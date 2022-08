Natal Day Parade / Fête de la fondation d’Halifax et de Dartmouth

CFB Halifax was honoured to participate in the 125th Halifax and Dartmouth Natal Day Parade on August 1! On August 1, we celebrate both Emancipation Day and Natal Day as we recognize and reflect on the difficult history of anti-Black racism and discrimination in Canada and around the world, while also celebrating the strength and perseverance of Black communities.

La BFC Halifax fut honorée de participer au 125e défilé de la Fête de la fondation d’Halifax et de Dartmouth le 1 er août! Le 1 er août, nous célébrons le Jour de l’émancipation et la Fête de la fondation en soulignant et en nous remémorant l’histoire difficile du racisme et de la discrimination envers les Noirs au Canada et dans le monde entier, et tout en saluant la force et la persévérance des communautés noires.