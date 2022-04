A look back at NDWCC 2021 / Retour sur la CCMTDN 2021

A look back at NDWCC 2021

By Himaly Fernando,

2021 MARLANT NDWCC Communications & Events Officer

In early October 2021, as COVID-19 restrictions eased and our ability to safely gather once more became possible, our local Defence Team came together in support of the National Defence Workplace Charitable Campaign (NDWCC).

In partnership with United Way and Health Partners, the NDWCC provides Defence Team members with a direct line to donate to over 86,500 charities, including numerous organizations with strong ties to Canada’s military.



Our local 2021 campaign kicked off with a number of barbeque events at Willow Park and Stadacona as well as the Canadian Forces Base (CFB) Halifax Base Commander’s NDWCC Golf Tournament at Hartlen Point Golf Club. At the same time, an amazing group of trained canvassers was beginning their important work, connecting with local Defence Team members to make them aware of the many ways to donate to the cause.



“Canvassing for the NDWCC and planning events have been challenging tasks compared to years past given that we have all had to be adaptable to ever-changing risk postures and a variety of important public health measures,” says Capt(N) Sean Williams, CFB Halifax Base Commander and MARLANT’s NDWCC Champion. “I applaud our Defence Team for their creativity and determination to see the campaign through despite these challenges.”

Our local Defence community proved we are stronger together through the planning and execution of various events and initiatives across a number of units from mid-October to mid-December. At Stadacona, members enjoyed activities such as the NDWCC Leadership Breakfast, the Naval Museum of Halifax’s night at the museum ghost tour, Campus Atlantic’s silent auction, Base Administration’s candy jars and raffles, and Canadian Forces Health Services Centre (Atlantic)’s Commanding Officer parking raffle.

The team at 12 Wing Shearwater saw fundraising success through their family portraits and ¼ Mile events, while 5th Canadian Division headquarters planned various BBQ’s, bake sales and draws. In addition, many of our ships planned their own fundraising initiatives such as Canadian Fleet Atlantic’s Great Getaway Giveaway, HMCS St. John’s’ Simply Spooktacular NDWCC Halloween Haunt and HMCS Charlottetown’s Walk the Plank fundraiser where the Operations Chief and Coxswain jumped in the harbour. This is only a sample of the large variety of events made possible through the ingenuity and passion of our members.

“I am pleased to see that our dedication to this cause still shines through,” explains Capt(N) Williams, who participated in various events including a barbeque at the Transportation Electrical and Mechanical Engineering (TEME) facility and the Leadership Breakfast. He was even spotted changing the tires on his own vehicles during TEME’s popular Ex Dirty Hands fundraiser!

As canvassing and events slowed and we entered into the holiday season, Defence Team members participated in the always anticipated NDWCC Day of Caring. This annual day of volunteerism, a United Way Halifax initiative, matches organizations and individuals with hands-on projects within our community. Our Defence Team is always eager to participate in this important day as it connects us directly with some of the incredible charitable organizations that positively impact our communities through poverty reduction, health and wellness support and other means.



In keeping with public health guidelines at that time, our Defence Team’s Day of Caring activities were spread across three separate days. This allowed us to work in smaller groups while remaining compliant with all protective health measures.

On December 7, members of HMCS Halifax spent the day at Parker Street Food and Furniture Bank in Halifax. The team was able to clean and reorganize the food staging area, the furniture warehouse, the toy and clothes donations warehouse, and their fridges in just one day.



On December 10, Defence Team members headed to St. Paul’s Family Resources Institute in Spryfield. Here they assembled 250+ toiletry bags for distribution, cleaned and organized the storage room, sorted and organized non-perishable items in preparation for Christmas food hampers, prepared the facility for food hamper distribution and prepared “weekend” bags for local schools.



Finally, on December 14, Defence Team members joined together at Feed Nova Scotia for our final Day of Caring activity. In just three hours the team was able to sort, categorize, pack, weigh, label and palletize 2600+ kgs of food just before the holidays.

“I enjoy these opportunities because we get to give back to our community, and they are great team building exercises,” explains CPO2 Lynn Cassidy, the Defence Team lead for our Day of Caring at St. Paul’s Family Resources Institute “We spoke with the volunteers there and really got an appreciation for the work they do. The weekend bags we prepared, for example, go directly to the schools and ensure these kids get enough food for the weekend. Knowing that we made a difference and how it really does impact our community really shows the importance of the NDWCC.”

