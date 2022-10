PO2 Craig Blake remembered at annual Fitness Challenge / Le M 2 Craig Blake commémoré lors du défi annuel de conditionnement physique 

PO2 Craig Blake remembered at annual Fitness Challenge

By Joanie Veitch,

Trident Staff

Despite warnings of a hurricane looming off the coast, more than 90 racers showed up for the 2022 PO2 Craig Blake Memorial Fitness Challenge at MacDonald Beach in Shearwater on September 23.

“I was watching the weather forecast pretty closely, right up to the last minute,” said Kevin Miller, PSP Fitness and Sports Coordinator, who sent out a final status update email the night before, letting participants know “the event is on”.

The annual challenge is held as a tribute to PO2 Craig Blake, a Navy clearance diver with Fleet Diving Unit (Atlantic) who was killed by an improvised explosive device in Afghanistan in 2010. A father of two, PO2 Blake was an avid triathlete who placed family and fitness at the centre of his life, said Wally Bukowski, sports store technician at 12 Wing Shearwater and emcee of the event.

“I know Craig is smiling down at us right now. He would have loved this,” Bukowski said, as the dark skies cleared a little during his opening remarks and athletes got ready to begin the challenge — a 300-metre swim, a 6.5-kilometre trail bike ride, and a 2-kilometre run.

The top three finishers in the individual category were Kharim Schliewinsky, who was also the fastest in the masters age group, with a time of 29.42; Ryan Comeau at 32:01 and Emilie Beland as the fastest woman, with a time of 35:24. Cynthia Steele was the fastest woman in the masters age category, coming in at 50:16.

HMCS Montreal was the first unit team to cross the line, finishing with a time of 27:39, with Bryan Cole completing the swim, Isaac Marianov on bike, and Trevor Reid doing the run.

The top team in the open team category was “For Old Time’s Sake”, who finished at 28:27, with Mark Littler doing the swim, Josh Oldford on bike and Mike Burke completing the run.

As she does every year, Priscilla Blake, PO2 Blake’s wife, also took part in the event, doing the 6.5-km bike ride for team “We Thought You Said”, along with Erin Foster as the swimmer and Sherri Samson doing the run.

PSP staff were on hand to set up the event, providing prizes for the winners, as well as refreshments and snacks for participants.

Top results are as follows:

Open Male

Ryan Comeau (32:01)

Marcel Porelle (33:09)

Vincent Leblanc Lavallee (33:23)

Open Female

Emilie Beland (35:24)

Melanie Harding (37:52)

Nicole Winsor (40:46)

Master Male (40+)

Kharim Schliewinsky (29:42)

Stuart Whittaker (43:07)

Lionel Polegato (45:46)

Master Female (40+)

Cynthia Steele (50:16)

Open Team

“For Old Time’s Sake” (28:27) – Mark Littler, Josh Oldford, Mike Burke

“The Big Foreheads” (30:33) – Heidi King, Tom Malo, Jeff Dubinsky

“Seabed Intervention” 30:55 – Jerome Turgeon, Connor Murphy, Tony Hart

Unit Team

HMCS Montreal (27:39) – Bryan Cole, Isaac Marianov, Trevor Reid

FDU(A) (28:15) – Claire Bortolotti, Bradley Northrup, Ethan Dekraker

423 MH Sqn (36:45) – Cody Ferguson, Joshua Macleod, Evan Angelo

Le M 2 Craig Blake commémoré lors du défi annuel de conditionnement physique

Par Joanie Veitch,

L’équipe du Trident

Malgré les avertissements concernant la menace d’un ouragan au large de la côte, plus de 90 coureurs se sont présentés au le Défi du conditionnement physique à la mémoire du M 2 Craig Blake à MacDonald Beach à Shearwater le 23 septembre.

« J’ai surveillé les prévisions météorologiques de très près, jusqu’à la dernière minute », a déclaré Kevin Miller, coordonnateur du conditionnement physique et des sports des PSP, qui a envoyé un dernier courriel la veille pour informer les participants que « l’événement a lieu. »

Le défi annuel est organisé en hommage au M 2 Craig Blake, un plongeur-démineur de la Marine faisant partie de l’Unité de plongée de la Flotte (Atlantique) qui a été tué par un engin explosif improvisé en Afghanistan en 2010. Père de deux enfants, le M 2 Blake était un triathlète passionné qui plaçait la famille et la forme physique au centre de sa vie, a déclaré Wally Bukowski, technicien du magasin de sport de la 12e Escadre Shearwater et maître de cérémonie de l’événement.

« Je sais que Craig nous sourit en ce moment. Il aurait adoré ça », a déclaré M. Bukowski, alors que le ciel sombre s’éclaircissait un peu pendant son discours d’ouverture et que les athlètes se préparaient à relever le défi – une natation de 300 mètres, une randonnée à vélo de 6,5 kilomètres et une course de 2 kilomètres.

Les trois premiers arrivés dans la catégorie individuelle sont Kharim Schliewinsky, qui a également été le plus rapide dans le groupe d’âge des maîtres, avec un temps de 29,42 ; Ryan Comeau à 32:01 et Emilie Beland comme femme la plus rapide, avec un temps de 35:24. Cynthia Steele a été la femme la plus rapide dans la catégorie d’âge des maîtres, avec un temps de 50:16.

Le NCSM Montréal a été la première équipe d’unité à franchir la ligne, terminant avec un temps de 27:39, avec Bryan Cole à la natation, Isaac Marianov au vélo et Trevor Reid à la course.

La meilleure équipe dans la catégorie ouverte était « For Old Time’s Sake », qui a terminé en 28:27, avec Mark Littler à la natation, Josh Oldford à vélo et Mike Burke à la course.

Comme elle le fait chaque année, Priscilla Blake, l’épouse du M 2 Blake, a également participé à l’événement, en faisant les 6,5 km de vélo pour l’équipe « We Thought You Said », avec Erin Foster à la natation et Sherri Samson à la course.

Le personnel des PSP était présent pour organiser l’événement, fournir des prix aux gagnants, ainsi que des rafraîchissements et des collations pour les participants.

Les meilleurs résultats sont les suivants :

Homme ouvert

Ryan Comeau (32:01)

Marcel Porelle (33:09)

Vincent Leblanc Lavallee (33:23)

Ouvert Femme

Emilie Beland (35:24)

Melanie Harding (37:52)

Nicole Winsor (40:46)

Maître Homme (40+)

Kharim Schliewinsky (29:42)

Stuart Whittaker (43:07)

Lionel Polegato (45:46)

Maître Femme (40+)

Cynthia Steele (50:16)

Équipe ouverte

« For Old Time’s Sake » (28:27) – Mark Littler, Josh Oldford, Mike Burke

« The Big Foreheads » (30:33) – Heidi King, Tom Malo, Jeff Dubinsky

« Seabed Intervention » (30:55) – Jérôme Turgeon, Connor Murphy, Tony Hart

Équipe de l’unité

NCSM Montréal (27:39) – Bryan Cole, Isaac Marianov, Trevor Reid

FDU(A) (28:15) – Claire Bortolotti, Bradley Northrup, Ethan Dekraker

423 MH Sqn (36:45) – Cody Ferguson, Joshua Macleod, Evan Angelo