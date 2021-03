Message from the Acting Chief of the Defence Staff

By LGen W.D Eyre,

Acting Chief of the Defence Staff

To the members of the Canadian Armed Forces:

ACTING CHIEF OF THE DEFENCE STAFF FOCUS AREAS

Having just passed the one year milestone of being in a pandemic, we continue to live in a dynamic and unpredictable environment and recent events have added to the uncertainties we face. As your Acting Chief of the Defence Staff, I view my primary role as continuing to provide our nation a force that delivers operational excellence in a manner that is reflective of Canadian identity and values and which Canadians remain proud of. Early in my tenure I believe it important to orient you on my four overarching focus areas of people, operations, readiness, and future capability development in order to guide our collective efforts.

PEOPLE Culture. The Canadian Armed Forces is at an inflection point with regards to our culture. Recent sexual misconduct revelations and allegations are very disturbing, have shaken us, and made clear how much farther we need to go to be the CAF that our people deserve, and Canadians expect. Furthermore, the societal problems of racism and hateful conduct continue to manifest themselves in our ranks. We need to view the current crisis as an opportunity and come out of it as a better organization. We will re-establish trust where it has been broken. We need all of our members to work in an environment characterized by a sense of mutual respect, dignity, safety and truly belonging. To that end, early work indicates we need to follow two streams:

External Actions. We will fully support and welcome an external review of our institution and its culture with the full realization that we do not have all the answers. We will embrace external recommendations, including an independent reporting chain. Internal Actions. While the first stream takes shape, we are taking some important immediate steps while retaining the ability to incorporate its recommendations. This plan is still developing and is my personal focus. Firstly we must listen – to our own people at all levels, most importantly at the grassroots; and to external experts. From them we must learn and guide our actions accordingly. Several actions are already clear:

Operation HONOUR has culminated, and thus we will close it out, harvest what has worked, learn from what hasn’t, and develop a deliberate plan to go forward. We will better align the organizations and processes focused on culture change to achieve better effect.

We will identify and take the steps necessary to create a workplace where individuals feel safe to come forward when they experience sexual misconduct.

We will finalize and publish our Code of Professional Military Conduct, including a new focus on power dynamics in our system, and hold ourselves accountable to it.

We will add new rigour and science to leader selection, starting at the highest levels.

Along with other ongoing efforts, we will implement the Restorative Engagement aspect of the Heyder-Beattie Harmful Inappropriate Sexual Behaviour (HISB) class action lawsuit final settlement agreement, and learn from that to guide a wider reconciliation effort in an attempt to right past wrongs.

We need to improve mechanisms to listen and learn from the experiences of those who have been harmed.

In all of these efforts, we will support victims as they come forward, while at the same time respecting the fundamental right of due process for ongoing investigations.

Health and Wellness. Like the rest of society, life in the pandemic has been hard on our members and their families. We must continue to support one another, seek and offer help when the need exists, and make maximum use of the coping tools and resources available. As the conditions of the pandemic ease, we must take full opportunity of reinforcing our social connectivity.

Postings. We will soon enter the Active Posting Season, and the high stress usually associated with it is exacerbated again this year with the pandemic. Housing prices across the country add to the burden of stress, as will navigating different Provincial, Territorial, and international pandemic-related travel restrictions. Once again, we will take a very flexible approach with move and report for duty dates. Guidance will be promulgated via CANFORGEN in the coming days.

Personnel Initiatives. We will continue with the vital work Military Personnel Command is undertaking to improve the conditions of service for our members and their families. The work on a revised Universality of Service (U of S) policy is progressing well along with specific Adaptive Career Path (ACP) initiatives that will offer more options to CAF members and their families. A long overdue Retention Strategy is under development to focus on retaining the excellent talent that lives and leads across the CAF. These initiatives must be delivered while respecting the guiding principles of our Canadian military ethos, most notably service before self and through a Gender-based Analysis Plus (GBA+) lens. To that end, the CAF personnel management system needs to be modernized and, in some areas, changed. To achieve this, we will continue with the development and implementation of a new CAF HR Strategy.

