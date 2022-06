New Fleet Commander highlights changing culture and new ships as priorities / Le nouveau commandant de la flotte met en avant le changement de culture et les nouveaux navires comme priorités

New Fleet Commander highlights changing culture and new ships as priorities

By Ryan Melanson,

Trident Staff

Commodore Trevor MacLean didn’t shy away from the challenges ahead as he took command of Canadian Fleet Atlantic (CANFLTLANT) on June 22, and he said efforts to improve culture and rebuild trust across the Royal Canadian Navy are at the top of the list.

“We have to ensure for Canadian Fleet Atlantic that our culture change and our leadership climate continues to move forward with swift momentum, which is absolutely crucial work,” he said, following a Change of Command ceremony for the Fleet on board HMCS Margaret Brooke.

He pointed to the release of the new CAF Ethos and recent messaging from the top of the RCN and CAF as encouraging, but acknowledged the need to follow up these statements with real progress on the ground.

Allegations of sexual misconduct and other innapropriate behaviours among senior officers have led to what the new Commander RCN, Vice-Admiral Angus Topshee, has described as an era of diminished trust in senior leadership.

The organization needs to right the ship to ensure a strong Atlantic Fleet going forward, and to attract and recruit the personnel needed over the coming years, Cmdre MacLean said.

“Our top priority must be to ensure that the work environment in all of our units is second to none… Business as usual isn’t going to cut it”

Cmdre MacLean took over command of CANFLTLANT from Captain (Navy) Sheldon Gillis, who filled in on an acting basis after a series of retirements led the previous Fleet Commander, Rear-Admiral Christopher Robinson, to a new appointment on the west coast as Commander of Maritime Forces Pacific and Joint Task Force Pacific.

Capt (N) Gillis now resumes his role as Deputy Commander CANFLTLANT, but not without receiving credit for taking over a high-responsibility role in a busy time for the Fleet, with multiple ships deployed on operations, others preparing to sail in the near future, and new capabilities coming online with the Harry-DeWolf class.

“Sheldon has been a powerful force,” said Rear-Admiral Brian Santarpia, Commander Maritime Forces Atlantic and Joint Task Force Atlantic, who presided over the ceremony.

“We had no doubt he was capable, but he stepped in and was able to reinvigorate the leadership team here at the Fleet in a short time.”

Looking ahead, Cmdre MacLean said keeping the Fleet in fighting shape will be another top priority – this involves supporting and maintaining the current equipment and the Halifax-class Frigates, while also planning and training for an influx of new ships. Recruitment challenges mean this needs to be done carefully, ensuring sailors have the support needed to prevent burnout, he added.

“We’re facing a world that’s at an inflection point, with an increasingly complex and dangerous security environment. We know Canada will continue to play an important role, and we’ll ensure Canadian Fleet Atlantic will continue to be a major contributor as part of that.”

Le nouveau commandant de la flotte met en avant le changement de culture et les nouveaux navires comme priorités

Par Ryan Melanson,

L’équipe Trident

Le Commodore Trevor MacLean n’a pas caché les défis qui l’attendent lorsqu’il a pris le commandement de la Flotte canadienne de l’Atlantique le 22 juin, et il a déclaré que les efforts visant à améliorer la culture et à rétablir la confiance dans l’ensemble de la marine royale canadienne figurent en tête de liste.

«Nous devons nous assurer que le changement de culture et le climat de leadership de la Flotte canadienne de l’Atlantique continuent de progresser rapidement, ce qui est absolument crucial », a-t-il déclaré à la suite d’une cérémonie de passation de commandement de la Flotte à bord du NCSM Margaret Brooke.

Il a souligné que la publication de la nouvelle éthique des FAC et les messages récents provenant de la haute direction de la MRC et des FAC étaient encourageants, mais il a reconnu la nécessité de faire suivre ces déclarations de progrès réels sur le terrain.

Les allégations d’inconduite sexuelle et d’autres comportements inappropriés parmi les officiers supérieurs ont conduit à ce que le nouveau commandant de la MRC, le vice-amiral Angus Topshee, a décrit comme une ère de diminution de la confiance dans le leadership supérieur.

L’organisation doit redresser le navire pour assurer la solidité de la Flotte de l’Atlantique à l’avenir et pour attirer et recruter le personnel nécessaire au cours des prochaines années, a déclaré le cmdre MacLean.

«Notre priorité absolue doit être de veiller à ce que l’environnement de travail dans toutes nos unités soit sans égal… Le statu quo ne suffira pas.»

Le cmdre MacLean a succédé au capitaine de vaisseau Sheldon Gillis, qui a assuré l’intérim après qu’une série de départs à la retraite ait conduit le précédent commandant de la flotte, le contre-amiral Christopher Robinson, à une nouvelle nomination sur la côte ouest en tant que commandant des Forces maritimes du Pacifique et de la Force opérationnelle interarmées du Pacifique.

Le capitaine de vaisseau Gillis reprend maintenant son rôle de commandant adjoint de la Flotte canadienne, mais non sans avoir reçu le crédit d’avoir assumé un rôle à haute responsabilité dans une période occupée pour la Flotte, avec de nombreux navires déployés en opérations, d’autres qui se préparent à prendre la mer dans un avenir rapproché, et de nouvelles capacités qui arrivent en ligne avec la classe Harry-DeWolf.

«Sheldon a été une force puissante», a déclaré le contre-amiral Brian Santarpia, commandant des Forces maritimes de l’Atlantique et de la Force opérationnelle interarmées de l’Atlantique, qui a présidé la cérémonie.

«Nous n’avions aucun doute sur ses capacités, mais il est intervenu et a pu revigorer l’équipe de direction ici à la Flotte en peu de temps.»

Pour ce qui est de l’avenir, le Cmdre MacLean a déclaré que le maintien de la Flotte en état de combattre sera une autre priorité absolue – cela implique le soutien et l’entretien de l’équipement actuel et des frégates de la classe Halifax, tout en planifiant et en s’entraînant pour un afflux de nouveaux navires. Les défis en matière de recrutement signifient que cela doit être fait avec soin, en veillant à ce que les marins aient le soutien nécessaire pour éviter l’épuisement, a-t-il ajouté.

«Nous sommes confrontés à un monde qui se trouve à un point d’inflexion, avec un environnement de sécurité de plus en plus complexe et dangereux. Nous savons que le Canada continuera à jouer un rôle important, et nous veillerons à ce que la Flotte canadienne de l’Atlantique continue à apporter une contribution majeure dans ce cadre.»