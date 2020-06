Journée mondiale de l’environnement – 5 juin 2020

La Journée mondiale de l’environnement est la journée la plus connue pour l’action environnementale. Depuis 1974, elle est célébrée chaque année le 5 juin et incite les gouvernements, les entreprises, les célébrités et les citoyens à concentrer leurs efforts sur un problème environnemental urgent.

En 2020, le thème est Biodiversité : Le temps de la nature. Les événements récents – des feux de brousse au Brésil, aux États-Unis et en Australie, aux infestations de locustes en Afrique de l’Est et, maintenant, à une pandémie mondiale – démontrent l’interdépendance des humains et des toiles de la vie dans lesquelles ils vivent.

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement, apprenons, partageons et agissons afin de préserver la nature pour le bien-être des humains.

Apprendre :

Être confiné chez soi est l’occasion idéale d’en apprendre davantage sur les espèces sauvages et les habitats avec lesquels nous partageons notre planète. Ce temps passé à l’intérieur peut être l’occasion de réfléchir au rôle de la nature dans nos vies et aux moyens de promouvoir un changement positif.

Partager :

Consultez les fils de nouvelles des médias sociaux du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et partagez avec le monde entier les raisons pour lesquelles il est si important d’agir en faveur de la nature. N’oubliez pas d’utiliser les mots-clics #PourLaNature et #JournéeMondialeDeL’Environnement.

Agir :

Laissez des espaces verts sauvages dans votre jardin où les pollinisateurs et les insectes vivant dans le sol peuvent prospérer.

Évitez d’acheter des articles en plastique à usage unique. Les animaux, tant sur la terre qu’en mer, pensent souvent que les déchets en plastique qui aboutissent dans la nature sont de la nourriture. Pour de nombreuses espèces, ils peuvent causer des blessures graves et la mort.

Recyclez autant que possible.

Changez votre régime alimentaire afin de manger des aliments plus respectueux de l’environnement, en particulier vos principales sources de protéines.

En plus de la Journée mondiale de l’environnement, les FMAR(A) se joindront à des milliers d’organisations dans tout le pays pour célébrer la Semaine de l’environnement du 8 au 14 juin. Créée en 1971, la Semaine canadienne de l’environnement souligne les réalisations du Canada dans le domaine de l’environnement et encourage les Canadiens à contribuer à la conservation et à la protection de notre environnement.

Pour plus de renseignements sur la Journée mondiale de l’environnement, la Semaine canadienne de l’environnement ou les programmes de Sécurité et environnement des FMAR(A), communiquez avec nous à +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca ou consultez notre site Web à http://halifax.mil.ca/MarlantSafetyEnvironment/.

Ensemble, nous pouvons agir #PourLaNature

Semaine canadienne de l’environnement du 5 au 12 juin 2020 – Lundi

Journée mondiale des océans

Joignez-vous aux FMAR(A) pour célébrer la Journée mondiale des océans – L’innovation pour un océan durable.

Le gouvernement du Canada a proposé le concept de la Journée mondiale des océans lors du Sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro. En 2008, les Nations Unies (ONU) ont décidé que le 8 juin serait désigné comme la Journée mondiale des océans. Cette journée est une activité mondiale qui est réalisée chaque année le 8 juin pour la conservation et la protection des océans du monde entier ainsi qu’un rappel de l’importance des océans dans notre vie quotidienne.

Pourquoi nos océans sont-ils importants?

« L’océan occupe 70 % de la surface de la Terre et contient 97 % de l’eau de la planète. Il est la plus grande biosphère de la planète et abrite jusqu’à 80 % de toute la vie dans le monde. Plus de trois milliards de personnes dépendent des ressources marines et côtières pour subvenir à leurs besoins et cela est crucial pour la sécurité alimentaire mondiale et la santé humaine. Il produit 50 % de l’oxygène dont nous avons besoin, absorbe 25 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone et capture 90 % de la chaleur supplémentaire générée par ces émissions ». Nations unies, 2020

L’océan est d’une telle importance que le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 de l’ONU a fait de la protection de 30 % des terres et des océans d’ici 2030 un objectif mondial. Le Canada fait également sa part pour assurer la protection de la diversité des océans. Le réseau d’aires marines protégées (AMP) du ministère des Pêches et des Océans (MPO) a désigné trois AMP dans l’océan Arctique, huit dans l’océan Atlantique et trois dans l’océan Pacifique depuis 2003.