OPERATIONS

Domestic. The perfect storm is potentially upon us, with the confluence of Operations LASER and VECTOR, as the response to the pandemic must continue, and LENTUS as spring comes with the usual heightened risks of natural disasters such as flooding and forest fires. We continue to provide excellent support to Canadians across the country: in Indigenous and Northern communities as they deal with outbreaks; in leading national planning efforts for vaccine distribution; in support to land border crossings; and very soon in the vaccination efforts for many Northern remote and Indigenous communities. Every day our forces are prepared to assist national authorities when requested, our Search and Rescue enterprise stands ready to respond to those in need, as does NORAD to defend Canada and the United States. Throughout this period, the bulk of our operational effort and focus will be on the home game.

CAF Vaccination. Vaccinating the CAF is an operational focus. Over the course of the next three months, we are planning to receive 150,000 doses of vaccine, for which the administration will be the primary focus of our Health Services. I have issued vaccination priorities and more detail is in FRAGO 001 to CDS TASKORD 002 – Operation VECTOR – CAF COVID-19 Immunization Campaign. I strongly encourage all to get vaccinated. Our operational effectiveness depends on it. As our Force is vaccinated we will modify our protective measures according to best practices and regional health measures.

Expeditionary. Throughout this period, we will continue to do our part to ensure international peace and security, with ongoing operations such as Operation CARIBBE in Latin America and the Caribbean, Operation PRESENCE supporting the United Nations in Africa, and with upcoming rotations in Operations UNIFIER and REASSURANCE Land Task Force and Air Task Force-Romania. We will continue to be a leader abroad, notably with our ongoing commands of the Standing NATO Maritime Group One in Europe, and the Combined Task Force 150 in the Middle-East. We will continue to excel and maintain our efforts in the Indo-Asia Pacific region, including the ongoing deployment of HMCS Calgary, the upcoming deployment of HMCS Winnipeg, and our CANSOFCOM efforts across the globe.

READINESS

Personnel Generation. In a time when we should be growing our numbers, the pandemic has led the CAF to shrink in size in both our Regular and Reserve Force components. While our attrition over the last year has decreased by approximately 25%, our intake has only been a third of normal. As our recruiting system and CFLRS return to full capacity, we will need to continue to conduct decentralized Basic Military Qualification courses, and prioritize courses necessary to maximize the number of personnel reaching Operational Functional Point. A key aspect throughout will be increasing the diversity in our ranks to benefit from the talent inherent across Canada.

Individual Training. Likewise, our individual training course throughout has been significantly affected. In the mid-term, we will prioritize individual training over collective training in order to develop the leadership and technical qualifications and skills we need.

Collective Training. Collective training must continue, albeit in most cases at a reduced scale, to maintain our proficiency in higher level activities. NORAD’s Ex AMALGAM DART, the Army’s Ex MAPLE RESOLVE and the Navy’s Ex DYNAMIC MONARCH to name just a few exercises, will continue to be conducted in a modified manner, using risk mitigation strategies to protect health and safety. To gain capacity for other activities, we will forgo such activities as the Ceremonial Guard, the CAF Small Arms Competition, and most community engagements.

Allies and Partners. Our competitive advantage in today’s security environment is being part of a network of like minded allies and partners. As conditions permit, we look to restore and re-engage with partners in various events, including exercises, training, and engagements.

DEVELOPING FUTURE CAPABILITIES

SSE Investments. Our defence policy, Strong, Secure, Engaged, lays out an impressive capital investment plan that we must continue to aggressively staff. Canadian Surface Combatant, Future Fighter, and many other programmes will be the foundation of our future military. We are already seeing increased capabilities with such projects as the Arctic and Offshore Patrol Ship and the LAV 6 family of vehicles, including the first of the Armoured Combat Support Vehicles just rolling off the production line. These projects will continue to demand significant and necessary effort.

