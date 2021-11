New national COVID-19 Proof of Vaccination Credential / Nouvelle preuve canadienne de vaccination contre la COVID 19

Message from the Surgeon General: New national COVID-19 Proof of Vaccination Credential

By MGen Marc Bilodeau

CAF Surgeon General

CAF members,

The new national proof of vaccination credential (PVC) has been developed by the Public Health Agency of Canada (PHAC) in partnership with jurisdictions across the country, including the Canadian Armed Forces (CAF). This digital PVC is a proof of vaccination that meets national and international standards and will make it easier for CAF members to prove their vaccination status during international travel and when returning to Canada. It can also be used wherever a proof of vaccination is needed, such as to access non-essential services where vaccination is necessary.

The CAF PVC will be issued to vaccinated CAF members. Others for whom the CAF maintained vaccination records, such as many of the dependents accompanying CAF members outside of Canada, may also request it.

The paper documents issued at the clinic at the time of vaccination remain valid proofs of vaccination.

Distribution to CAF members started the week of October 26, 2021 and will be automatically sent to members’ DWAN and ECN email addresses. You may receive your PVC on a different date than your colleagues; distribution to all CAF members can take up to a week. The PVC will be automatically generated and sent to you if your medical record indicates that you have received COVID-19 vaccination(s) from the CAF (or registered your vaccination with your supporting Canadian Forces Health Services (CFHS) health clinic). After you receive the PVC by email, you can forward it to your personal email address so it can be kept on your phone, or it can be printed as needed.

If you don’t have access to DWAN or ECN, the PVC will be automatically created and kept as a file in your medical record. A centralized email address to request your PVC for those without DWAN or ECN will be announced soon. You may contact your supporting CFHS health clinic if you have questions.

If you received your vaccine(s) from another provider, such as a civilian health care facility, you must bring that information to a CFHS health clinic so that it can be entered in your health record; otherwise, a valid PVC cannot be created for you. Your CFHS health clinic may contact the outside provider to verify the details in order to ensure your vaccine record is accurate.

I encourage you to speak with your chain of command if you have any questions or concerns. The COVID-19 vaccines for Defence Team members webpage will also be updated with the most current information.

Message du médecin général : Nouvelle preuve canadienne de vaccination contre la COVID 19

Par MGen Marc Bilodeau

Médecin général des FAC

Chers membres des Forces armées canadiennes,

La nouvelle preuve canadienne de vaccination contre la COVID-19 a été mise au point par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) en partenariat avec diverses administrations à l’échelle du pays, y compris les Forces armées canadiennes (FAC). Cette preuve de vaccination en format numérique répond aux normes nationales et internationales et permettra aux membres des FAC de prouver plus facilement leur statut vaccinal lors de voyages internationaux et à leur retour au Canada. Elle pourra également être utilisée chaque fois qu’une preuve vaccinale est demandée, par exemple pour accéder à des services non essentiels pour lesquels la vaccination est requise.

La preuve de vaccination des FAC sera remise aux membres des FAC vaccinés. D’autres personnes pour lesquelles les FAC ont tenu des dossiers de vaccination, comme c’est le cas pour bon nombre de personnes à charge accompagnant des membres des FAC à l’extérieur du Canada, peuvent aussi en faire la demande.

Les documents papier remis par la clinique au moment de la vaccination demeurent une preuve vaccinale valide.

La distribution de cette preuve aux membres des FAC commence la semaine du 26 octobre 2021 et celle-ci sera envoyée directement aux adresses courriel de l’ECN et du RED des militaires. Vous pouvez recevoir votre code QR à une date différente de celle de vos collègues ; la distribution à tous les membres des FAC peut prendre jusqu’à une semaine. La preuve de vaccination sera automatiquement générée et envoyée si votre dossier médical indique que vous avez reçu un ou des vaccins contre la COVID-19 administrés par les FAC (ou si vous avez inscrit vos vaccins auprès de votre clinique de santé locale des Services de santé des Forces canadiennes [Svc S FC]). Une fois votre preuve reçue par courriel, vous pourrez la transmettre à votre adresse personnelle pour la conserver sur votre téléphone ou tablette. Il vous sera aussi possible de l’imprimer et utiliser une version papier.

Si vous n’avez pas accès à votre compte du RED ou de l’ECN, un fichier de preuve de vaccination sera automatiquement créé et versé dans votre dossier médical. De plus, une adresse électronique centralisée sera annoncée sous peu et permettra aux gens n’ayant pas accès aux comptes du RED et de l’ECN de demander leur preuve de vaccination. Vous pouvez communiquer avec votre clinique de santé des Svc S FC si vous avez des questions.

Si vous avez obtenu votre ou vos doses de vaccin auprès d’un autre fournisseur, comme un établissement civil de soins de santé, vous devez transmettre cette information à une clinique de santé des Svc S FC afin qu’elle puisse être consignée à votre dossier médical; une preuve de vaccination valide ne pourra être créée pour vous autrement. Votre clinique de santé des Svc S FC pourrait communiquer avec ce fournisseur externe afin de vérifier que les renseignements figurant à votre dossier de vaccination sont exacts.

Je vous encourage à vous adresser à votre chaîne de commandement si vous avez des questions ou des préoccupations. La page Web concernant la vaccination des membres de l’Équipe de la Défense contre la COVID-19 sera aussi mise à jour afin d’inclure l’information la plus récente.