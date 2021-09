NDWCC 2021- Champion Message / Message du champion de la CCMTDN 2021

A message from the 2021 MARLANT National Defence Workplace Charitable Campaign Champion

By Capt(N) Sean Williams

2021 MARLANT NDWCC Champion,

Base Commander, CFB Halifax

Local Defence Team,

It is an honour and a privilege to be appointed the MARLANT Champion for the 2021 National Defence Workplace Charitable Campaign (NDWCC). Our local coordination team, supported by United Way Halifax, has been busy making preparations for the official launch of our campaign on October 4, and will be leaning on you – our Defence community – to help make this year’s campaign a success.

NDWCC is the Department of National Defence (DND) and Canadian Armed Forces’ (CAF) contribution to the larger Government of Canada Workplace Charitable Campaign (GCWCC), which is the most successful workplace fundraising campaign in the country. In 2020, the DND/CAF community showed its collective generosity by raising $2.5 million for the NDWCC nationwide, with $201,658.57 raised here locally by members of MARLANT, CFB Halifax, 12 Wing Shearwater, 5th Canadian Division Headquarters, and the many lodger units who call our local region home.

The NDWCC slogan for this year is “Stronger Together”, which emphasizes the theme of inclusivity and the sentiment of togetherness. A great reminder that, despite the hardships of the past year, the community ties that bind us, remain in place. With over 11,000 military and civilian Defence Team members employed in the local region, our community can be – and should be – a shining example that we are stronger together. Imagine if each of these individuals provided a one-time, $50 donation toward this year’s campaign? That would total $550,000 benefitting Canadian charities here at home in the Halifax region and across the country.

I am pleased by the progress our Defence Team has made to reduce the spread of COVID-19, keeping our members safe at work and in our communities. Thanks to these efforts, you can expect more in-person events during this year’s NDWCC, all of which will adhere to appropriate public health guidelines. Furthermore, this year’s NDWCC canvassers will be trained to safely educate our members about the campaign and the ePledging process both in-person and virtually. Please take the time to connect with these volunteers as they visit units across the region: they are here to help you.

Strong Defence Team participation is imperative to the success of our 2021 campaign, and we know that will look different for everyone. Defence Team members in the Halifax region, both military and civilian, are encouraged to participate in any way they can, whether it be planning a virtual event or participating in an online fundraiser, raffles and lotteries; donating funds; or volunteering in a COVID-safe manner with a local charitable organization. Each individual contribution matters.

The NDWCC provides Defence Team members with a direct line to donate to over 87,000 charities including numerous organizations with strong ties to Canada’s military. Fortunately, the online ePledge service makes donating to these causes easier than ever, and includes options to donate through payroll deduction, credit card, or PayPal. A link will be distributed as part of our campaign launch, and provides “donor’s choice,” meaning you choose the organizations you would most like to support.

Information on this year’s MARLANT National Defence Workplace Charitable Campaign including event updates, ways to get involved and campaign Q&A can be found at www.tridentnewspaper.com/ndwcc2021. This website will be updated as the campaign progresses. You can also look forward to a weekly email that includes the latest campaign news and resources.

During these unprecedented times, it is important to remember that every show of support counts. No donation, volunteer opportunity or offer of help is too small, and can make a great difference to Canadians in need.

Thank you for your support.

Un message du champion de la Campagne de charité en milieu de travail de la Défense nationale des FMAR(A)

Par Captv Sean Williams,

Champion de la CCMTDN des FMAR(A)

Commandant de la base, BFC Halifax

Aux membres de l’Équipe de la Défense locale,

C’est un honneur et un privilège pour moi d’être nommé champion des FMAR(A) dans le cadre de la Campagne de charité en milieu de travail de la Défense nationale (CCMTDN) 2021. Notre équipe de coordination locale, avec l’aide de Centraide Halifax, s’affaire à tout mettre en place en vue du lancement officiel de la campagne, le 4 octobre, et je compte sur vous, la communauté de la Défense, pour nous aider à faire de la campagne de cette année un succès.