Integrating Capabilities. Fueled in part by rapid technological development, the increasingly integrated character of warfare and international competition across all domains, including in non-traditional ones such as cyberspace are demanding that we invest in the foundation of our military enterprise. To this end, we will continue our pursuit of four very high priority capability areas: digitizing the force and adopting digital practices; a common C4I (Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence) ‘spine’; the joint sustainment enterprise; and leader professional development.

Defence of Canada. Various trends such as climate change, increased interest in the Arctic, and challenges to our national resilience, made clear during the pandemic, are driving change in how we conceptualize national defence. Recent announcements by the Government, such as the Canada-US national leader discussions, indicated the imperative of improving our continental defence, including the modernization of NORAD. In the short-term, we will continue to provide military support to policy development, including capability conceptualization and force design.

Conclusion

Despite the challenges we face, the business of defending Canada and Canadian interests must continue. Potential adversaries are not resting, and continue to expand their reach and test our resolve. At the same time, the scale and scope of tasks we are being called upon to perform are expanding as we protect our population.

The CAF post-pandemic will not be the same CAF as pre-pandemic… too much has changed. Balancing our capacity across many activities will be crucial as we evolve. In all, we are committed to making the CAF better in all we do, most importantly for our people who underpin every single aspect of our service. In every day that I serve, guided by these focus areas, I will endeavour to make the CAF a better place. I ask you to do likewise.

Message du Chef d’état-major de la Défense par intérim

Par LGen W.D. Eyre,

Le Chef d’état-major de la Défense par intérim

Aux membres des Forces armées canadiennes :

POINTS DE MIRE DU CEMD(I)

Alors que nous venons de franchir la date du premier anniversaire d’une pandémie, nous continuons à vivre dans un environnement dynamique et imprévisible, et les événements récents ont ajouté aux incertitudes auxquelles nous sommes confrontés. À titre de Chef d’état major de la Défense par intérim, je considère que mon rôle principal consiste à continuer de fournir à notre pays une force faisant preuve d’excellence opérationnelle qui reflète l’identité et les valeurs du Canada et dont les canadiens et canadiennes demeurent fiers. Au début de mon mandat, je crois qu’il est important de vous faire part de mes quatre grands points de mire, à savoir notre personnel, les opérations, l’état de préparation et le développement de nos capacités futures, lesquels orienteront nos efforts collectifs.

LE PERSONNEL

Culture. Les Forces armées canadiennes se trouvent à un point d’inflexion en ce qui concerne notre culture. Les récentes révélations d’inconduite sexuelle et les allégations à cet effet sont très troublantes; ces cas nous ont ébranlés et ils ont montré clairement tout le chemin que nous devons encore parcourir pour être les FAC que nos gens méritent, et celles auxquelles les canadiens et canadiennes s’attendent. En outre, les problèmes sociaux que sont le racisme et les comportements haineux continuent de se manifester dans nos rangs. Nous devons saisir l’occasion que présente l’actuelle crise pour devenir une meilleure organisation. Nous devons rétablir la confiance là où elle a été trahie. Il faut que tous les membres des FAC puissent travailler dans un environnement caractérisé par un sens du respect mutuel, de la dignité, de la sécurité, et de l’appartenance véritable. Dans cet ordre d’idées, nos premiers travaux révèlent que nous devons suivre deux grands axes :

Interventions de l’extérieur. Nous appuierons à fond et nous accueillerons avec plaisir un examen extérieur de notre institution et de sa culture, tout en sachant que nous ne possédons pas toutes les réponses. Nous épouserons les recommandations provenant de l’extérieur, y compris en ce qui concerne une chaîne d’établissement de rapports indépendante. Interventions à l’interne. Pendant que le premier axe se dessine, nous prenons des mesures immédiates importantes, tout en conservant la capacité de donner suite aux recommandations qui en résulteront. Le plan à cet égard est encore en cours d’élaboration et il retient mon attention personnelle. D’abord, nous devons écouter nos gens, à tous les niveaux, particulièrement à la base, et aussi les experts externes. D’eux, nous devons apprendre et orienter nos actions en conséquence. Plusieurs mesures sont déjà claires :

L’opération HONOUR a atteint son point culminant; nous y mettrons donc un terme, nous en conserverons les mesures fructueuses, nous apprendrons en prenant conscience de ce qui n’a pas fonctionné, et nous élaborerons un plan délibéré pour aller de l’avant. Nous harmoniserons mieux les organisations et les processus axés sur le changement culturel afin de produire de meilleurs effets.

