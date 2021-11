Participate in Community Needs Assessment Survey / Participation au sondage sur les besoins de la communauté

Participate in Community Needs Assessment Survey

By CFMWS

CFMWS is launching another Community Needs Assessment Survey, this time with a different focus. Instead of re-assessing collective needs and program deficiencies, the 2021 CNA will look at community needs from a micro-level perspective, such as when is the best time to offer programming and how and when to prioritize spending.

We believe that when CAF personnel are able to take good care of themselves and their families, they can do better – both at home and at work. Whether families need to sign the kids up for swimming lessons, improve their fitness, make friends in a new community, or organize their finances, our services are there to support them. To ensure that our programs and services are meeting their requirements, we want to make certain that military members, Veterans and their families are aware of our services and that our services align with when, where and how they need them.

In 2016, Military Family Services (MFS) partnered with Personnel Support Programs (PSP) in the development and implementation of a new comprehensive CAF Community Needs Assessment (CNA) tool. The results of the 2016 CNA generated essential data that has directly informed morale and welfare program and service modernization.

How can you help:

F rom November 17 to December 10 2021 , we invite you and your colleagues to share your opinions in our CNA survey.

Please encourage participation by sharing this survey link with your teams and allowing them time to fill out the survey during work hours: https://cfmws.checkbox.ca/CNA-2021

Participating in this survey is an opportunity to express opinions on preference, gaps and potential improvements in CFMWS services for our military community.

To find out more, visit: www.cafconnection.ca/CNA

Thank you for your engagement in this process and your commitment to providing services that meet the needs of our military community.

Send a screenshot of your completed survey to info@psphalifax.ca for a chance to win 1 of 4 $25 Tim Hortons Gift Cards. This contest is only open to the CAF Community.

Participation au sondage sur les besoins de la communauté

Par SBMFC

Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) réalisent un nouveau sondage sur les besoins de la communauté, cette fois dans une nouvelle optique. Au lieu de réévaluer les besoins collectifs et les lacunes des programmes, le sondage se penchera sur de microdétails, par exemple en demandant aux répondants quel est le meilleur moment pour offrir des programmes, ou encore comment et quand prioriser les dépenses.

Nous croyons que les membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui peuvent bien s’occuper d’eux-mêmes et de leurs familles réussissent mieux au foyer et au travail. Que les familles aient besoin d’inscrire les enfants à des cours de natation, d’améliorer leur condition physique, de se faire des amis dans une nouvelle communauté ou d’organiser leurs finances, nos services sont là pour les aider. Pour que nos programmes et services comblent leurs besoins, il faut que les militaires, les vétérans et leurs familles les connaissent et qu’ils soient accessibles au moment et à l’endroit voulu.

En 2016, les Services aux familles des militaires se sont associés aux Programmes de soutien du personnel pour créer et mettre en œuvre un nouvel outil complet d’évaluation des besoins de la communauté (EBC) des FAC. Les résultats de l’EBC de 2016 représentent des données essentielles qui ont directement alimenté la modernisation des programmes et des services de bien-être et de maintien du moral.

Comment vous pouvez aider :

Du 17 novembre au 10 décembre 2021 , exprimez votre opinion en répondant au sondage sur les besoins de la communauté.

Invitez les membres de votre équipe à y répondre également et réservez-leur une plage à leur horaire pour ce faire : https://cfmws.checkbox.ca/CNA-2021 .

Votre participation à ce sondage vous permet d’exprimer votre opinion sur vos préférences, les manques et les améliorations potentielles relativement aux SBMFC pour la communauté militaire.

Pour en savoir plus, visitez le site www.connexionFAC.ca/ebc.

Je vous remercie de votre participation à ce processus et de votre engagement à offrir des services qui répondent aux besoins de la communauté militaire.

Envoyez une capture d’écran de votre sondage dûment rempli à l’adresse info@psphalifax.ca. Pour avoir une chance de gagner 1 des 4 cartes-cadeaux de Tim Hortons d’une valeur de 25 $. Ce concours est ouvert aux membres des FAC seulement.