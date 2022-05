Op Reassurance: Strength in Unity / Op Reassurance: L’union fait la force

Op Reassurance: Strength in Unity,

By Kamma Frederick,

Fitness, Sport, and Recreation Supervisor – Op Reassurance, Latvia

On the weekend of February 26 and 27, a team of 22 Canadian and 4 Italian athletes from Operation Reassurance Latvia competed in the first annual NATO Cross Country Ski Championship in Otepaa, Estonia.

Kamma Frederick, PSP Fitness, Sport, and Recreation Supervisor at Op REASSURANCE was requested to support the team in training for the event. With only one month to prepare for the event, training consisted of four sessions per week: one high intensity interval based session, one steady state endurance session, one active recovery session and one technical ski session at the Fischer Cross-Country Ski Centre in Sigulda, Latvia. Of the 22 members competing, there was a range of abilities, and all participants saw great improvements in their fitness level and ski technique throughout the month.

During the weekend in Estonia, Skiers could take part in five different competitions: 10km Freestyle, 10km Classic, 5km Freestyle Sprint, Individual Skiathlon (5km Classic and 5km Freestyle) or the Relay with four members each completing 5km (two classic and two freestyle) for a total of 20km as a team. Some competitors took part in a single event while many from the Canadian-Italian Team competed in four of the five events

Although the Canadian-Italian teams did not place in the top three, they held their own taking home 5th, 6th, 8th, 9th and 17th places. The first place spot was claimed by the team from the National Armed Forces of Latvia, followed closely in Second place by the Estonian Team. Incredible efforts were displayed throughout the weekend with many competitors surprising themselves by where they placed in each race. Above the scores and competition of the event, it was incredible to witness the connection and camaraderie amongst all competitors and contingents. The event demonstrated once again, there is always Strength in Unity.

Op Reassurance: L’union fait la force

Par Kamma Frederick,

surveillante du conditionnement physique, des sports et des loisirs – Op Reassurance, Lettonie

La fin de semaine des 26 et 27 février, une équipe de 22 athlètes canadiens et de 4 athlètes italiens de l’opération Reassurance, en Lettonie, a participé au premier championnat annuel de ski de fond de l’OTAN à Otepaa, en Estonie.

Kamma Frederick, surveillante du conditionnement physique, des sports et des loisirs des Programmes de soutien du personnel (PSP) à l’Op Reassurance, a été chargée d’aider l’équipe à s’entraîner en vue de l’événement. Disposant de seulement un mois pour se préparer à l’événement, l’équipe s’est entraînée à raison de quatre séances par semaine : une séance axée sur des intervalles de haute intensité, une séance d’endurance à l’état stable, une séance de récupération active et une séance de ski technique au Centre de ski de fond Fischer à Sigulda, en Lettonie. Sur les 22 athlètes qui ont participé au Championnat, on notait un éventail d’aptitudes allant des skieurs débutants à ceux qui avaient déjà participé à des compétitions. Tous les participants ont constaté de grandes améliorations dans leur forme physique et leur technique de ski au cours du mois.

Au cours de la fin de semaine en Estonie, les skieurs ont pu prendre part à cinq différentes épreuves : le 10 km style libre, le 10 km classique, le 5 km sprint style libre, le skiathlon individuel (5 km classique et 5 km style libre) ou le relais composé de quatre athlètes, chacun skiant 5 km (deux en classique et deux en style libre) pour un total de 20 km par équipe. Certains athlètes n’ont pris part qu’à une seule épreuve, tandis que de nombreux autres membres de l’équipe canado-italienne ont participé à quatre des cinq épreuves.

Bien que les équipes canado-italiennes ne se soient pas classées parmi les trois premières, elles se sont bien défendues en remportant les 5e, 6e, 8e, 9e et 17e places. La première place est revenue à l’équipe des Forces armées nationales (NAF) de Lettonie, suivie de près par l’équipe estonienne. Des efforts incroyables ont été déployés tout au long de la fin de semaine et de nombreux concurrents ont été surpris par leur classement dans chaque course. Au delà des pointages et de la compétition, il était incroyable d’être témoin des liens et de la camaraderie entre tous les concurrents et contingents. L’événement a démontré une fois de plus que l’union fait la force.