Nous identifierons et prendrons les mesures nécessaires pour créer un milieu de travail ou les personnes se sentent en sécurité pour se manifester lorsqu’elles subissent une inconduite sexuelle.

Nous finaliserons et publierons notre Code d’éthique militaire professionnelle qui comprendra un nouvel accent mis sur la dynamique des pouvoirs dans notre système, et nous nous en tiendrons responsables.

Nous ferons preuve de plus de rigueur et nous nous appuierons davantage sur la science lors de la sélection de nos dirigeants, en commençant par les niveaux supérieurs.

Parallèlement à d’autres efforts en cours, nous mettrons en œuvre l’aspect des démarches réparatrices du règlement final du recours collectif Heyder-Beattie comportement sexuel dommageable et inapproprié (CDSI), et nous en tirerons des leçons afin d’orienter un vaste effort de réconciliation dans l’espoir de réparer les actes répréhensibles passés.

Nous devons améliorer les mécanismes pour écouter et apprendre des expériences de ceux qui ont été blessés.

Dans tous ces efforts, nous soutiendrons les victimes qui se manifesteront tout en respectant le droit fondamental à l’application régulière de la loi pendant les enquêtes en cours.

Santé et mieux être. Comme dans le reste de la société, la vie pendant la pandémie a été difficile pour nos membres et leurs familles. Nous devons continuer à nous soutenir mutuellement, à demander ou à offrir de l’aide lorsque le besoin existe, et à exploiter au maximum les ressources et les outils existants pour faire face aux difficultés. À mesure que les effets de la pandémie s’atténuent, nous devons profiter pleinement des possibilités pour renforcer notre connectivité sociale.

Affectations. Nous entamerons bientôt la période active des affectations, et la tension intense qui va normalement de pair avec cette période sera une fois de plus accentuée cette année par la pandémie. Le prix des logements à travers le pays contribue au stress, tout comme le font les différentes restrictions de voyage provinciales, territoriales et internationales relatives à la pandémie avec lesquelles nous devons composer. Encore une fois, nous adopterons une approche très souple en ce qui concerne les dates de déménagement et d’entrée en service. Les lignes directrices seront diffusées au moyen de messages CANFORGEN au cours des prochains jours.

Initiatives concernant le personnel. Nous poursuivrons le travail essentiel que le Commandement du personnel militaire mène pour améliorer les conditions de service de nos membres et la situation de leurs familles. Le travail à l’égard d’une politique révisée sur l’universalité du service (U de S) progresse bien et il en va de même pour des initiatives précises axées sur le parcours de carrière adaptatif, lesquelles offriront plus d’options aux membres des FAC et à leurs familles. Une stratégie de maintien en poste attendue depuis longtemps est en cours d’élaboration et visera le maintien en poste d’excellents talents qui œuvrent et dirigent à l’échelle des FAC. Ces initiatives doivent être livrées dans le respect des principes directeurs de l’éthos militaire canadien, notamment le service avant soi, et dans une optique d’analyse comparative des sexes plus (ACS+). À cette fin, le système de gestion du personnel des FAC doit être modernisé et, dans certains domaines, modifié. Pour y parvenir, nous poursuivrons l’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie des ressources humaines des FAC.

