National Veterans’ Week Speakers Program / Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans

National Veterans’ Week Speakers Program

The National Veterans’ Week Speakers Program is gearing up for another busy Veterans’ Week and will be looking for CAF members to volunteer as speakers for virtual and in-person presentations.

Every year between November 5 and 11, all current serving CAF members are encouraged to give presentations at schools and other community organizations across Canada to highlight the important work they are doing on behalf of Canadians and to pay tribute to all veterans, past and present, who have served their country.

If you are interested in finding out more and possibly participating this year, please visit the NVWSP intranet site and complete the CAF Speaker registration form.

Please refer to the CDS Tasking Order and CANFORGEN, which will be released shortly, for more information. If you have any questions, contact the National Veterans’ Week Speakers Program coordinator at 1-833-223-8322 or DNDRemembrance.SouvenirMDN@forces.gc.ca.

Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans

Le Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans se prépare à vivre une autre Semaine des vétérans bien remplie et est à la recherche de membres des FAC qui se porteraient volontaires comme conférenciers pour donner des présentations virtuelles.

Chaque année, du 5 au 11 novembre, tous les membres actifs des FAC sont invités à donner des présentations dans les écoles et les organismes communautaires partout au Canada afin de souligner l’important travail qu’ils accomplissent au nom de la population canadienne, ainsi que pour rendre hommage à tous les vétérans, d’hier et d’aujourd’hui, qui ont servi leur pays.

Si la possibilité de donner une présentation virtuelle vous intéresse, veuillez vous inscrire au moyen du formulaire électronique situé sur la page Web de la Semaine des vétérans de l’Équipe de la Défense.

Pour en savoir plus, veuillez consulter l’ordre de mission du CEMD et le CANFORGEN qui seront publiés sous peu. Si vous avez des questions, communiquez avec la coordonnatrice du Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans, au 1-833-223-8322 ou à l’adresse DNDRemembrance.SouvenirMDN@forces.gc.ca.