New Base Commander Message to the CFB Halifax Community / Message du nouveau commandant de la base à l’équipe de la BFC Halifax 

New Base Commander Message to the CFB Halifax Community

Hello, local Defence Team members!

I’m Capt(N) Andy MacKenzie and it is my honour to be the new commander of CFB Halifax. I look forward to working alongside the great team here and to support our sailors, soldiers, aviators, ships and submarines, and the many units located within the base.

Our mission at CFB Halifax is to provide support services to the units and elements that call this area home. But we are much more than the services we provide: our goal is also to build and maintain a diverse, inclusive and respectful work environment in which all of us, both military and civilian, are proud to serve and represent this great institution of ours. We have much work to do and I’m looking forward to building upon the progress of previous Base Commanders by engaging with all members of the base, the local Defence Team and the larger Halifax community.

As a submariner, I’m familiar with working in a tight-knit team in which there is trust in every member and their contributions to the mission. CFB Halifax is most definitely larger than a submarine, but my hope is to maintain this strong sense of unity as we work together moving forward. Ultimately, I want to foster a workplace where people feel that they belong, where people feel proud and where they know that their contributions matter.

Thank you very much!

Capt(N) MacKenzie

CFB Halifax Base Commander

Message du nouveau commandant de la base à l’équipe de la BFC Halifax

Bonjour, membres de l’Équipe de la Défense locale!

Je suis le capitaine de vaisseau (Capv) Andy MacKenzie et j’ai l’honneur d’être le nouveau commandant de la BFC Halifax. J’ai hâte de travailler au côté de l’équipe formidable ici et d’appuyer nos marins, nos soldats, nos aviateurs, nos navires et nos sous-marins, ainsi que les nombreuses unités situées sur la base.

À la BFC Halifax, nous avons pour mission de fournir des services de soutien aux unités et aux éléments qui vivent dans la région. Mais nous sommes bien plus que les services que nous fournissons : notre but est également de créer et de préserver un environnement de travail diversifié, inclusif et respectueux dans lequel nous tous, tant militaires que civils, sommes fiers de servir et de représenter cette grande institution qui est la nôtre. Nous avons beaucoup de travail à accomplir et je suis impatient de poursuivre les progrès réalisés par les commandants qui m’ont précédé en m’engageant auprès de tous les membres de la base, de l’Équipe de la Défense locale et de la grande communauté d’Halifax.

En tant que sous-marinier, j’ai l’habitude de travailler au sein d’une équipe soudée dans laquelle on a confiance en chaque membre et en sa contribution à la mission. La BFC Halifax est manifestement plus grande qu’un sous-marin, mais mon intention est de préserver ce fort sentiment d’unité dans le cadre de notre collaboration à venir. En fin de compte, je veux favoriser un milieu de travail où les gens ont un sentiment d’appartenance, où ils sont fiers et où ils savent que leur contribution compte.

Merci beaucoup!

Capv MacKenzie

Commandant de la BFC Halifax