Port inspection divers train to maintain proficiency / Les plongeurs d’inspection portuaire s’entraînent pour maintenir leurs compétences

Port inspection divers train to maintain proficiency

By RCN,

Port inspection divers from 15 Naval Reserve Divisions across Canada gathered on Vancouver Island from January 21 to 30, 2022, for an annual diving exercise.

Forty-eight naval reservists travelled to dive sites in Comox, Nanaimo and Port Hardy, B.C., to take part in Dive 2270.

The event was missed last year due to Covid-19; but this year, the group came together to perform tasks to help them maintain their dive proficiency and to meet regenerative training requirements.

They made their way to remote locations off-shore via inflatable boats.

Using Compressed Air Breathing Apparatus (CABA) and diving to depths of 30 metres, they performed underwater searches and surveys.

Part of this year’s mission was to qualify many of these divers with the new CABA Lite equipment.

It also involved familiarizing the divers with the Navy’s new Shark Marine Sonar equipment that enables them to more easily detect underwater objects.

“Things went very well and there certainly was a degree of satisfaction for me and the other organizers because we were able to mitigate a lot of obstacles to make this exercise a success,” said Petty Officer 1st Class (PO1) Jacek Jaskiewicz, Regional Dive Centre West Chief from Winnipeg’s Naval Reserve Division, Her Majesty’s Canadian Ship Chippawa.

He noted that several days of heavy fog hampered the team’s effectiveness at reaching previously selected dive sites further offshore. Instead, alternate dive sites closer to shore were used. Poor visibility also led to the cancellation of a helicopter exercise involving an air crew from Canadian Forces Base Comox.

Before the exercise, naval reservists isolated for two days and underwent rapid Covid-19 testing. Rigorous cleaning and sanitizing of equipment was also required to keep the participants safe.

“There was a big team effort required to make this 10-day exercise a success,” says PO1 Jaskiewicz. “In the end, we stayed safe, played by the rules and still managed to achieve our objectives.”

Les plongeurs d’inspection portuaire s’entraînent pour maintenir leurs compétences

Par MRC,

Des plongeurs d’inspection portuaire provenant de 15 divisions de la Réserve navale au Canada se sont regroupés sur l’île de Vancouver, du 21 au

30 janvier 2022, pour participer à un exercice annuel de plongée.

En tout, 48 réservistes de la Marine se sont rendus sur des sites de plongée se trouvant à Comox, à Nanaimo et à Port Hardy, en Colombie-Britannique, pour prendre part à l’exercice Dive 2270.

L’événement n’a pas eu lieu l’an dernier en raison de la COVID-19, mais cette année, le groupe s’est rassemblé pour effectuer les tâches de sorte de maintenir leurs compétences en plongée et de répondre aux exigences d’instruction de récupération.

Ils se sont rendus dans des endroits éloignés au large des côtes au moyen de canots pneumatiques.

À l’aide d’un appareil respiratoire à air comprimé (ARAC) et en plongeant à des profondeurs de 30 mètres, ils ont effectué des recherches sous-marines et des inspections de carènes.

Une partie de la mission de cette année avait pour but de permettre à un grand nombre de ces plongeurs d’acquérir les compétences pour utiliser le nouvel équipement ARAC léger.

Elle consistait également à faire connaître aux plongeurs le nouvel équipement sonar Shark Marine de la Marine qui leur permet de détecter plus facilement les objets sous-marins.

« Tous s’est bien passé et nous avons certainement éprouvé une certaine satisfaction, moi et les autres organisateurs, parce que nous avons réussi à surmonter de nombreux obstacles pour faire de cet exercice un succès », a déclaré le maître de 1re classe (M 1) Jacek Jaskiewicz, chef du Centre régional de plongée (Ouest) de la division de la Réserve navale de Winnipeg, le navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Chippawa.

Il mentionne que plusieurs jours de brouillards ont empêché l’équipe d’atteindre les sites de plongée préalablement choisis, plus au large. Ils ont donc dû opter pour des sites de plongée plus proches de la côte. La mauvaise visibilité a également mené à l’annulation d’un exercice d’hélicoptères auquel devait participer l’équipage aérien de la base des Forces canadiennes Comox.

Avant de mener les exercices, les réservistes de la Marine se sont isolés pendant deux jours et ont subi un test de dépistage rapide de la COVID-19. Il a également fallu nettoyer et désinfecter rigoureusement l’équipement pour assurer la sécurité des participants.

« Grâce à un effort collectif important, nous avons fait de cet exercice de dix jours une réussite », déclare le M 1 Jaskiewicz. « En fin de compte, nous sommes restés en sécurité, nous avons respecté les règles et nous avons quand même réussi à atteindre nos objectifs. »