Que fait la MRC pour protéger et soutenir nos océans?

Les champs de tir et les secteurs d’entraînement opérationnels des FMAR(A) et des FMAR(P) sont essentiels à la capacité du MDN de mettre sur pied des forces polyvalentes et aptes au combat dans l’environnement maritime. Ces secteurs abritent également plusieurs espèces en péril marines qui sont menacées et en danger, ainsi que des habitats essentiels et des AMP. Les états-majors respectifs des environnements côtiers de la Marine royale canadienne (MRC) continuent de participer au processus de détermination et de désignation des AMP, et, notamment, collaborent avec d’autres partenaires fédéraux tels que Pêches et Océans Canada, Transports Canada, Environnement et Changement climatique Canada et Parcs Canada pour s’assurer que les activités sont menées de manière à réduire au minimum les effets environnementaux des activités d’entraînement militaire dans nos champs de tir et zones d’entraînement maritimes afin d’aider à maintenir la protection et la durabilité de l’habitat de nos océans pour les années à venir.

Cette année, les festivités de la Journée mondiale des océans se dérouleront sous la forme d’une activité virtuelle. Les FMAR(A) vous encouragent à visiter les sites Web suivants pour obtenir de plus amples renseignements et découvrir ce que vous pouvez faire pour préservation et protéger nos océans :

Visitez le portail officiel de la Journée mondiale des océans des Nations unies pour connaître toutes les activités virtuelles de 2020 et savoir comment vous pouvez vous engager à contribuer à la sauvegarde de nos océans. https://www.unworldoceansday.org/fr

Explorez virtuellement les fonds marins avec SuperNOVA le 8 juin de 11 h à 12 h lorsqu’il lancera son véhicule téléguidé dans le port d’Halifax. https://www.facebook.com/events/277815779929980/

Téléchargez l’application eOceans dans votre téléphone intelligent pour aider les scientifiques à comprendre l’incidence de la COVID-19 sur l’océan et les collectivités côtières. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.eoceans.co/project-covid19 .

Pour d’autres activités locales dans le cadre de la Semaine des océans à Halifax, consultez le site www.oceansweek.ca .

Regardez le documentaire primé « A Plastic Ocean » disponible sur Netflix qui documente les effets mondiaux de la pollution par le plastique et présente des solutions novatrices auxquelles chacun peut participer pour créer un océan plus propre et plus sain.

La conférence 2020 sur les océans durables se tiendra à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en septembre 2020.

Que ferez-vous pour aider à préserver et à protéger nos océans? Envoyez vos suggestions à SE FMAR(A) à l’adresse +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca.

Aidez la #JournéeMondialeDesOcéans à faire grandir le mouvement pour la protection de notre planète bleue en utilisant le mot-clic #ProtégeonsNotreDemeure et @WorldOceansDay sur Facebook, Instagram et Twitter.

Nettoyage printanier de nos cours

Pour soutenir la Semaine de l’environnement chaque année, les FMAR(A) organisent l’opération « Engagement envers la collectivité », au cours de laquelle les participants ramassent les déchets et créent des massifs de fleurs pour améliorer nos propriétés à Stadacona et à l’arsenal maritime. Cette année, la pandémie de COVID-19 a entraîné l’annulation et le report de la plupart des activités de nettoyage communautaires organisées dans toute la ville, y compris les nôtres.

Afin de continuer à jouer un rôle de premier plan dans les efforts de notre collectivité pour préserver l’environnement et accroître la fierté et l’esprit communautaires, nous mettons tout le monde au défi de faire preuve de créativité à la maison. Voici quelques suggestions d’activités qui peuvent être réalisées à la maison :

Apportez un sac et des gants pour ramasser les déchets lors de votre prochaine promenade à pied dans le quartier (n’oubliez pas de respecter les exigences d’éloignement physique). Mettez de l’ordre dans sa cour. Plantez un arbre. Créez un jardin potager.

