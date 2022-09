Royal Canadian Navy mourns the loss of Queen Elizabeth II / La MRC pleure la perte de la reine Elizabeth II

Royal Canadian Navy mourns the loss of Queen Elizabeth II

By RCN,

After taking the throne on February 6, 1952 and reigning for 70 years and 127 days, Her Majesty Queen Elizabeth II died on September 8, 2022 at the age of 96. She was the longest reigning monarch in British and Commonwealth history.

The Queen’s legacy runs deep within the Royal Canadian Navy (RCN). Her passing is deeply felt by our members and we extend our deepest condolences to the Royal Family as we honour Her Majesty’s memory.

Her Majesty’s long relationship with the RCN is fondly marked by several events including RCN attendance at Her Majesty’s coronation, the presentation of the Queen’s Colour and her participation in the International Fleet Review in 2010, and most recently as part of the Canadian Armed Forces contingent marching in Her Majesty’s Platinum Jubilee Pageant this past June.

The RCN proudly participated at Her Majesty’s coronation in 1953, sending ships, an aircraft carrier, cruisers and destroyers to represent Canada at the celebration. The RCN also honourably bears the Queen’s Colour—a flag that includes Canada’s national flag, an “E” encircled by a chaplet of roses and the badge of the RCN. The flag replaced that of the Queen’s father, whose own flag flew during the Second World War, representing the Navy’s fight on behalf of the monarch. More recently, the Queen attended the International Fleet Review in 2010 where she sailed aboard Her Majesty’s Canadian Ship (HMCS) St John’s. Navies from across the world gathered in Halifax to welcome Her Majesty.

La Marine royale canadienne pleure la perte de la reine Elizabeth II

Par MRC,

Après être montée sur le trône le 6 février 1952 et avoir régné pendant 70 ans et 127 jours, Sa Majesté la reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre 2022 à l’âge de 96 ans. Elle est le monarque qui a connu le plus long règne de l’histoire de la Grande-Bretagne et du Commonwealth.

L’héritage de la Reine occupe une place importante au sein de la Marine royale canadienne (MRC). Nos membres sont profondément touchés par son décès et nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille royale alors que nous rendons hommage à la mémoire de Sa Majesté.

La longue relation entre Sa Majesté et la MRC est marquée par plusieurs événements, notamment la présence de la MRC lors de son couronnement, la présentation du drapeau royal et sa participation à la Revue internationale de la Flotte en 2010 et, plus récemment, la participation du contingent des Forces armées canadiennes au défilé du jubilé de platine de Sa Majesté, en juin dernier.

La MRC a participé avec fierté au couronnement de Sa Majesté en 1953, en envoyant des navires, un porte-avions, des croiseurs et des destroyers pour représenter le Canada lors de la célébration. De plus, la MRC porte honorablement le drapeau consacré à la Reine – lequel comporte le drapeau du Canada, un « E » encerclé par un chapelet de roses et l’insigne de la MRC. Ce drapeau a remplacé celui du père de la Reine, dont le propre drapeau flottait pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour symboliser le combat de la Marine au nom du monarque.

Plus récemment, la Reine a pris part à la Revue internationale de la Flotte en 2010, au cours de laquelle elle a navigué à bord du navire canadien de Sa Majesté (NCSM) St John’s. Les marines du monde entier se sont alors réunies à Halifax pour accueillir Sa Majesté.