Memorial ceremonies at sea / Les cérémonies commémoratives en mer

Along with other events and official commemorations marking the death of Her Majesty Queen Elizabeth II, a number of currently deployed Royal Canadian Navy ships, including HMCS Winnipeg, HMCS Vancouver, and HMCS Margaret Brooke, held their own memorial ceremonies at sea.

Parallèlement à d’autres événements et commémorations officielles marquant le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II, certains des navires de la Marine royale du Canada actuellement déployés, notamment les NCSM Winnipeg, Vancouver et Margaret Brooke, ont tenu leurs propres cérémonies commémoratives en mer.