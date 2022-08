New CO at the helm of FMFCS / Un nouveau commandant à la barre de IMFCS

New CO at the helm of FMFCS

By Joanie Veitch,

Trident Staff

In his farewell address, the outgoing Commanding Officer at Fleet Maintenance Facility Cape Scott (FMFCS) thanked the facility’s employees and managers, saying he couldn’t have asked for a better team of professionals.

“Your personal commitment and dedication to our ongoing success is commendable,” said Commodore Michel Thibault, speaking at a change of command ceremony held outside FMFCS at Her Majesty’s Canadian Dockyard Halifax on July 14.

“The reality of military units is that Commanding Officers come and go every couple of years, resulting in employees and managers having to constantly adapt and react,” he said. “In this unprecedented year of challenges, the team at FMF demonstrated a true commitment to Canada and a profound sense of resolve in the face of adversity with your outstanding personal flexibility to adapt in an ever-changing workplace posture.”

As Commanding Officer of FMFCS since April 2020, Cmdre Thibault called his time at the helm “the best job” of his career.

As well as with thanking his family for their support, Cmdre Thibault thanked MARLANT senior leadership, other members of the command team and the various union leaders at the facility — listing each personally by name — for their guidance and commitment to ensuring FMF Cape Scott operates with a “strong sense of unity and purpose”.

Cmdre Thibault was recently promoted to his current rank and will return to the national capital region as Project Manager with the Canadian Surface Combatant project.

Captain (Navy) Jonathan Lafontaine, the incoming CO, comes to FMFCS with a wealth of experience, most recently as acting Chief of Staff for the Arctic and Offshore Patrol Ship (AOPS) project.

“I am humbled and grateful to be taking on the role of Commanding Officer from Cmdre Thibault,” said Capt(N) Lafontaine. “It’s clear he has had a tremendous positive impact on the organization and its employees during his tenure. I have big shoes to fill but I am up for the challenge.”

With new Arctic ships being added to the fleet and older ships to maintain, FMFCS will play a central role and see an increased tempo in the coming years, Capt(N) Lafontaine said.

Looking to the challenges ahead, it’s important to build on the positive work already underway at FMFCS, he added, outlining his commitment to fostering “a culture of trust” both within and outside the organization.

“We must build trust in each other by being open and transparent about our intent, by righting wrongs when we see them, and by creating a respectful and inclusive workplace where every single person feels they can be themselves and work to achieve their full potential,” he said.

Rear-Admiral Brian Santarpia, Commander of Maritime Forces Atlantic and Joint Task Force Atlantic, presided over the ceremony.

Un nouveau commandant à la barre de IMFCS

Par Joanie Veitch,

L’equipe Trident

Dans son discours d’adieu, le commandant sortant de l’installation de maintenance de la flotte Cape Scott (IMFCS) a remercié les employés et les gestionnaires de l’installation, affirmant qu’il n’aurait pas pu demander une meilleure équipe de professionnels.

« Votre engagement personnel et votre dévouement à notre succès continu sont dignes d’éloges », a déclaré le Commodore Michel Thibault, lors d’une cérémonie de passation de commandement qui s’est tenue à l’extérieur de l’IMFCS à l’arsenal canadien de Sa Majesté Halifax le 14 juillet.

« La réalité des unités militaires est que les commandants vont et viennent tous les deux ans, ce qui fait que les employés et les gestionnaires doivent constamment s’adapter et réagir », a-t-il dit. « Au cours de cette année de défis sans précédent, l’équipe de l’IMF a fait preuve d’un véritable engagement envers le Canada et d’un sens profond de la résolution face à l’adversité, avec votre flexibilité personnelle exceptionnelle pour vous adapter dans une posture de travail en constante évolution. »

En tant que commandant de l’IMFCS depuis avril 2020, le Cmdre Thibault a qualifié son passage à la barre de « meilleur emploi » de sa carrière.

En plus de remercier sa famille pour son soutien, le Cmdre Thibault a remercié la haute direction des FMAR(A), les autres membres de l’équipe de commandement et les divers dirigeants syndicaux de l’installation – en les nommant personnellement – pour leurs conseils et leur engagement à faire en sorte que l’IMF Cape Scott fonctionne avec un « fort sentiment d’unité et d’objectif. »

Le Cmdre Thibault a récemment été promu à son grade actuel et retournera dans la région de la capitale nationale en tant que gestionnaire de projet pour le projet des combattants de surface canadiens.

Le capitaine de vaisseau Jonathan Lafontaine, le nouveau commandant, arrive à l’IMFCS avec une riche expérience, plus récemment en tant que chef d’état-major intérimaire pour le projet des Navires de patrouille extracôtier et de l’Arctique (NPEA).

« Je suis humble et reconnaissant d’assumer le rôle de commandant du Cmdre Thibault », a déclaré le Capv Lafontaine. « Il est clair qu’il a eu un impact positif considérable sur l’organisation et ses employés au cours de son mandat. J’ai de grands souliers à remplir, mais je suis prêt à relever le défi. »

Avec l’ajout de nouveaux navires arctiques à la flotte et l’entretien des navires plus anciens, l’IMFCS jouera un rôle central et connaîtra un rythme accru au cours des prochaines années, a déclaré le Capv Lafontaine.

En ce qui concerne les défis à venir, il est important de s’appuyer sur le travail positif déjà en cours à l’IMFCS, a-t-il ajouté, soulignant son engagement à favoriser « une culture de confiance » tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation.

« Nous devons établir une confiance mutuelle en étant ouverts et transparents quant à nos intentions, en corrigeant les erreurs lorsque nous les voyons et en créant un lieu de travail respectueux et inclusif où chaque personne sent qu’elle peut être elle-même et travailler pour atteindre son plein potentiel », a-t-il déclaré.

Le contre-amiral Brian Santarpia, commandant des Forces maritimes de l’Atlantique et de la Force opérationnelle interarmées de l’Atlantique, a présidé la cérémonie.