RCN launches new sea service cap for sailors/La MRC lance une nouvelle casquette de service pour tous ses marins

RCN launches new sea service cap for its sailors

By RCN,

The Royal Canadian Navy (RCN) has released a new, more comfortable peaked cap for its sailors.

“The new cap has a flexible oval frame to better accommodate different head sizes, which makes it more adaptable for everyone,” says Chief Petty Officer 1st Class (CPO1) David Steeves, Command Chief Petty Officer of the Royal Canadian Navy.

The new cap – which is comfortable to wear in various weather conditions – will be easier than the old version to care for. Its replaceable cloth top cover can be machine washed and dried. When it is worn-out, damaged or permanently soiled, the top cover can be replaced at less cost than replacing the whole cap. Sailors will wear the new cap with their naval Distinctive Environmental Uniform.

“A sailor’s uniform is a source of pride,” says CPO1 Steeves. “Being able to wash the white cover of the cap will make it easier for sailors to maintain a professional appearance.”

As has been the case since 2016, all sailors, regardless of gender or gender orientation, are able to wear the new peak cap. Female sailors will be able to wear either the current sea service bowler or the new peaked cap, based on what is best for the member to accommodate their authorized hairstyles. Alternative service headdresses such as a hijab or Sikh turban will continue to be available to naval members to support their faith-based requirements.

The design of the new cap is also a nod to RCN tradition. The non-commissioned members’ version is based on the RCN petty officer cap worn prior to unification of the Canadian Armed Forces in 1967. The new cap will be worn by non-commissioned members from the rank of sailor third class to chief petty officer first class, as well as naval officer cadets. For officers at all levels, the new cap will continue to use the distinctive embellishments specific to junior, senior and flag officers, which came into existence with unification.

Issue of the new cap will be phased in incrementally as stock becomes available, with the goal of having the entire RCN wearing the new peaked cap by November 2022. During this transition period, either the old sea service cap or the new peaked cap may be worn. The new caps will be issued to non-commissioned members first, beginning in September 2021, and to officers in early 2022, based upon production and delivery schedule.

As of September 7, 2021, naval non-commissioned members and naval officer cadets can submit their online order for the new peaked cap through the Logistiks Unicorp website. All members will receive their first full cap ensemble at no cost. After the initial issue, members will be able to order an additional cover using their points. Sizing is the same as is used for the current sea service cap.

La MRC lance une nouvelle casquette de service pour tous ses marins

La Marine royale canadienne (MRC) a lancé une nouvelle casquette plus confortable pour ses marins.

« La nouvelle casquette est dotée d’une bande ovale flexible pour mieux s’adapter aux différentes formes de tête, et donc à tout le monde », a expliqué le premier maître de 1re classe (PM 1) David Steeves, premier maître du Commandement de la Marine royale canadienne.

La nouvelle casquette, qui est bien adaptée à diverses conditions météorologiques, sera plus facile à entretenir que l’ancien modèle. Sa couronne détachable peut être lavée et séchée à la machine. Une couronne usée, endommagée ou tachée est plus économique à remplacer. Les marins porteront leur nouvelle casquette avec leur uniforme distinctif de la Marine.

« Les marins sont fiers de leur uniforme. S’ils peuvent laver la couverture blanche de leur casquette, ils pourront plus facilement conserver une apparence professionnelle », a ajouté le PM 1 Steeves.

Comme c’est le cas depuis 2016, tous les marins, quel que soit leur genre ou leur orientation sexuelle, peuvent porter la nouvelle casquette. Les femmes auront le choix de porter le chapeau melon de service en mer actuel ou la nouvelle casquette, selon ce qui convient le mieux à leur coiffure autorisée. La MRC continuera d’offrir à ses membres d’autres choix de couvre-chef, comme le hijab et le turban sikh, pour tenir compte des exigences de leur appartenance religieuse.

Le nouveau modèle de casquette constitue également un rappel de la tradition de la MRC. La casquette des militaires du rang s’inspire de celle des officiers mariniers d’avant l’unification des Forces armées canadiennes en 1967. Elle sera portée par les militaires du rang, du grade de matelot de 3e classe au grade de premier maître de 1re classe, ainsi que par les aspirants de marine. Pour les officiers de tous les niveaux, le nouveau modèle de casquette reprendra les ornements distinctifs des officiers subalternes, supérieurs et généraux qui existent depuis l’unification.

La distribution des nouvelles casquettes se fera progressivement, dès qu’il y en aura en stock, l’objectif étant de doter l’ensemble des marins de la MRC de la nouvelle casquette à visière d’ici novembre 2022. Pendant la période de transition, on pourra porter soit l’ancienne casquette de service en mer, soit la nouvelle casquette à visière. Les nouvelles casquettes seront d’abord distribuées aux militaires du rang, au début de septembre 2021, et ensuite aux officiers au début de 2022, en fonction du calendrier de production et de livraison.

À compter du 7 septembre 2021, les militaires du rang et les aspirants de marine peuvent commander la nouvelle casquette à visière sur le site Web de Logistiks Unicorp. Tous les marins recevront gratuitement leur première casquette entière. Une fois la première distribution effectuée, les marins pourront commander une couronne supplémentaire en utilisant leurs points. Les tailles sont les mêmes que celles de la casquette du service en mer actuelle.