In late December, after months of campaigning, fundraising, and volunteering, the official 2021 MARLANT NDWCC came to a close. We would like to thank our dedicated canvassers, campaign ambassadors, event planners and Day of Caring volunteers for contributing to the success of this campaign. Canvassing to every military and civilian member in our local Defence community and coming up with safe and feasible event ideas for your respective units are not small tasks, especially during a global pandemic. We also want to commend all local Defence Team members who participated in the campaign by contributing funds, attending events, participating in raffles, draws, BBQs and the like. Your campaign contributions will impact the lives of friends and neighbours right here in our community.

In total, our local Defence Team raised over $190,000 for important causes during the 2021 NDWCC campaign season; this is a commendable effort that shows how caring for our friends and neighbours is still in the minds and hearts of our members. Thank you all, once again, for remaining committed to the NDWCC. Your continued support makes all the difference.

Retour sur la CCMTDN 2021

Par Himaly Fernando,

Officière responsable des activités et des communications de la CCMTDN des FMAR(A) de 2021

Au début du mois d’octobre 2021, alors que les restrictions de la COVID-19 s’assouplissaient et que nous pouvions à nouveau nous rassembler en toute sécurité, notre Équipe de la Défense locale a uni ses efforts pour soutenir la Campagne de charité en milieu de travail de la Défense nationale (CCMTDN).

En partenariat avec Centraide et PartenaireSanté, la CCMTDN offre aux membres de l’Équipe de la Défense une ligne directe pour faire des dons à plus de 86 500 organismes de bienfaisance, y compris de nombreux organismes ayant des liens étroits avec les militaires canadiens.



Le coup d’envoi de notre campagne locale de 2021 a été donné par un certain nombre de barbecues à Willow Park et à Stadacona, ainsi que par le tournoi de golf de la CCMTDN du commandant de la base des Forces canadiennes (BFC) Halifax, qui a eu lieu au terrain de golf de Hartlen Point. Au même moment, un groupe formidable de solliciteurs formés commençait son important travail, en communiquant avec les membres de l’Équipe de la Défense locale pour les informer des nombreuses façons de faire un don.

« La sollicitation pour la CCMTDN et la planification des activités ont représenté des tâches difficiles par rapport aux années précédentes, étant donné que nous avons tous dû nous adapter aux changements constants des niveaux de risque et à diverses mesures de santé publique importantes », indique le Capv Sean Williams, commandant de la BFC Halifax et champion de la CCMTDN des FMAR(A). « Je félicite notre Équipe de la Défense pour sa créativité et sa détermination en vue de mener à bien la campagne malgré ces défis. »

Notre communauté locale de la Défense a montré que nous sommes plus forts ensemble grâce aux diverses activités et initiatives qu’elle a planifiées et mises en œuvre dans un certain nombre d’unités, de la mi-octobre à la mi-décembre. À Stadacona, les membres ont participé à des activités, comme le petit-déjeuner des dirigeants de la CCMTDN, la nuit au Musée naval d’Halifax avec les revenants, l’encan silencieux au campus Atlantique, les pots de bonbons et les tirages au sort de l’administration de la base et le tirage du stationnement du commandant du Centre des services de santé des Forces canadiennes (Atlantique).

L’équipe de la 12e Escadre Shearwater a connu du succès en termes de collecte de fonds grâce à ses portraits de famille et à l’activité du quart de mile, tandis que le quartier général de la 5e Division du Canada organisait diverses activités, comme des barbecues, des ventes de pâtisserie et des tirages. De plus, de nombreux membres d’équipage de navires ont organisé leurs propres activités de financement, comme l’Escapade cadeau de la Flotte de la Flotte canadienne de l’Atlantique, la maison hantée de la CCMTDN tout simplement fantosmatique du NCSM St. John’s et la collecte de fonds « Marchez sur la planche » du NCSM Charlottetown, qui consistait à faire sauter le chef des opérations et le capitaine d’armes dans le port. Il ne s’agit que d’un échantillon de la grande variété d’activités rendues possibles grâce à l’ingéniosité et à la passion de nos membres.

« Je suis heureux de constater que notre engagement envers cette cause est toujours aussi manifeste », explique le Capv Williams, qui a participé à plusieurs activités, notamment au barbecue dans les installations de Transport et génie électrique et mécanique (TGEM) et au petit-déjeuner des dirigeants. Il a même été aperçu en train de changer les pneus de ses propres véhicules pendant la populaire collecte de fonds du TGEM « Ex Dirty Hands »!

