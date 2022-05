Royal Canadian Navy launches new Mentorship Program for all / La Marine royale canadienne lance un nouveau programme de mentorat pour tous

Royal Canadian Navy launches new Mentorship Program for all

By RCN,

Royal Canadian Navy (RCN) sailors at all ranks and civilian employees at all levels now have a mentorship program to call their own.

Personnel are invited to attend the program’s first session, which will take place on May 26 from Noon to 1:15 p.m. EST, and will be available Canada-wide on Microsoft Teams, or dial in at 343-803-5382, phone conference ID: 692 197 804#.

The first session will be focussed on “Why Mentorship?” The session will feature Chief Petty Officer 1st Class (CPO1) Alana Mondelli, Canadian Forces Base Halifax Base Chief Petty Officer, Formation Master Sailor Kevin Dave from Maritime Forces Atlantic, Command Master Sailor Maude Lauzon, and Formation Master Sailor Stephanie MacAndrew from the Naval Reserve. Lieutenant-Commander Calley Gray and Sailor 1st Class Ella York will also speak. The session will be opened by Rear-Admiral Casper Donovan, Acting Deputy Commander RCN. These members will all share their thoughts on why mentorship is important.

“The program is designed to create a space where individuals – regardless of their rank or experience – can share their knowledge and expertise with others who want to learn and grow in a personal and professional capacity,” says program director Dennis Witzke.

Initially the program will consist of group sessions led by a subject matter expert on topics of interest to RCN Team members. These sessions will be available to all on MS Teams.

These group sessions will be held monthly and everyone is encouraged to actively participate, share their insights and ask questions.

Although this program was developed with RCN military and civilian personnel in mind, it is open to all Canadian Armed Forces members and Department of National Defence employees at all ranks and levels.

“It is important to facilitate the transfer of knowledge between Defence Team members to prepare them for the complex roles they’ll be expected to perform as their careers progress. This way we can ensure that important lessons and skills that have been learned are passed on and support the development and preparation of sailors and officers for future challenges, as well as our civilian colleagues,” says CPO1 Tara White, the Navy’s occupation manager for boatswains and clearance divers, and member of the program development team.

For more details on the program, including the MS Teams meeting address, visit the Mentorship Program’s intranet site. Questions can be emailed to P-OTG.RCNMentorPD@intern.mil.cahe.

La Marine royale canadienne lance un nouveau programme de mentorat pour tous

Par MRC,

Les marins de la Marine royale canadienne (MRC) de tous les grades et les employés civils de tous les niveaux ont maintenant un programme de mentorat qui leur est propre.

Le personnel est invité à assister à la première séance du programme, qui aura lieu le 26 mai de 12 h à 13 h 15 HAE, et qui sera présentée dans tout le Canada sur Microsoft Teams, ou par téléphone au 343-803-5382, numéro d’identification de la conférence téléphonique : 692 197 804#.

La première séance sera axée sur « Pourquoi le mentorat? », avec la première maître de 1re classe (PM 1) Alana Mondelli, premier maître de la base de la Base des Forces canadiennes Halifax, le matelot-chef de la formation Kevin Dave des Forces maritimes de l’Atlantique, la matelot-chef du commandement Maude Lauzon et la matelot-chef de la formation Stephanie MacAndrew de la Réserve navale. La capitaine de corvette Calley Gray et la matelot de 1re classe Ella York prendront également la parole. La séance sera ouverte par le contre-amiral Casper Donovan, commandant adjoint par intérim de la MRC. Ces militaires communiqueront tous leurs réflexions sur les raisons pour lesquelles le mentorat est important.

« Le programme vise à créer un espace où les personnes – quel que soit leur grade ou leur expérience – peuvent communiquer leurs connaissances et leur expertise à d’autres personnes qui souhaitent apprendre et se perfectionner sur les plans personnel et professionnel », a expliqué le directeur du programme, Dennis Witzke.

Au départ, le programme consistera en des séances de groupe dirigées par un expert en la matière sur des sujets d’intérêt pour les membres de l’équipe de la MRC. Ces séances seront accessibles à tous sur MS Teams.

Ces séances de groupe auront lieu tous les mois et tout le monde est encouragé à y participer activement, à communiquer ses idées et à poser des questions.

Bien que ce programme ait été élaboré en pensant au personnel militaire et civil de la MRC, il est ouvert à tous les militaires des Forces armées canadiennes et aux employés du ministère de la Défense nationale, quels que soient leur grade et leur niveau.

« Il est important de faciliter le transfert de connaissances entre les membres de l’Équipe de la Défense afin de les préparer aux rôles complexes qu’ils seront appelés à assumer au cours de leur carrière. De cette façon, nous pouvons nous assurer que les leçons et les compétences importantes qui ont été acquises sont transmises et qu’elles soutiennent le perfectionnement et la préparation des marins et des officiers pour les défis futurs, ainsi que de nos collègues civils », a déclaré le PM 1 Tara White, gestionnaire de groupe professionnel militaire pour les manœuvriers et plongeurs-démineurs de la Marine et membre de l’équipe d’élaboration du programme.

Pour plus de détails sur le programme, y compris l’adresse de la réunion MS Teams, visitez le site intranet du programme de mentorat. Les questions peuvent être envoyées par courriel à P-OTG.RCNMentorPD@intern.mil.cahe.