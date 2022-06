Join the next RCN Mentorship Program session on June 28 / Assistez à la prochaine séance du programme de mentorat le 28 juin

Join the next RCN Mentorship Program session on June 28

By RCN

Royal Canadian Navy (RCN) sailors – Regular and Reserve Force – at all ranks and civilian employees at all levels are invited to the next session of the RCN’s Mentorship Program.

Over 300 people attended the first session at the end of May. Based on feedback from that session, the topic of the next event is networking and work-life balance.

You are invited to attend the next group session:

Date: June 28

Time: 1 to 2:30 p.m. AST

1 to 2:30 p.m. AST Location: Microsoft Teams

The program is also open to all Canadian Armed Forces personnel and all Department of National Defence civilian employees.

At this stage, the RCN Mentorship Program consists of group sessions led by a subject matter expert on topics of interest to RCN Team members. These sessions will be available to all on Microsoft Teams.

These group sessions will be held monthly and everyone is encouraged to actively participate, share their insights and ask questions. For more information, visit the Mentorship Program’s intranet page (DWAN only).

Assistez à la prochaine séance du programme de mentorat le 28 juin

Par MRC

Les marins de la Marine royale canadienne (MRC) – Force régulière et Force de réserve – de tous les grades et les employés civils de tous les niveaux sont invités à la prochaine séance du programme de mentorat de la MRC.

Plus de 300 personnes ont assisté à la première séance à la fin de mai. D’après les commentaires recueillis pour ce moment, le sujet de la prochaine séance sera le réseautage et la conciliation travail-vie personnelle.

Vous êtes invité à assister à la prochaine séance de groupe :

Date : 28 juin

28 juin Heure : 13h à 14 h 30 (heure de l’Atlantique)

13h à 14 h 30 (heure de l’Atlantique) Lieu : Microsoft Teams

Le programme est également ouvert à tout le personnel des Forces armées canadiennes et à tous les employés civils du ministère de la Défense nationale.

À ce stade, le programme de mentorat de la MRC consiste en des séances de groupe dirigées par un expert en la matière sur des sujets d’intérêt pour les membres de l’équipe de la MRC. Ces séances seront accessibles à tous sur Microsoft Teams.

Ces séances de groupe auront lieu tous les mois et tout le monde est encouragé à participer activement, à partager ses idées et à poser des questions. Pour plus de renseignements, visitez la page intranet du programme de mentorat [sur le RED seulement].