OPÉRATIONS

Au Canada. La tempête parfaite nous menace, avec la confluence des opérations LASER et VECTOR — car la lutte contre la pandémie doit se poursuivre — et de l’opération LENTUS avec l’arrivée du printemps risquant de s’accompagner des dangers habituels accrus de catastrophes naturelles telles que les inondations et les feux de forêt. Nous continuons de fournir un excellent appui à la population canadienne dans tout le pays : dans les collectivités autochtones et du Nord, quand elles font face à des éclosions; en dirigeant les efforts nationaux pour planifier la distribution des vaccins; en appuyant les autorités aux postes frontaliers terrestres et, très bientôt, en participant aux efforts de vaccination dans de nombreuses collectivités éloignées et autochtones. Tous les jours, nos forces sont prêtes à prêter main forte aux autorités nationales quand on le leur demande; nos unités recherche et sauvetage sont sur le qui vive pour se porter à l’aide de personnes en détresse, tout comme le NORAD l’est, pour défendre le Canada et les États Unis. Tout au long de cette période, l’essentiel de nos efforts opérationnels et notre attention viseront le Canada.

Vaccination des FAC. La vaccination des membres des FAC est une priorité opérationnelle. Au cours des trois prochains mois, nous prévoyons recevoir 150 000 doses du vaccin, dont l’administration constituera l’objectif principal de nos Services de santé. J’ai publié des priorités en matière de vaccination, et de plus amples renseignements se trouvent dans l’O frag 001 de l’ordre de mission 002 du CEMD – Opération VECTOR – Campagne de vaccination des FAC contre la COVID-19. Je vous encourage fortement à vous faire vacciner. Notre efficacité opérationnelle en dépend. Au fur et à mesure que notre Force est vaccinée, nous modifierons nos mesures de protection conformément aux pratiques exemplaires et aux mesures sanitaires régionales.

Opérations expéditionnaires. Tout au long de cette période, nous continuerons à faire notre part pour assurer la paix et la sécurité internationales, avec des opérations en cours telles que l’opération CARIBBE en Amérique latine et dans les Caraïbes, l’opération PRESENCE soutenant les Nations Unies en Afrique, et avec les rotations à venir dans les opérations UNIFIER et REASSURANCE, au sein de la Force opérationnelle terrestre et la Force opérationnelle aérienne – Roumanie. Nous continuerons d’être un chef de file à l’étranger, notamment grâce à nos commandements du 1er Groupe maritime permanent de l’OTAN (SNMG1) en Europe et de la Force opérationnelle multinationale 150 (FOM 150) au Moyen-Orient. Nous continuerons d’exceller et de maintenir nos efforts dans la région indo-asiatique-pacifique, y compris le déploiement présent du NCSM CALGARY, le déploiement prochain du NCSM WINNIPEG et les efforts du COMFOSCAN à travers le monde.

ÉTAT DE PRÉPARATION

Génération du personnel. Au moment où nous devrions augmenter nos effectifs, la pandémie a plutôt amené les FAC vers une réduction de notre effectif, à la fois dans la Force régulière et dans la Réserve. Alors que notre taux d’attrition a diminué d’environ 25 pourcent au cours de l’année dernière, notre taux d’admission n’a été que d’un tiers de la normale. Au fur et à mesure que notre système de recrutement et l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes (ELRFC) retrouveront leur pleine capacité, nous devrons continuer à donner les cours décentralisés de Qualification militaire de base et à prioriser les cours nécessaires pour maximiser le nombre de militaires qui atteignent le niveau opérationnel de compétence, c’est à dire le niveau où ils peuvent être affectés aux opérations. L’un des aspects clés tout au long de processus consistera à accroître la diversité dans nos rangs afin de tirer parti du talent inhérent à travers le Canada.

Instruction individuelle. Parallèlement, le débit de nos cours d’instruction individuelle a significativement été affecté. À moyen terme, nous prioriserons l’instruction individuelle à l’instruction collective dans le but de développer le leadership ainsi que les qualifications et les compétences techniques nécessaires.

