Naval engineering officer works toward refereeing milestone / Un officier du génie naval travaille à l’atteinte d’un jalon en matière d’arbitrage sportif

Naval engineering officer works toward refereeing milestone

By Joanie Veitch,

Trident Staff

Growing up in Cameroon, SLt Alain Asafor Asafor Chi always loved volleyball. He played all through high school. and dreamed of going further with the sport but, despite his best efforts to improve his game, realized he wasn’t going to advance as a player beyond that level.

“I was too short,” he said, with a chuckle. “I was getting more time on the bench than playing and I drifted away from the sport.”

Coming to Canada as an international engineering student at Concordia University in 2008, SLt Asafor Asafor Chi reconnected with the sport after discovering beach volleyball. His interest rekindled, a conversation with a friend he had played volleyball with back home in Cameroon convinced him that there may be other ways to get involved and keep volleyball in his life.

Feeling motivated, SLt Asafor Asafor Chi took a refereeing course one weekend in October 2008 and began refereeing — starting first with a level 1 certification at the junior high school level, alongside a more experienced referee.

Now, as a level 3 volleyball referee, SLt Asafor Asafor Chi is registered with Volleyball Nova Scotia (VNS) and Volleyball Canada (VC) and has been supported by both organizations to participate in a promotion program offered through Volleyball Canada to qualify for the next step – his level 4 volleyball referee certification.

He also received support from the Canadian Armed Forces (CAF) out-service competition process. A separate component of the Conseil international du sport militaire (CISM) international sports program, the CAF out-service competition process provides support and assistance to help encourage high-level athletes that fall outside the parameters of the current CAF military sports structure.

This past summer, as part of his training and development to attain his level 4 designation, SLt Asafor Asafor Chi refereed at three major national volleyball competitions — the Canada Youth Nationals, held in Edmonton, AB in May, the Canada Cup, at Tsuu’ina Nation, AB in July, and the Canada Summer Games held August 15-21 in Niagara, ON.

For the level 4 designation – “They only want the best, and you get to referee the best that Canada has to offer, sometimes at international games.”

The intensity at that level of competition is immense, SLt Asafor Asafor Chi added, reflecting on his time serving as second referee at the Canada Cup men’s finals in high-stakes situations.

“The pressure was huge on all sides,” he said.

“The pressure just builds and builds until the point when you start the game — that’s when you’re at the highest point — but as the game goes on, it goes down…. When the pressure gets too high, it’s very easy to lose focus and make a mistake.”

A naval combat systems engineering officer, SLt Asafor Asafor Chi joined the CAF in February 2020 and is currently on course at Naval Fleet School (Atlantic) (NFS(A) and will be taking a posting with HMCS Ville de Quebec in October.

Balancing the demands of his naval career with his sport can be difficult but SLt Asafor Asafor Chi said he has benefited enormously from the “full support” of his chain of command and NFS(A), in terms of scheduling and accommodation.

While still in process to get his level 4 certification, SLt Asafor Asafor Chi has level 5 — the highest level at an international level — in his sights.

“I would love it. My friend in Cameroon —the one who encouraged me to do this all those years ago — he’s at level 5 as a referee. Our dream would be to referee at a competition together. Who knows? Maybe. That would be amazing.”

Un officier du génie naval travaille à l’atteinte d’un jalon en matière d’arbitrage sportif

Par Joanie Veitch,

L’équipe du Trident

En grandissant au Cameroun, le Ens 1 Alain Asafor Asafor Chi a toujours aimé le volley-ball. Il a joué pendant tout le lycée et rêvait d’aller plus loin dans ce sport mais, malgré tous ses efforts pour améliorer son jeu, il s’est rendu compte qu’il n’allait pas progresser en tant que joueur au-delà de ce niveau.

« J’étais trop petit , dit-il en riant. » Je passais plus de temps sur le banc de touche qu’à jouer et je me suis éloigné de ce sport. »

Venu au Canada en tant qu’étudiant international en génie à l’Université Concordia en 2008, le Ens 1 Asafor Chi a renoué avec le sport après avoir découvert le volleyball de plage. Son intérêt s’est ravivé lorsqu’une conversation avec un ami avec qui il avait joué au volleyball au Cameroun l’a convaincu qu’il y avait peut-être d’autres façons de s’impliquer et de garder le volleyball dans sa vie.

Motivé, le Ens 1 Asafor Asafor Chi a suivi un cours d’arbitrage un week-end d’octobre 2008 et a commencé à arbitrer – en commençant par une certification de niveau 1 au niveau du collège, aux côtés d’un arbitre plus expérimenté.

Aujourd’hui, en tant qu’arbitre de volley-ball de niveau 3, il est inscrit auprès de Volleyball Nova Scotia et de Volleyball Canada et a été soutenu par les deux organisations pour participer à un programme de promotion offert par Volleyball Canada afin de se qualifier pour la prochaine étape – sa certification d’arbitre de volley-ball de niveau 4.

Il a également reçu le soutien du processus de compétition hors service des Forces armées canadiennes (FAC). Composante distincte du programme sportif international du Conseil international du sport militaire (CISM), le processus de compétition hors service des FAC offre un soutien et une aide pour encourager les athlètes de haut niveau qui ne font pas partie des paramètres de la structure sportive militaire actuelle des FAC.

L’été dernier, dans le cadre de sa formation et de son perfectionnement en vue de l’obtention de la désignation de niveau 4, le Ens 1 Asafor Asafor Chi a arbitré trois grandes compétitions nationales de volley-ball : les Championnats nationaux de la jeunesse du Canada, tenus à Edmonton (Alberta) en mai, la Coupe Canada, à la Nation Tsuu’ina (Alberta) en juillet, et les Jeux d’été du Canada, tenus du 15 au 21 août à Niagara (Ontario).

Pour la désignation de niveau 4 – « Ils ne veulent que les meilleurs, et vous avez l’occasion d’arbitrer ce que le Canada a de mieux à offrir, parfois lors de jeux internationaux. »

L’intensité à ce niveau de compétition est immense, a ajouté le Ens 1 Asafor Asafor Chi, en se remémorant la période où il a servi de second arbitre lors des finales masculines de la Coupe du Canada dans des situations à fort enjeu.

« La pression était énorme de tous les côtés, » a-t-il dit.

« La pression ne fait que monter et monter jusqu’au moment où vous commencez le match – c’est là que vous êtes au plus haut niveau – mais au fur et à mesure que le match avance, elle descend….. Lorsque la pression devient trop forte, il est très facile de perdre sa concentration et de faire une erreur. »

Officier de génie des systèmes de combat naval, le Ens 1 Asafor Asafor Chi s’est joint aux FAC en février 2020. Il suit actuellement des cours à l’École navale Atlantique) (EN(A)) et sera affecté au NCSM Ville de Québec en octobre.

Il peut être difficile de concilier les exigences de sa carrière navale et de son sport, mais le Ens 1 Asafor Asafor Chi dit avoir énormément bénéficié du « soutien total » de sa chaîne de commandement et de la EN(A), en termes d’horaires et d’hébergement.

Bien qu’il soit encore en train d’obtenir sa certification de niveau 4, le Ens 1 Asafor Asafor Chi a le niveau 5 – le plus haut niveau international – en ligne de mire.

« J’adorerais cela. Mon ami camerounais, celui qui m’a encouragé à faire cela il y a tant d’années, a atteint le niveau 5 en tant qu’arbitre. Notre rêve serait d’arbitrer une compétition ensemble. Qui sait ? Peut-être. Ce serait formidable. »