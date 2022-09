Congratulations to S1 Denzel Cao, recently promoted to their current rank at 78°44.42 North, 098°54:00 West while deployed with HMCS Margaret Brooke on Operation Nanook.

Félicitations au S1 Denzel Cao, promu à son grade actuel à 78 degrés 44.42 Nord, 098 degrés 54:00 Ouest alors qu’il était déployé avec le NCSM Margaret Brooke dans le cadre de l’opération Nanook.