Instruction collective. L’instruction collective doit se poursuivre, mais à une échelle réduite dans la plupart des cas, afin de conserver nos compétences dans le cadre d’activités de plus haut niveau. L’Ex AMALGAM DART du NORAD, l’Ex MAPLE RESOLVE de l’Armée de terre et l’Ex DYNAMIC MONARCH de la Marine, pour n’en citer que quelques uns, se poursuivront de manière modifiée, des stratégies d’atténuation des risques étant appliquées pour protéger la santé et la sécurité. Afin d’accroître la capacité pour d’autres activités, nous avons dû prendre la décision difficile de laisser tomber certaines activités comme la Garde de cérémonie, la Compétition de tir aux armes légères des Forces canadiennes, et la plupart des engagements communautaires.

Alliés et partenaires. Notre avantage concurrentiel dans l’environnement de sécurité d’aujourd’hui est de faire partie d’un réseau d’alliés et de partenaires aux vues similaires. À mesure que les conditions s’amélioreront, nous mettrons l’accent sur les efforts visant à renouer et à rétablir les relations avec nos partenaires grâce à divers événements, notamment des exercices, des entraînements et des mobilisations.

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS FUTURES

Investissements prévus dans la politique PSE. Notre politique de défense, Protection, Sécurité, Engagement, dresse un impressionnant plan d’investissements en immobilisations que nous devons continuer de mettre en œuvre activement. Les navires de combat de surface canadiens, le projet de capacité future en matière d’avions chasseur, et plusieurs autres programmes constitueront les fondements de nos futures forces militaires. Nous constatons déjà une augmentation des capacités découlant des projets comme le navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique et la famille de véhicules VBL 6, y compris le premier véhicule blindé d’appui tactique qui vient tout juste de sortir de la chaîne de production. Ces projets continueront d’exiger des efforts importants et essentiels.

Capacités intégrées. Alimentés en partie par les progrès technologies rapides, le caractère de plus en plus intégré de la conduite de la guerre et la concurrence internationale dans tous les domaines, y compris dans les domaines non traditionnels tels que le cyberespace, nous obligent à faire des investissements dans les fondements de notre entreprise militaire. À cette fin, nous continuerons de déployer des efforts visant quatre domaines de capacités hautement prioritaires : numérisation de la force et adoption de pratiques numériques; « système » commun C3IR (commandement, contrôle, communications, informatique et renseignement); entreprise de soutien interarmées; perfectionnement professionnel des dirigeants.

Défense du Canada. Diverses tendances, entre autres, les changements climatiques, l’intérêt accru à l’égard de l’Arctique et les défis sur le plan de la résilience nationale, ont été mises en évidence durant la pandémie, ce qui a mené à un changement de la façon dont nous conceptualisons la défense de notre pays. Au cours d’annonces présentées récemment par le gouvernement, notamment suivant la tenue de discussions entre les dirigeants nationaux du Canada et des États Unis, le gouvernement souligne la nécessité d’améliorer notre défense continentale, y compris la modernisation du NORAD. À court terme, nous continuerons d’apporter du soutien militaire en vue de l’élaboration de politiques, en ce qui concerne notamment la conceptualisation des capacités et la conception de la force.

Conclusion

Malgré les défis auxquels nous sommes affrontés, les activités relatives à la défense du Canada et des intérêts canadiens doivent se poursuivre. Les adversaires possibles ne se reposent pas, et ils continuent d’accroître leur portée et de mettre à l’épreuve notre résolution. Parallèlement, l’ampleur et la portée des tâches que nous sommes appelés à accomplir s’élargissent alors que nous protégeons notre population.

Les FAC, comme elles l’étaient avant la pandémie, ne seront plus pareilles au terme de la pandémie… trop de choses ont changé. Au fur et à mesure que nous évoluons, il sera essentiel pour nous d’équilibrer nos capacités alors que nous exécutons bon nombre d’activités. Tout bien pesé, nous sommes résolus à améliorer les FAC dans tous leurs domaines d’activités, surtout pour le bien de nos effectifs, ces derniers constituant les fondements de chaque aspect de notre service. Chaque jour que je sers, guidé par ces secteurs d’intérêt, je m’efforcerai chaque jour d’améliorer les FAC. Je vous incite à faire pareillement.