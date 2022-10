Join the next RCN Mentorship Program session on October 27 / Participez à la prochaine session du programme de mentorat de la MRC le 27 octobre

Join the next RCN Mentorship Program session on October 27

Interested in Emotional Intelligence? Join members from the Osside Institute on October 27 during Mentorship and PD session #5 to discuss Emotional Intelligence EQi & Leadership

Royal Canadian Navy (RCN) sailors – Regular and Reserve Force – at all ranks and civilian employees at all levels are invited to this next session of the RCN’s Mentorship Program. You are invited to attend the next group session:

Date: Thursday, October 27

Time: 1 to 2:30 p.m. AST

Location: Microsoft Teams

The program is also open to all Canadian Armed Forces personnel and all Department of National Defence civilian employees and if you can’t make it, don’t worry the recordings can be found on the SharePoint page.

These sessions will be available to all on Microsoft Teams and everyone is encouraged to actively participate, share their insights and ask questions. For more information, visit the Mentorship Program’s intranet page.

Participez à la prochaine session du programme de mentorat de la MRC le 27 octobre

L’intelligence émotionnelle vous intéresse? Joignez-vous aux membres de l’Institut Osside le 27 octobre lors de la séance no 5 du Programme de mentorat et de PP pour discuter de l’intelligence émotionnelle (EQ‑i) et du leadership

Les marins de la Marine royale canadienne (MRC) – Force régulière et Réserve – de tous les grades et les employés civils de tous les niveaux sont invités à la prochaine séance du Programme de mentorat de la MRC. Vous êtes invité à assister à la prochaine séance de groupe :

Date : Jeudi 27 octobre

Heure: 13h à 14h30 (heure de l’Atlantique)

Lieu : Microsoft Teams

Le programme est également ouvert à tout le personnel des Forces armées canadiennes et à tous les employés civils du ministère de la Défense nationale. Si vous ne pouvez pas venir, ne vous inquiétez pas, les enregistrements sont offerts à la page SharePoint.

Ces séances seront accessibles à tous sur Microsoft Teams et tout le monde est encouragé à participer activement, à présenter ses idées et à poser des questions. Pour plus de renseignements, consultez la page intranet du Programme de mentorat.