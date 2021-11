NDWCC 2021 – The Final Push / CCMTDN 2021 – C’est le temps de fournir un dernier effort

NDWCC 2021 – The Final Push

By Capt(N) Sean Williams,

2021 MARLANT NDWCC Champion

I first want to acknowledge the dedication our local Defence Team has demonstrated to enable the success of the 2021 NDWCC up to this point. Since early October, our ambassadors and canvassers have been working diligently to reach each and every military and civilian member working in the local region in order to educate you on how and why you should consider donating this campaign season. Further, units have taken the initiative to organize many successful events which have enabled members at Stadacona, Windsor Park/Willow Park, 12 Wing Shearwater, MARLANT HQ and HMC Dockyard to support the NDWCC in both fun and meaningful ways. I want to thank all who have helped to make these initiatives a success.



With each passing month, it’s evident that the realities of COVID-19 continue to challenge Canadians here at home and citizens around the globe, doubly impacting our most vulnerable citizens who were already struggling due to poverty or illness pre-pandemic. For this reason, it’s clear that our Defence community’s support toward the NDWCC is even more vital now than ever. As we near the end of our campaign, I want to convey the importance of individual giving, either via a one-time donation or through monthly payroll deductions; these individual contributions are – and always have been – a key component of a successful campaign. Your donations help to provide safe shelter, nourishing food, and many life-changing opportunities and services to those who need it most here in the Halifax region and across Canada.

For example, your donation of $25 per pay might provide a daily, healthy breakfast to 10 children during a summer day camp program, or monthly workshops and social activities for 500 newcomers. Meanwhile, just $5 per pay might provide educational tool-kits to support individuals who have just been diagnosed with Crohn’s disease or ulcerative colitis. I have no doubt that many of us might spend more (much more, in some cases) on coffee each year!

Fighting poverty is not a “one size fits all” solution. Nor is curing acute or chronic illness. Every individual contribution, no matter how big or small, will bring us one step closer to finding a variety of lasting solutions to poverty and illness. And remember: You can choose to contribute to a charity/charities of your choice, or simply allow United Way Halifax and HealthPartners to use the funds where they are needed most.If you are able, I encourage you to locate your local NDWCC ambassadors and canvassers for more information on how to donate. While ePledge payroll deductions end on November 26, the options to donate through monthly and one-time credit card/PayPal payments are available until December 31, 2021. This option can be found on the ePledge form (under payment options). For instructions on how to complete the ePledge form, visit https://tridentnewspaper.com/ndwcc2021/ndwcc-qa/ and scroll down to point #6.

Finally, with the end of the campaign drawing near, I ask that you offer patience and compassion when being approached by our NDWCC ambassadors and canvassers. The challenges of this past year have made canvassing very different from years past. Please know that with the help of the United Way and Health Partners, we as a Defence Team are making a positive change within our community. Combining our individual efforts, we can show how we truly are #StrongerTogether.

CCMTDN 2021 – C’est le temps de fournir un dernier effort

Par le Capv Sean Williams

Champion de la CCMTDN 2021 des FMAR(A)

Je tiens tout d’abord à saluer le dévouement dont a fait preuve notre Équipe de la Défense locale pour assurer le bon déroulement de la CCMTDN 2021 jusqu’à ce jour. Depuis le début du mois d’octobre, nos ambassadeurs et nos solliciteurs ont travaillé sans relâche pour parler à chaque militaire et civil travaillant dans la région des raisons pour lesquelles il ou elle devrait envisager de faire un don pendant cette campagne. De plus, les unités ont pris l’initiative d’organiser de nombreux événements qui ont permis aux membres de Stadacona, de Windsor Park/Willow Park, de la 12e Escadre Shearwater, du QG FMAR(A) et de l’arsenal CSM de contribuer à la CCMTDN de manière à la fois ludique et efficace. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à faire de ces initiatives un succès.



Les mois qui passent continuent de souligner les difficultés avec lesquelles doivent composer les Canadiens ici au pays et les citoyens du monde entier en raison de la COVID-19, et ce sont nos citoyens les plus vulnérables déjà en difficulté à cause de la pauvreté ou de la maladie avant la pandémie qui en paient doublement le prix. Pour cette raison, l’aide que peut accorder notre communauté de la Défense à la CCMTDN est encore plus essentielle maintenant que jamais.

Alors que nous approchons de la fin de notre campagne, je tiens à souligner l’importance des dons individuels sous forme de dons ponctuels ou de retenues salariales mensuelles; ces contributions individuelles sont, et ont toujours été, un élément central de la campagne. Vos dons contribuent à fournir un logis sûr, des aliments nourrissants et des activités et services vitaux pour les personnes dans le besoin dans la région d’Halifax et dans tout le Canada.

Par exemple, un don de 25 $ par paie suffit pour que 10 enfants puissent savourer un déjeuner sain dans un camp de jour estival ou pour que 500 nouveaux arrivants puissent avoir droit à des ateliers mensuels et à des activités sociales. Cinq petits dollars par paie suffisent pour leur part à acheter des trousses informatives pour les personnes chez qui on vient de diagnostiquer la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Je suis persuadé que beaucoup d’entre nous dépensent plus (beaucoup plus, dans certains cas) en café chaque année!

La lutte contre la pauvreté n’est pas unidimensionnelle, pas plus que le traitement des maladies aiguës ou chroniques. Chaque contribution individuelle, quelle que soit son importance, nous rapprochera un peu plus de solutions durables à la pauvreté et à la maladie. Et n’oubliez pas, vous pouvez choisir de contribuer à une ou plus d’une œuvre caritative de votre choix ou simplement permettre à Centraide Halifax et PartenaireSanté d’utiliser les fonds là où ils sont le plus nécessaires.Si vous en avez la possibilité, je vous invite à communiquer avec les ambassadeurs et les solliciteurs locaux de la CCMTDN pour savoir comment faire un don. Bien que les retenues salariales en ligne se terminent le 26 novembre, les options de dons mensuels ou ponctuels par carte de crédit ou PayPal sont offertes jusqu’au 31 décembre 2021. Cette option se trouve sur le formulaire ePledge (sous les options de paiement). Pour savoir comment remplir le formulaire ePledge, consultez le site https://tridentnewspaper.com/ndwcc2021/ndwcc-qa/ et faites défiler la page jusqu’au point 6.

Enfin, la fin de la campagne approchant, je vous demande de faire preuve de patience et de compassion lorsque nos ambassadeurs et nos solliciteurs de la CCMTDN sollicitent votre aide. La situation qui prévaut cette année a rendu la démarche très différente des années précédentes. Sachez qu’avec l’aide de Centraide et de PartenaireSanté, notre Équipe de la Défense apporte un changement tangible au sein de notre communauté. Nous pouvons montrer que nous sommes vraiment #PlusFortsEnsemble!