À l’approche de la période des Fêtes, alors que la sollicitation et les activités ralentissaient, les membres de l’Équipe de la Défense ont participé à la traditionnelle Journée d’entraide de la CCMTDN. Cette journée de bénévolat annuelle, qui est une initiative de Centraide Halifax, permet de jumeler des organismes et des personnes en vue de réaliser des projets pratiques au sein de notre communauté. Notre Équipe de la Défense est toujours enthousiaste à l’idée de participer à cette journée importante, car elle nous permet d’établir des liens directs avec certains des formidables organismes de bienfaisance qui contribuent à améliorer la vie de nos communautés en réduisant la pauvreté et en soutenant la santé et le bien-être, entre autres.

Afin de respecter les directives de santé publique de l’époque, les activités de la Journée d’entraide de notre Équipe de la Défense ont été étalées sur trois jours distincts. Cela nous a permis de travailler en plus petits groupes et de nous conformer à toutes les mesures de protection de la santé.

Le 7 décembre, des membres de l’équipage du NCSM Halifax ont passé la journée à la Parker Street Food and Furniture Bank à Halifax. En une seule journée, l’équipe a été en mesure de nettoyer et de réorganiser l’aire de rassemblement des aliments, l’entrepôt des meubles, l’entrepôt des dons de jouets et de vêtements, ainsi que leurs réfrigérateurs.



Le 10 décembre, des membres de l’Équipe de la Défense se sont rendus au St. Paul’s Family Resources Institute, à Spryfield. Ils y ont assemblé plus de 250 trousses de toilette à distribuer, nettoyé et organisé le local d’entreposage, trié et organisé les denrées non périssables en vue de la préparation des paniers de Noël, préparé l’établissement pour la distribution des paniers alimentaires et préparé des sacs pour la « fin de semaine » à l’intention des écoles locales.



Enfin, le 14 décembre, des membres de l’Équipe de la Défense se sont réunis à Feed Nova Scotia pour participer à notre dernière activité de la Journée d’entraide. En seulement trois heures, l’équipe a réussi à trier, à classer par catégorie, à emballer, à peser, à étiqueter et à palettiser plus de 2 600 kg de nourriture juste avant les Fêtes. « J’aime participer à ces activités, car elles nous permettent de redonner à notre communauté et parce qu’elles constituent d’excellents exercices de renforcement de l’esprit d’équipe », explique la PM 2 Lynn Cassidy, chef de l’Équipe de la Défense pour notre Journée d’entraide au St. Paul’s Family Resources Institute. « Nous avons parlé avec les bénévoles sur place et avons vraiment pu apprécier le travail qu’ils font. Les sacs pour « la fin de semaine » que nous avons préparés, par exemple, sont envoyés directement dans les écoles et permettent aux enfants d’avoir suffisamment de nourriture pour la fin de semaine. Le fait de savoir que nous avons fait une différence et que cela a réellement contribué à améliorer la vie de notre communauté montre à quel point le rôle de la CCMTDN est important. »

À la fin de décembre, après des mois de campagne, de collectes de fonds et de bénévolat, la CCMTDN officielle des FMAR(A) de 2021 a pris fin. Nous tenons à remercier nos solliciteurs dévoués, les ambassadeurs de la campagne, les planificateurs d’activités et les bénévoles de la Journée d’entraide pour leur contribution au succès de cette campagne. La sollicitation auprès de chaque membre militaire et civil de notre communauté locale de la Défense et l’élaboration d’idées d’activités sécuritaires et réalisables dans vos unités respectives ne représentent pas une mince affaire, en particulier pendant une pandémie mondiale. Nous tenons également à féliciter tous les membres de l’Équipe de la Défense locale qui ont participé à la campagne en apportant une contribution financière, en participant à des activités, à des tirages au sort, à des barbecues, etc. Votre contribution à la campagne permettra d’améliorer la vie de vos amis et de vos voisins ici même dans notre communauté.

En tout, notre Équipe de la Défense locale a recueilli plus de 180 000 $ au profit d’importants organismes de bienfaisance dans le cadre de la CCMTDN de 2021; il s’agit d’un effort louable qui montre à quel point le souci de nos amis et de nos voisins est toujours présent dans l’esprit et le cœur de nos membres. Merci à tous, une fois de plus, pour votre engagement continu envers la CCMTDN. Votre appui soutenu fait toute la différence.