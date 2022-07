Next RCN Mentorship Program session to discuss culture / La prochaine séance du Programme de mentorat de la MRC portera sur la culture

Next RCN Mentorship Program session to discuss culture

By RCN,

Mark your calendars to attend the next session of the Royal Canadian Navy’s (RCN) Mentorship Program. Chief Warrant Officer Bob McCann from Chief, Professional Conduct and Culture will discuss culture.

Sailors – Regular and Reserve Force – at all ranks and civilian employees at all levels are invited.

Date: July 27, 2022

July 27, 2022 Time: 1 to 2:30 p.m. AST

1 to 2:30 p.m. AST Location: Microsoft Teams

The program is also open to all Canadian Armed Forces personnel and all Department of National Defence civilian employees.

These group sessions will be held monthly and everyone is encouraged to actively participate, share their insights and ask questions. For more information, visit the Mentorship Program’s intranet page.

La prochaine séance du Programme de mentorat de la MRC portera sur la culture

Par MRC

Inscrivez cette activité à vos calendriers pour assister à la prochaine séance du Programme de mentorat de la Marine royale canadienne (MRC). L’adjudant-chef Bob McCann, du Chef – Conduite professionnelle et culture, discutera de la culture.

Les marins de la Marine royale canadienne (MRC) – Force régulière et Réserve – de tous les grades et les employés civils de tous les niveaux sont invités.

Date : 27 juillet 2022

27 juillet 2022 Heure : Midi à 13 h 30 (heure de l’Est)

Midi à 13 h 30 (heure de l’Est) Lieu : Microsoft Teams

Le programme est également ouvert à tout le personnel des Forces armées canadiennes et à tous les employés civils du ministère de la Défense nationale. Ces séances de groupe auront lieu tous les mois et tout le monde est encouragé à participer activement, à présenter ses idées et à poser des questions. Pour plus de renseignements, consultez la page intranet du Programme de mentorat.