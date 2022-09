MV Asterix contract extended to 2025 / Le contrat du MV Asterix est prolongé jusqu’en 2025

MV Asterix contract extended to 2025

By Trident Staff

Federal Fleet Services (FFS) and the Government of Canada have confirmed a two-year extension to the at-sea support services contract in place for the combat support ship MV Asterix, which has been sailing with the Royal Canadian Navy as an interim supply ship since 2018.

“Over the past five years, Asterix has performed flawlessly in NATO and allied operations from the Arabian Gulf to East Africa and the Korean peninsula supporting a variety of missions from counter-terrorism to sanction enforcement. The vessel has not experienced a single day of unscheduled downtime, testament to the high quality of the crew, the ship and its systems. Asterix has been widely lauded by global allied navies and described as setting the “gold standard” in naval procurement,” said FSS in a press release.

The total optional lease period for Asterix is 10 years, although Canada can declare its contractual purchase option at any time.

Asterix was converted at Davie Shipbuilding from a container ship to a military specified support vessel, and is now owned and operated by FSS. The ship is operated with a combination of FFS civilian mariners and RCN crew from Naval Replenishment Unit Asterix.

Le contrat du MV Asterix est prolongé jusqu’en 2025

Par l’équipe du Trident

Federal Fleet Services (FFS) et le gouvernement du Canada ont confirmé une prolongation de deux ans du contrat de services de soutien en mer en place pour le navire de soutien au combat MV Asterix, qui navigue avec la Marine royale canadienne en tant que navire d’approvisionnement temporaire depuis 2018.

« Au cours des cinq dernières années, l’Astérix s’est comporté de manière irréprochable dans le cadre d’opérations de l’OTAN et d’opérations alliées, du golfe Arabo-Persique à l’Afrique de l’Est et à la péninsule coréenne, en soutenant une variété de missions allant de la lutte contre le terrorisme à l’application des sanctions. Le navire n’a pas connu un seul jour d’immobilisation imprévue, ce qui témoigne de la grande qualité de l’équipage, du navire et de ses systèmes. L’Astérix a fait l’objet de nombreux éloges de la part des marines alliées du monde entier et a été décrit comme établissant la « norme d’or » en matière d’approvisionnement naval » , a déclaré FSS dans un communiqué de presse.

« Étant donné que le Canada a depuis longtemps besoin de jusqu’à quatre navires de ravitaillement permanents et que le plan actuel prévoit la livraison de deux navires de ravitaillement de la classe Protecteur, la prolongation du contrat de l’Asterix permet à la MRC de maintenir des capacités essentielles de ravitaillement en mer maintenant et à l’avenir. »

La période de location optionnelle totale de l’Astérix est de 10 ans, mais le Canada peut déclarer son option d’achat contractuelle à tout moment.

L’Astérix a été converti à la Davie Shipbuilding d’un navire porte-conteneurs à un navire de soutien militaire spécifié, et est maintenant détenu et exploité par FSS. Le navire est exploité par une combinaison de marins civils des FFS et d’équipage de la MRC provenant de l’unité de réapprovisionnement navale Astérix.