Navy 10K run honours WRCNS / La course de 10 km de la Marine rend hommage au WRCNS

Navy 10K Run honours WRCNS

By Trident Staff

A Halifax tradition since 1986, the Navy 10K is back — this year honouring the 80th anniversary of the creation of the Women’s Royal Canadian Naval Service with a commemorative finisher medal featuring the “Wren” crest.

Set for August 21, there are four distances to choose from, with the 5km and 10km starting just outside the base gate on Gottingen Street and shorter 1.25km and 2.5km distances Kids’ run inside the base, starting in front of the Naval Museum of Halifax.

For those who can’t attend in person, there’s a virtual run option available that will enable the participant to still get the WRCNS commemorative finisher medal, along with other Navy 10K “race swag”.

The Navy 10K Run is organized by Personnel Support Programs Halifax. For more info and to register visit www.cafconnection.ca/halifax/navy10K.

La course de 10 km de la Marine rend hommage au WRCNS

Par l’équipe du Trident

Tradition d’Halifax depuis 1986, la course de 10 km de la Marine est de retour – cette année, elle rend hommage au 80e anniversaire de la création du Service féminin de la Marine royale du Canada (WRCNS) en remettant une médaille commémorative à l’effigie de l’écusson “Wren”.

La course, qui aura lieu le 21 août, se déroulera sur quatre distances : les 5 km et les 10 km commenceront juste à l’extérieur de la base, rue Gottingen, tandis que les distances plus courtes de 1,25 km et de 2,5 km se dérouleront à l’intérieur de la base, devant le Musée naval d’Halifax.

Pour ceux qui ne peuvent pas assister à la course en personne, il existe une option de course virtuelle qui permettra aux participants d’obtenir la médaille commémorative du WRCNS, ainsi que d’autres accessoires de course.

La course Navy 10K est organisée par les Programmes de soutien du personnel de Halifax. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur www.cafconnection.ca/halifax/navy10K.

