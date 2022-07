Operation Backpack is back / Opération sac à dos est de retour

Operation Backpack is back

By Halifax & Region MFRC

The H&R MFRC is collaborating with members of HMCS Goose Bay, HMCS Harry DeWolf, HMCS Margaret Brooke, and HMCS Max Bernays to gather donations of backpacks and school supplies. These donations will be given to children and youth in several Arctic communities during Op NANOOK. Drop off your donations at the H&R MFRC Halifax site (WP106) and Shearwater site (SH14) by Friday, 22 July 2022. Not sure what to donate? Here is a list of common school supplies. Be sure to watch out for sales at stores like Walmart, Staples, and Superstore.

Backpacks

Sharpie markers

Erasers

Markers

Pencil cases

Binders

Highlighters

Glue sticks

Graph paper

Coloured Pencils

Liquid glue

Loose leaf paper

Pencil sharpeners

Coil notebooks

Pocket folders

Pencils Scribblers

Duotangs

Ballpoint pens

Scissors

Whiteboard markers

For more info, please contact: sarah-jean.mannette@hrmfrc.ca / 902-722-1856

Opération sac à dos est de retour

Par CRFM d’Halifax et Régions

Le CRFM H et R collabore avec des membres des NCSM Goose Bay, NCSM Harry DeWolf, NCSM Margaret Brooke, et NCSM Max Bernays pour recueillir des sacs à dos et des fournitures scolaires. Ces dons seront remis à des enfants et jeunes des communautés de l’Arctique. Déposez vos dons aux sites du CRFM H et R à Halifax (WP106) et à Shearwater (SH14) par vendredi 22 juillet 2022.

Voici une liste des fournitures scolaires courantes. Assurez-vous de faire attention aux ventes dans des magasins tels que Walmart, Staples et Superstore.

Un sac à dos

Des marqueurs Sharpie

Des gommes à effacer

Des marqueurs

Des étuis à crayons

Des cahiers à anneaux

Des crayons

Des colles en baton

Des feuilles quadrillées

Des règles

Colle liquide

Des feuilles lignées

Des surligneurs

Des cahiers d’exercices

Des duotangs à pochettes

Des crayons de cire

Des pquets de cahiers

Des duotangs

Des stylos

Des ciseaux

Des crayons de couleur

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : sarah-jean.mannette@hrmfrc.ca / 902-722-1856.