Envoyez des photos de vos activités environnementales réalisées à la maison à SE FMAR(A) à +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca ou pour les médias sociaux en utilisant le mot-clic #OpEngagementEnversLaCollectivité.

Garder notre port et nos océans propres

Le port d’Halifax est l’un des plus grands ports en eau profonde et libre de glace au monde. Des eaux usées non traitées ont été déversées dans le port pendant plus de 250 ans avant que des usines de traitement des eaux usées ne soient installées en 2008.

Les usines de traitement des eaux usées utilisent un processus connu sous le nom de traitement primaire avancé. Ce niveau de traitement comprend une séparation mécanique des solides, complétée par un traitement chimique pour améliorer l’élimination des solides en suspension.

Avec l’utilisation accrue de lingettes désinfectantes et de gants de protection en caoutchouc pendant la pandémie de COVID-19, Halifax Water a constaté une augmentation de l’élimination inappropriée de ces articles. Les lingettes et les gants ne se décomposent pas et se retrouvent coincés dans les grilles et les filtres des installations de traitement des eaux usées et bouchent les pompes des stations de pompage. Ces articles doivent être jetés dans une poubelle.

Les eaux usées de nos cuisines et de nos salles de bain ne sont pas la seule source de contaminants qui arrivent dans notre port. De nombreux autres contaminants s’ajoutent aux eaux usées dans les différents systèmes de collecte. Les articles ménagers tels que les produits pharmaceutiques, les peintures, les solvants, les gras, les huiles et les graisses, l’huile à moteur et l’antigel ne peuvent pas être traités efficacement par les usines de traitement des eaux usées. Ils aboutiront dans le port sans avoir été traités après être passés par les usines de traitement des eaux usées. Ces articles ménagers doivent être éliminés dans des dépôts de déchets ménagers spéciaux, et non pas être déversés dans les canalisations.

La pollution par le plastique est une autre menace majeure pour notre port. La plupart des déchets plastiques marins ont été jetés ou éliminés de manière inadéquate. Dans les deux cas, ils peuvent être transportés vers le port par le vent, les égouts pluviaux ou d’autres voies navigables. Lors de la 28e édition annuelle du nettoyage des plages organisé par les « amis de l’île McNabs » en 2019, le groupe a rempli environ 350 sacs avec des ordures et des produits recyclables. La plupart des déchets ramassés étaient des articles de plastique terrestres (récipients de nourriture, sacs en plastique, mégots de cigarettes, tasses et bouteilles). Pour contribuer à réduire cet afflux de plastique dans le port : ne jetez pas de déchets par terre, ramassez les déchets par terre si vous les voyez (en portant des gants) et composez le 311 pour signaler les poubelles et bacs de recyclage publics trop remplis.

Quelles mesures supplémentaires avez-vous prises pour garder le port d’Halifax propre? Envoyez vos suggestions à SE FMAR(A) à l’adresse suivante : +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca.

Renouer avec la nature

Les aliments que nous mangeons, l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et les conditions météorologiques qui rendent notre planète habitable proviennent tous de la nature. Par exemple, chaque année, les plantes marines produisent plus de la moitié de l’oxygène de notre atmosphère, et un arbre mature nettoie notre air en absorbant 22 kilogrammes de dioxyde de carbone et en libérant de l’oxygène en échange.

Il est ironique que la COVID-19, qui nous a contraints à rester à l’intérieur, a eu l’effet secondaire positif de dégager le ciel dans le monde entier, car nous brûlons moins de combustibles fossiles. En même temps, certains comportements écologiques ont dû toutefois être abandonnés en raison des mesures de sécurité immédiates. Par exemple, nous sommes maintenant obligés d’utiliser de nombreux produits jetables et en plastique que nous aurions pu éviter auparavant. Nous ne pouvons pas remplir des contenants en vrac, utiliser des tasses de voyage ou mettre notre épicerie dans nos propres sacs réutilisables.

