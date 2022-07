New position focuses on respectful relationship building / Un nouveau poste se concentre sur l’établissement de relations respectueuses

New position focuses on respectful relationship building

By Joanie Veitch,

Trident Staff

As part of their mandate, the crews of each of the new Arctic Offshore Patrol Ships (AOPS) will work to build respectful relationships with Indigenous communities in Canada’s North.

Working towards that goal, and to promote a greater understanding of the rich history and diverse culture of Indigenous people across Canada, HMCS Margaret Brooke has created an Indigenous Liaison Officer position.

“This is new, it’s something unique to Margaret Brooke,” said Sub-Lieutenant Emily Gjos, a naval warfare officer with HMCS Margaret Brooke and the ship’s Indigenous Liaison Officer.

“Some ships in the fleet have unit cultural advisors, but this is a newly created position for our ship.”

As part of her role, SLt Gjos will advise both Margaret Brooke’s command team and the wider ship’s company on Indigenous issues, and she’s already working to forge relationships with local Indigenous groups.

“It’s important to work in partnership with Indigenous communities as we build our cultural knowledge,” said SLt Gjos.

As one of their first learning opportunities, the ship’s company took part in a blanket exercise on June 21, National Indigenous Peoples Day — a day to honour the heritage, diverse culture and achievements of First Nations, Inuit and Métis people across Canada — at the Mi’kmaw Native Friendship Centre in Halifax.

“It’s a powerful exercise that begins a conversation around our shared history, how that relationship has impacted Indigenous people and what that means for contemporary Indigenous people in Canada today,” said SLt Gjos. “It’s very emotional and reflective, it helps build awareness in a very approachable way.”

SLt Gjos’ family is from the Sault Ste Marie Metis community. Before joining the Canadian Armed Forces (CAF) in September 2019, she was an elected council member in the Ottawa area with the Metis Nation of Ontario and worked in the federal public service, focusing on diversity and inclusion policies. She was also a co-chair of the Indigenous Advisory Circle for her department.

After she joined the military, SLt Gjos planned to continue her involvement with diversity and inclusion work through the Defence Aboriginal Advisory Group (DAAG). This new role has allowed her to take it even further.

“I never thought I’d be able to have a position like this, especially so early in my career,” said SLt Gjos. “This is a really positive step. It shows that junior officers like myself can have a role to play in supporting strategic outreach and finding opportunities for respectful relationship building.”

SLt Gjos credits Hon Capt(N) Debbie Eisan as a guiding influence as she finds her way in her new role. Before she was named Honorary Captain of HMCS Margaret Brooke in 2021, Hon Capt(N) Eisan spent 36 years with the Royal Canadian Navy and had become a valued advisor to senior military leaders on Indigenous matters.

Now a representative of the Mi’kmaw Native Friendship Centre, Hon Capt(N) Eisan is a familiar figure at many RCN events, offering an Indigenous perspective and performing smudging ceremonies.“I can’t say enough good things about Elder Eisan. The relationship that HMCS Margaret Brooke has with her is incredibly important to the work that we’re doing, as she helps us proceed in a good way,” said SLt Gjos.

Un nouveau poste se concentre sur l’établissement de relations respectueuses

Par Joanie Veitch,

L’équipe Trident

Dans le cadre de leur mandat, les équipages de chacun des nouveaux navires de patrouille extracôtiers de l’Arctique (NPEA) s’efforceront d’établir des relations respectueuses avec les communautés autochtones du Nord canadien.

Pour atteindre cet objectif et promouvoir une meilleure compréhension de la riche histoire et de la culture diversifiée des peuples autochtones du Canada, le NCSM Margaret Brooke a créé un poste d’agent de liaison autochtone.

« C’est nouveau, c’est quelque chose d’unique à Margaret Brooke », a déclaré l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Emily Gjos, un officier de guerre navale du NCSM Margaret Brooke et l’officier de liaison autochtone du navire.

« Certains navires de la flotte ont des conseillers culturels d’unité, mais ce poste est nouvellement créé pour notre navire. »

Dans le cadre de ses fonctions, l’Ens 1 Gjos conseillera l’équipe de commandement du Margaret Brooke et l’ensemble de l’équipage du navire sur les questions autochtones, et elle travaille déjà à établir des relations avec les groupes autochtones locaux.

« Il est important de travailler en partenariat avec les communautés autochtones pour développer nos connaissances culturelles », explique le l’Ens 1 Gjos.

Parmi les premières occasions d’apprentissage, l’équipage du navire a pris part à un exercice de couverture le 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones – une journée visant à honorer le patrimoine, la culture diversifiée et les réalisations des Premières nations, des Inuits et des Métis du Canada – au Centre d’amitié autochtone Mi’kmaw à Halifax.

« Il s’agit d’un exercice puissant qui permet d’entamer une conversation sur notre histoire commune, sur l’impact de cette relation sur les peuples autochtones et sur ce que cela signifie pour les peuples autochtones du Canada d’aujourd’hui », explique l’Ens 1 Gjos. « C’est très émotionnel et réfléchi, cela permet de sensibiliser les gens d’une manière très accessible. »

La famille du l’Ens 1 Gjos est originaire de la communauté métisse de Sault Ste Marie. Avant de rejoindre les Forces armées canadiennes (FAC) en septembre 2019, elle a été membre élue du conseil dans la région d’Ottawa avec la Metis Nation of Ontario et a travaillé dans la fonction publique fédérale, en se concentrant sur les politiques de diversité et d’inclusion. Elle a également été coprésidente du cercle consultatif autochtone de son ministère.

Après s’être engagée dans l’armée, l’Ens 1 Gjos avait prévu de poursuivre sa participation aux travaux sur la diversité et l’inclusion par l’entremise du Groupe consultatif autochtone de la Défense (GCAD). Ce nouveau rôle lui a permis d’aller encore plus loin.

« Je n’ai jamais pensé que je pourrais avoir un poste comme celui-ci, surtout si tôt dans ma carrière», a déclaré le l’Ens 1 Gjos. «C’est une étape vraiment positive. Cela montre que des officiers subalternes comme moi peuvent avoir un rôle à jouer pour soutenir la sensibilisation stratégique et trouver des occasions d’établir des relations respectueuses. »

L’Ens 1 Gjos reconnaît que le Capitaine de vaisseau honoraire Debbie Eisan l’a guidée dans ses nouvelles fonctions. Avant d’être nommée capitaine honoraire du NCSM Margaret Brooke en 2021, le Capitaine de vaisseau honoraire Eisan a passé 36 ans au sein de la Marine royale canadienne et est devenue une conseillère précieuse pour les hauts dirigeants militaires sur les questions autochtones.

Aujourd’hui représentant du Centre d’amitié autochtone Mi’kmaw, le capitaine honoraire Eisan est une figure familière lors de nombreux événements de la MRC, où il offre un point de vue autochtone et organise des cérémonies de purification.« Je ne peux pas dire assez de bien de l’aîné Eisan. La relation que le NCSM Margaret Brooke entretient avec elle est incroyablement importante pour le travail que nous faisons, car elle nous aide à avancer d’une bonne façon », a déclaré le l’Ens 1 Gjos.