs aériens embarqués sont responsables du contrôle aérien tactique des hélicoptères et des aéronefs maritimes à voilure fixe affectés à un navire de guerre, ainsi que des soins et de la sécurité de l’équipage du navire lorsqu’il est sous leur contrôle.

Le rôle de CAE est un travail rigoureux mais extrêmement gratifiant pour les MR (membres du rang), a déclaré le premier maître de 2e classe Gordon Rittwage, contrôleur aérien de la flotte embarquée pour la Flotte canadienne de l’Atlantique.

«Les deux CAE à bord du navire sont occupés du moment où chacun prend son quart jusqu’au moment où il le quitte. Ils sont les experts en la matière en ce qui concerne les opérations aériennes sur ce navire », a-t-il déclaré.

«Cela signifie qu’ils doivent régulièrement se présenter devant le commandant et parler, en tant qu’experts en la matière, au même niveau qu’un directeur ou un lieutenant. Ils sont constamment en mouvement et portent beaucoup de responsabilités. »

S’inspirant des métiers d’opérateur d’information de combat naval (NCIOP), d’opérateur de capteur électronique naval et d’opérateur sonar, la spécialisation SAC est une qualification de niveau OTAN et une norme dans tous les pays de l’OTAN.

Dans un ordre naval publié le 18 juillet, la MRC a approuvé le nouvel insigne de spécialité CAE pour les membres qui ont obtenu la qualification CAE de niveau Delta de l’OTAN, afin de reconnaître la charge de travail et les responsabilités supplémentaires qu’implique ce poste.

Les quatre récipiendaires de la flotte de l’Atlantique ont été parmi les premiers membres de la MRC à recevoir les nouveaux insignes, avec leurs homologues de la côte ouest : Le matelot-chef (Matc) Andrew Coshell, le matc Ellsworth Lawrence III, le matc Genevieve Reynolds et le Matc Matthew Butchart.

Lors de la remise des insignes, le commodore Trevor MacLean, commandant de la Flotte canadienne de l’Atlantique, a déclaré que les compétences spécialisées et le rôle unique des CAE à bord d’un navire de guerre sont « absolument essentiels « pour la Marine.

« Ce travail touche tous les domaines de la guerre. C’est comme le tissu conjonctif de l’ensemble des opérations », a déclaré le Cmdre MacLean. «Il est important de reconnaître le temps et les efforts consacrés à l’obtention et au maintien de cette qualification. Félicitations à vous tous. Portez cette épingle sur votre uniforme avec fierté. »

Le Matc Lawrence III et le matc Coshell ont tous deux suivi le cours CAE Delta à l’École navale de la flotte (Atlantique) le 26 mai 2022. Le Matc Lawrence III a été le premier opérateur de sonar de la côte Est à réussir le cours CAE et le matc Coshell, un NCIOP, a été le meilleur élève à toutes les étapes du cours. Tous deux sont affectés au NCSM Charlottetown et seront déployés dans un proche avenir.

Le Matc Reynolds est récemment revenu d’un déploiement de six mois avec le NCSM Montréal dans le cadre de l’opération Reassurance, où il a assuré le contrôle du CH-148 Cyclone embarqué et d’autres ressources de l’OTAN. Le Matc Reynolds, qui fait partie des FAC depuis 2008, est un NCIOP et a terminé le cours SAC Delta le 13 décembre 2019.

Le Matc Matthew Butchart possède également une expérience de déploiement en tant que CAE, ayant été avec le NCSM Fredericton dans le cadre de l’opération Reassurance en 2020, peu après avoir obtenu le titre de SAC le 13 décembre 2019.

Malgré les moments difficiles auxquels il a été confronté en tant que CAE, le Matc Butchart dit qu’il aime son rôle.

« Vous supervisez la sécurité des vols et l’emploi tactique des aéronefs affectés au navire. C’est une quantité importante de responsabilités », a déclaré le matc Butchart, qui a rejoint les FAC en 2012. « C’est le meilleur emploi de la Marine, à mon humble avis. Vous avez la possibilité d’être mis au défi et de travailler en toute autonomie. Il s’agit d’une adaptation, mais une fois que vous l’assumez, vous en récoltez les fruits. »