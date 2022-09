Polish Navy visit to MARLANT / Visite de la marine polonaise aux FMAR(A)

Inspector of Polish Navy Vice-Admiral Jaroslaw Ziemianski (left) with Maritime Atlantic Forces Chief of Staff Captain (Navy) Michael Eelhart – exchanging gifts in the Commanding Officer’s Cabin of HMCS Charlottetown as part of a visit of a Polish contingent to Canadian Forces Base Halifax and Maritime Forces Atlantic on August 22.

L’inspecteur de la marine polonaise, le vice-amiral Jaroslaw Ziemianski (à gauche), et le chef d’état-major des Forces maritimes de l’Atlantique, le capitaine de vaisseau Michael Eelhart, échangent des cadeaux dans la cabine du commandant du NCSM Charlottetown dans le cadre de la visite d’un contingent polonais à la base des Forces canadiennes d’Halifax et aux Forces maritimes de l’Atlantique le 22 août.