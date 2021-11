Military Police to carry Conducted Energy Weapons / La Police militaire équipée d’armes à impulsion

Military Police to carry Conducted Energy Weapons

By DND

Beginning in November, on Bases, Dockyards and Wings across the country, Military Police (MP) personnel will begin carrying Conducted Energy Weapons (CEW).

A CEW is an electrical impulse device, commonly known as Taser, that will assist MPs in gaining control of a subject in situations where the subject is assaultive, or where there is an imminent threat of serious bodily harm or death.

While never to be used as a substitute for de-escalation, the addition of the CEW will add flexibility to employ an applicable level force to successfully resolve an altercation while securing the safety of MP personnel and anyone being protected by them.

Only trained MP personnel are authorized to carry, deploy and discharge the CEW. All MP personnel receive initial qualification training on the CEW in accordance with standard practices by qualified instructors which starts at the Canadian Forces Military Police Academy. In addition, all CEW users will be required to undergo a yearly re-certification.

“Military Police undergo knowledge, marksmanship and scenario based training on the CEW prior to being qualified to carry and use the weapon. MP are exposed to scenarios in which they must decide if and when it is appropriate to de-holster, display the warning arc, or discharge a cartridge into a subject. Military Police continue to use de-escalation techniques and the existing use of force training to control a potentially violent scenario.” explains Sgt Eric Kellar, CEW instructor at the MP Detachment Kingston.

The Military Police diligently serves and protects the Defence community members and the DND/CAF. The addition of the CEW will help keep both our community and MPs safe.

La Police militaire équipée d’armes à impulsion

Par MDN,

À venir en novembre, les membres de la Police militaire (PM) sur les bases, les arsenaux et les escadres seront équipés d’armes à impulsion.

Une arme à impulsion est un dispositif qui émet une impulsion électrique, plus communément appelé Taser. Cette arme aidera les PM à maîtriser une personne lorsque celle-ci a un comportement violent, ou lorsqu’il y a un danger imminent de blessure grave ou de mort.

Alors qu’elle ne doit jamais servir de substitut à la désescalade, l’arme à impulsion offrira plus de latitude dans l’application d’une force appropriée pour régler adéquatement une altercation, tout en assurant la sécurité des policiers militaires et des autres personnes qui ont besoin de leur protection.

Seuls les membres de la PM formés seront autorisés à porter l’arme à impulsion, à la déployer et à l’activer. Tous les membres de la PM suivent un cours de qualification initial sur l’arme à impulsion conformément aux normes de pratique, donné par des instructeurs qualifiés à l’École de la Police militaire des Forces canadiennes. De plus, tous les utilisateurs d’arme à impulsion doivent se soumettre à une re-certification annuelle.

« Les policiers militaires suivent une instruction fondée sur les connaissances, sur des scénarios et sur l’adresse au tir pour l’arme à impulsion avant de recevoir la qualification pour porter et utiliser cette arme. Les policiers militaires sont exposés à des scénarios dans lesquels ils doivent déterminer s’il convient et s’il est approprié de dégainer, de montrer l’arc d’avertissement et de lancer les projectiles sur une personne. Les policiers militaires continueront d’employer les techniques de désescalade et les méthodes actuelles d’application de la force qui leur sont enseignées pour maîtriser les situations de violence possible, » explique le Sgt Eric Kellar, instructeur d’arme à impulsion au détachement de la PM de Kingston.

La Police militaire sert et protège diligemment les membres de la communauté de la Défense, le MDN et les FAC. L’ajout de l’arme à impulsion aidera à assurer la sécurité de notre communauté et des policiers militaires.