Le contact avec la nature présente des avantages considérables pour la santé et le bien-être des personnes et de la société. En cette période d’éloignement physique, il n’est pas facile de se rapprocher de la nature et d’en faire l’expérience. Avec la réouverture récente des parcs et sentiers nationaux, provinciaux et municipaux, notre capacité d’explorer la nature est revenue dans une certaine mesure. L’amour de la nature incite à accomplir des actions positives, ce qui nous met du vent dans les voiles et est important.

Vous trouverez ci-dessous quelques idées pour renouer avec la nature en famille tout en respectant les exigences actuelles d’éloignement physique :

Organisez une chasse au trésor ayant pour thème le climat et l’environnement dans votre quartier à l’intérieur de votre maison et dans les environs avec vos enfants (document ci-joint).

Apprenez à connaître les oiseaux de notre province grâce à l’ Atlas des oiseaux nicheurs .

Inspirez les jeunes Canadiens avec le livre de jeux Sortons jouer dans la Nature .

Utilisez la BioTrousse urbaine de la Municipalité régionale d’Halifax ou la BioTrousse du sentier transcanadien pour consigner ce que vous trouvez dans les espaces naturels qui vous entourent.

Que ferez-vous pour renouer avec la nature? Envoyez vos suggestions à SE FMAR(A) à l’adresse +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca.

Ensemble, nous pouvons agir #PourLaNature.

La biodiversité : Qu’est-ce que c’est?

Le thème de la Journée mondiale de l’environnement (5 juin) en 2020 était Biodiversité : Le temps de la nature. La biodiversité est une toile complexe et interdépendante dans laquelle chaque membre joue un rôle important en profitant et en contribuant de manière parfois même invisible. Les aliments que nous mangeons, l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et les conditions météorologiques qui rendent notre plante habitable proviennent tous de la nature. La modification ou la suppression d’un seul élément de cette toile influe sur l’ensemble du système biologique et peut avoir des conséquences négatives.

La protection de la biodiversité commence par la connaissance et l’exploration. En plus de soutenir l’éducation, le gouvernement du Canada a également pris des mesures directes pour conserver nos espèces vivantes et nos écosystèmes en combinant la recherche, la surveillance, les politiques, la réglementation, l’application des lois, les aires de conservation et les activités de partenariat.

Alors que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada prennent des mesures pour préserver la biodiversité, vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire pour aider. Vous trouverez ci-dessous une liste de choses que vous et votre famille pouvez faire dans votre propre cour pour appuyer la biodiversité :

Rendez naturelle votre pelouse : Les pelouses sont des habitats non naturels. Plantez plutôt une variété de types de plantes et regroupez-les en grappes pour attirer les insectes, les oiseaux, les papillons, les colibris et autres animaux.

Créez un étang : Les étangs fournissent un habitat à diverses espèces allant des insectes aux grenouilles et aux poissons. Si l’espace est un facteur limitant, un bain d’oiseaux attirera non seulement les oiseaux mais aussi les insectes pollinisateurs et même les tamias.

Créez d’autres types d’habitats : Fournir des aliments sauvages en plantant des plantes vivaces telles que des arbres fruitiers et à noix, des fleurs produisant du nectar et des arbustes à baies.

Plantez des espèces indigènes : Que vous ayez un jardin de fleurs, de légumes ou de roches ou un jardin naturel, les espèces indigènes constituent un élément important de la biodiversité qui crée un habitat naturel pour la faune locale.

Compost : L’ajout de compost à votre jardin enrichira votre sol en aidant les micro-organismes et les vers à prospérer, en améliorant le drainage du sol, en augmentant la capacité du sol de retenir l’humidité et en fournissant des éléments nutritifs pour la croissance des plantes.

Pour en savoir plus sur la Stratégie canadienne de la biodiversité ou pour obtenir d’autres idées sur la manière de participer, consultez le site https://biodivcanada.chm-cbd.net/fr.

Quelles mesures supplémentaires avez-vous prises pour en savoir plus sur la biodiversité ou pour la préserver? Envoyez vos suggestions à SE FMAR(A) à +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca.

Ensemble, nous pouvons agir #PourLaNature