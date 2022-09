NATO ships conduct historical ordnance disposal operations off French coast / Des navires de l’OTAN mènent des opérations de neutralisation de munitions historiques au large des côtes françaises

NATO ships conduct historical ordnance disposal operations off French coast

By SNMCMG1 Public Affairs

Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) conducted historical ordnance disposal operations off the coast of Dieppe, France from August 16 to 24.

The operation successfully removed 13 pieces of historical ordnance, reducing risk of mine encounters in the water and making the area safer for all mariners.

During World War II, the English Channel, also known as La Manche, was an area of numerous naval mining and coastal operations. Many of these historical ordinances remain in the area and may pose a risk to the environment, and military, commercial, and leisure activities.

SNMCMG1 undertook the operation with flagship FGS Mosel (Germany), HMCS Kingston (Canada), HMCS Summerside (Canada), LNS Kursis (Lithuania), HMS Hurworth (Great Britain), and FS L’Aigle (France). The operation also included members of the U.S. Navy’s Explosive Ordnance Disposal Mobile Unit 8 under Explosive Ordnance Disposal Group 2 deployed aboard Mosel.

The operation commenced on August 16 with a conference at sea, during which representatives from the French Navy coordinated with SNMCMG1 to determine roles and responsibilities within the area of operations. SNMCMG1’s diverse composition provided the group a broad range of technical capabilities to locate, identify and destroy historical ordnances.

The assortment of methods and equipment also gave planners an opportunity to combine and test multiple combinations to ensure ordnance approaches were the safest and most efficient.

“Besides making the La Manche a safer place from historic ordnance, SNMCMG1 gained the benefit of training and knowledge from French historical ordnance disposal operations,” Commander, SNMCMG1 Estonian Navy Commander Ott Laanemets said. “When our teams collaborate and we get to share and learn from our combined resources, it enhances all of our skills and makes future operations, like ordnance disposal, safer and more effectual.”

SNMCMG1 is one of the four Standing Naval Forces that operate under NATO Allied Maritime Command, headquartered in Northwood, United Kingdom.

Des navires de l’OTAN mènent des opérations de neutralisation de munitions historiques au large des côtes françaises

Par les Affaires publiques du SNMCMG1

Le 1er Groupe permanent OTAN de lutte contre les mines (SNMCMG1) a mené des opérations de neutralisation de munitions historiques au large de Dieppe (France) du 16 au 24 août.

Cette opération a permis de retirer 13 munitions historiques, réduisant ainsi le risque de rencontre de mines dans l’eau et rendant la zone plus sûre pour tous les navigateurs.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Manche a été le théâtre de nombreuses opérations navales minières et côtières. Nombre de ces ordonnances historiques demeurent dans la zone et peuvent présenter un risque pour l’environnement et les activités militaires, commerciales et de loisirs.

Le SNMCMG1 a entrepris l’opération avec les navires amiraux FGS Mosel (Allemagne), NCSM Kingston (Canada), NCSM Summerside (Canada), LNS Kursis (Lituanie), HMS Hurworth (Grande-Bretagne) et FS L’Aigle (France). L’opération comprenait également des membres de l’unité mobile 8 de neutralisation des explosifs et munitions de la marine américaine travaillant avec le groupe 2 de neutralisation des explosifs et munitions déployé à bord du Mosel.

L’opération a débuté le 16 août par une conférence en mer, au cours de laquelle des représentants de la Marine française ont coordonné avec le SNMCMG1 la détermination des rôles et des responsabilités dans la zone d’opérations. La composition diversifiée du SNMCMG1 a permis au groupe de disposer d’un large éventail de capacités techniques pour localiser, identifier et détruire les munitions historiques.

L’assortiment de méthodes et d’équipements a également donné aux planificateurs l’occasion de combiner et de tester de multiples combinaisons pour s’assurer que les approches des munitions étaient les plus sûres et les plus efficaces.

« En plus de rendre la Manche plus sûre en matière de munitions historiques, le SNMCMG1 a bénéficié de la formation et des connaissances acquises lors des opérations françaises de destruction de munitions historiques », a déclaré le commandant du SNMCMG1, le commandant de la marine estonienne Ott Laanemets. « Lorsque nos équipes collaborent et que nous pouvons partager et apprendre de nos ressources combinées, cela améliore toutes nos compétences et rend les opérations futures, comme la neutralisation des munitions, plus sûres et plus efficaces. »

Le SNMCMG1 est l’une des quatre forces navales permanentes qui opèrent sous l’égide du Commandement maritime allié de l’OTAN, dont le siège est à Northwood (Royaume-Uni).