La CCMTDN est la contribution du ministère de la Défense nationale (MDN) et des Forces armées canadiennes (FAC) à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC), la campagne de financement en milieu de travail la plus fructueuse au Canada. En 2020, la communauté du MDN et des FAC a témoigné de sa générosité collective en recueillant 2,5 millions de dollars pour la CCMTGC à l’échelle nationale, dont 201 658,57 $ ont été recueillis ici, dans la région, par les membres des FMAR(A), de la BFC Halifax, 12e Escadre Shearwater, Quartier général de la 5e Division du Canada, et les nombreuses unités hébergées qui ont élu domicile dans notre région.

Le slogan de la CCMTGC de cette année, qui est « Plus forts ensemble », met l’accent sur la thématique de l’inclusivité et le sentiment d’unité. C’est une excellente occasion de se rappeler que, malgré les difficultés de la dernière année, les liens communautaires qui nous unissent restent en place. La région compte plus de 11 000 membres militaires et civils de l’Équipe de la Défense, et notre communauté peut – et doit – être le parfait exemple du fait que nous sommes plus forts ensemble. Imaginez que chacune de ces personnes fasse un don unique de 50 $ pour la campagne de cette année. Au total, 550 000 $ seraient versés à des organismes de bienfaisance canadiens, ici même, dans la région d’Halifax et dans tout le pays.

Je suis heureux des progrès que notre Équipe de la Défense a accomplis pour réduire la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité de nos membres au travail et dans nos collectivités. Grâce à ces efforts, vous pouvez vous attendre à participer à un plus grand nombre d’événements en personne au cours de la CCMTDN de cette année, lesquels respecteront toutes les directives appropriées en matière de santé publique. De plus, les solliciteurs de la CCMTDN de cette année seront formés pour informer nos membres en toute sécurité sur la campagne et la façon d’effectuer des dons en ligne, tant en personne que virtuellement. Je vous invite à communiquer avec ces bénévoles lorsqu’ils visiteront les unités de la région; ils sont là pour vous aider.

Une forte participation de l’Équipe de la Défense est essentielle à la réussite de notre campagne de 2021, et nous savons que cette participation sera différente pour chacun. Nous invitons les membres de l’Équipe de la Défense de la région d’Halifax, militaires ou civils, à participer de toutes les façons possibles, qu’il s’agisse de planifier une activité virtuelle ou de participer à une collecte de fonds en ligne, à des tirages et à des loteries, de faire un don ou de faire du bénévolat en toute sécurité dans le contexte de la COVID-19 auprès d’une organisation caritative locale. La contribution de chacun est importante.

La CCMTDN offre aux membres de l’Équipe de la Défense une ligne directe pour faire des dons à plus de 87 000 organismes de bienfaisance, dont de nombreuses organisations ayant des liens étroits avec les militaires canadiens. Heureusement, le service de dons en ligne permet de faire des dons plus facilement que jamais à ces organismes de bienfaisance, et offre la possibilité de faire un don au moyen de retenues à la source, d’une carte de crédit ou de PayPal. Lors du lancement de la campagne, un lien vous sera distribué pour vous permettre de choisir les organisations que vous souhaitez soutenir.

Vous trouverez les renseignements sur la Campagne de charité en milieu de travail de la Défense nationale des FMAR(A) de cette année, notamment les nouvelles sur les activités, les façons de participer et les questions et réponses sur la campagne sur le site Web www.tridentnewspaper.com/ndwcc2021. Le site sera mis à jour tout au long de la campagne. Vous pouvez également vous attendre à recevoir un courriel hebdomadaire qui comprendra les dernières nouvelles et ressources de la campagne.

En ces temps sans précédent, il est important de se rappeler que chaque manifestation de soutien compte. Toutes les offres de bénévolat ou d’aide et tous les dons sont importants, aussi modestes soient-ils, et peuvent faire une grande différence pour les Canadiens dans le besoin.

Merci de votre soutien.