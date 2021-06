COVID-19 Rapid Testing now available at MARLANT

Location: HMCS Scotian, 2111 Upper Water Street

Make it a part of your weekly routine!

Open to all personnel working in the Dockyard and Stadacona (including contractors) who meet the following criteria:

16+ years old

No COVID-19 symptoms

Have had no contact with people with COVID-19

Have not been to a location with a known COVID-19 exposure

Have not left Nova Scotia in the last 14 days

Additional sites will be established in the near future for those working at sites other than Stadacona and HMC Dockyard.

Drop in during your unit’s weekly time slot(s)! No appointment required, and testing is voluntary.

MARLANT Rapid Testing Site Weekly Schedule

Day Time Group/Division Units Monday 0800-1100 Fleet CHA, MON, SCO Monday 1100-1300 NPTG NFS(A) Tuesday 0800-1100 Fleet STJ, VDQ, MON Tuesday 1100-1200 NPTG NTDC(A), PCC(A), FA(A) Tuesday 1200-1300 MARLANT HQ & select units MARLANT HQ, JTFA HQ, NFR, MCC, Trinity Wednesday 0800-1100 Select units CFHS, JRCC, RP OPS, 5 CDN Div HQ, STG Wednesday 1100-1300 Fleet GBY, MAR, AST, CFLHQ, CHA Thursday 0800-1300 FMFCS All FMFCS units Friday 0800-1300 Base BLog, BAdm, BES, BIS, POESB, 3 MP, Fire Department, 77 Line Det, HSO, NTOG, CFPS, CFRC, CSSC, CFMWC, QAWC, RMP, TC Halifax

Individuals who are unable to get a rapid test during their unit’s scheduled time slot are welcome to utilize the test site at any time during operating hours (Mon-Fri, 0800-1300). Individuals are welcome to get multiple rapid tests per week if they wish.

See the MARLANT splash page for information and updates.

Les tests de dépistage rapide de la COVID-19 sont maintenant offerts dans un centre des FMAR(A)!

Lieu : NCSM Scotian, au 2111, rue Upper Water

Faites-en une habitude hebdomadaire!

Ces tests sont offerts à toutes les personnes qui travaillent à l’arsenal et à Stadacona (y compris les entrepreneurs) qui répondent aux critères suivants :

Avoir au moins 16 ans

Ne présenter aucun symptôme de la COVID-19

N’avoir eu aucun contact avec des personnes souffrant de la COVID-19

Ne pas s’être rendu dans un lieu comportant une exposition connue à la COVID-19

N’avoir pas quitté la Nouvelle-Écosse au cours des 14 derniers jours

D’autres centres seront aménagés prochainement pour les personnes qui travaillent ailleurs qu’à Stadacona et à l’arsenal CSM.

Passez pendant les plages horaires hebdomadaires de votre unité! Aucun rendez-vous n’est nécessaire, et les tests sont volontaires.

Calendrier hebdomadaire du centre de dépistage rapide des FMAR(A)

Jour Heure Groupe/Division Unités Lundi De 8 h à 11 h Flotte CHA, MON, SCO Lundi De 11 h à 13 h GPIM EN(A) Mardi De 8 h à 11 h Flotte STJ, VDQ, MON Mardi De 11 h à 12 h GPIM CDIM(A), CCP(A), FAF(A) Mardi De 12 h à 13 h QG FMAR(A) et autres unités QG FMAR(A), QGFOIA, DOFM, CCM et Trinity Mercredi De 8 h à 11 h Autres unités Gp Svc S FC, CCCOS, Gp Ops Imm FC, QG 5 Div C, Gp d’entraînement en mer Mercredi De 11 h à 13 h Flotte GBY, MAR, AST, QGFCA, CHA Jeudi De 8 h à 13 h IMF Cape Scott Toutes les unités de l’IMF Cape Scott Vendredi De 8 h à 13 h Base Log B, Adm B, SDB, SIB, OPSU, 3 Unité PM, Service des incendies, Dét 77 Régt Lignes, BSH, GOTN, SPFC, CRFC, SSSC, CGNFC, CTAQ, PMR, CT Halifax

Si vous n’êtes pas en mesure de faire un test de dépistage rapide pendant la plage horaire de votre unité, vous êtes invités à vous présenter au centre de dépistage à tout moment pendant les heures d’ouverture (du lundi au vendredi, de 8 h à 13 h). Vous êtes aussi encouragés à faire plusieurs tests de dépistage rapide par semaine si vous le souhaitez.

Consultez la page Web des FMAR(A) pour en savoir davantage.