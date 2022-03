CFB Halifax Base Commander statement in honour of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination / Message du Commandant de la BFC Halifax à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale

Local Defence Team,

Today, on the International Day for the Elimination of Racial Discrimination (IDERD), I write this message to you in my capacity as the Champion of our MARLANT Defence Visible Minorities Advisory Group (DVMAG).

Each year on March 21, IDERD is observed globally to acknowledge the ongoing reality of injustices and prejudices fueled by racial discrimination. This date was chosen in commemoration of the day that 69 South Africans lost their lives during a peaceful demonstration against apartheid “pass laws” back in 1960.

Today, 62 years later, we continue to recognize the injustices faced by global citizens at home and abroad as a result of racial discrimination. This is not something to celebrate in 2022, but is a truth that needs to be acknowledged so that we can reflect on the continued work that needs to be done to eliminate racially discriminatory practices and behaviors within our workplaces and our communities.

It’s no secret that combatting racial discrimination in all its forms can seem daunting, but every action we take as individuals and as a team will help. Here are just a few ways that you can become an active participant:

(1) Listen: Give time and space to listen those who are willing to open up about their lived experiences with racism and discrimination. Take the time to openly receive their perspective, withholding any judgment. While you listen, be aware that you may very well be listening from a place of privilege and that you are most likely experiencing this information while trying to manage your own conscious or unconscious bias. Never expect someone to provide insight into their lived experience, but thank them if they are ready and willing to do so.

(2) Learn: Consume news, books, podcasts and films delivered from a diverse range of perspectives. Take advantage of the free and accessible training programs and courses offered through the Canada School of Public Service such as the Anti-Racism Learning Series.

(3) Act: Speak up (respectfully) if you observe discriminatory practices in the workplace or in your community. Talk to your supervisor, a helping professional, a trusted friend or a family member about the experience. Recognize others who are actively combatting discriminatory behavior by thanking them for modeling positive actions. Assess your own actions, both past and present, and be willing to acknowledge your own failures while committing to growth and change. Repeat these actions in perpetuity and watch the momentum build.

(4) Get involved: Here on Base, we have a number of Defence advisory groups that provide advice to DND/CAF leadership on the relevant issues faced by Defence Team members who have diverse backgrounds, abilities and gender identities. These groups are made up of dedicated volunteers that organize outreach initiatives; shares educational tools; assists in policy development; promotes maximum participation in self-identification; and recommends concreate solutions to systemic workplace barriers. When it comes to matters of racial discrimination, I encourage you to get involved with either the MARLANT DVMAG (Halifax.DVMAG@forces.gc.ca) or the Atlantic Defence Aboriginal Advisory Group (ADAAG) (Halifax.DAAG@forces.gc.ca). All Defence Team members are welcome!

As members of a strong and united Defence Team, we can empower one another to take these actions as we continue to foster a workplace where everyone feels safe and respected.

One thing that I have learned personally through listening, learning, acting and getting involved is that racial discrimination is not a one-size-fits-all issue. No two individuals or racialized communities share the same challenges, therefore we cannot assume that a single solution can be applied across the board. As a Defence community, we must strive to understand these unique and varied challenges while committing to the hard work required to be part of a lasting solution.

In closing, I want to thank the amazing MARLANT DVMAG co-chairs, Rene Gannon and S1 Saif Morsy, and all DVMAG members from whom I continue learning every day. I also want to commend all Defence Team members who are working to foster a safe and respectful workplace here at CFB Halifax.

Although IDERD is commemorated on a single day, I encourage you all to take action against racism and discrimination every day of the year while finding ways to celebrate the incredible diversity within our Defence family and our communities. We may not always get it right, but it’s important that we keep trying.

Thank you,

Capt(N) Sean Williams,

CFB Halifax Base Commander

MARLANT DVMAG Champion





Équipe de la Défense locale :

Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (JIEDR), je vous adresse ce message en ma qualité de champion du Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense (GCMVD) pour les FMAR(A).

Chaque année, le 21 mars, le monde entier souligne la JIEDR afin de reconnaître que l’injustice et les préjugés alimentés par la discrimination raciale ont lieu tous les jours. Cette date a été choisie pour commémorer ce jour de 1960 où 69 Sud-Africains ont perdu la vie lors d’une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer imposées par l’apartheid.

Aujourd’hui, 62 ans plus tard, nous continuons à reconnaître les injustices auxquelles sont confrontés les citoyens du monde, chez eux et à l’étranger, en raison de la discrimination raciale. Il ne s’agit pas d’un événement à célébrer en 2022, mais d’une vérité qui doit être reconnue afin que nous puissions réfléchir aux efforts que nous devons déployer pour éliminer les pratiques et les comportements discriminatoires fondés sur la race dans nos milieux de travail et nos communautés.

Ce n’est un secret pour personne que la lutte contre la discrimination raciale, sous toutes ses formes, peut sembler décourageante, mais chaque mesure que nous prenons individuellement et en équipe sera utile. Voici quelques exemples concrets des mesures que tout un chacun peut prendre :

(1) Écouter. Prenez le temps et la peine d’écouter ceux qui sont prêts à confier leur expérience du racisme et de la discrimination. Accueillez sans réserve leur point de vue, en vous abstenant de tout jugement. Pendant que vous écoutez, soyez conscient que vous pouvez venir d’un endroit privilégié et que peut-être vous êtes en train de vivre cette même expérience tout en essayant de gérer vos préjugés conscients ou inconscients. Ne vous attendez jamais à ce que les gens vous parlent de leur expérience personnelle, mais remerciez-les s’ils sont prêts et disposés à le faire.

(2) Se renseigner. Tenez-vous au courant des nouvelles, lisez des livres, écoutez des balados et regardez des films provenant d’un large éventail de sources. Profitez des programmes et des cours de formation offerts gratuitement par l’École de la fonction publique du Canada, comme la Série d’apprentissage sur la lutte contre le racisme.

(3) Agir. Dénoncez (avec respect) les pratiques discriminatoires dont vous êtes témoin au travail ou dans votre communauté. Faites-en part à votre superviseur, à un professionnel du domaine, à un ami en qui vous avez confiance ou à un membre de votre famille. Remerciez les personnes qui luttent activement contre les comportements discriminatoires pour leurs actions positives. Évaluez vos propres actions, passées et présentes, et soyez prêt à reconnaître vos propres échecs tout en vous engageant à évoluer et à changer. Répétez ces actions continuellement et voyez la dynamique s’installer.

(4) Se mobiliser. Nous avons ici, à la base, un certain nombre de groupes consultatifs de la Défense qui conseillent les dirigeants du MDN et des FAC sur les problèmes pertinents auxquels font face les membres de l’Équipe de la Défense quels que soient leurs antécédents, leurs compétences et leur orientation sexuelle. Ces groupes sont composés de bénévoles dévoués qui organisent des activités de sensibilisation, offrent des outils éducatifs, participent à l’élaboration de politiques, favorisent une participation maximale au processus d’autoidentification et recommandent des solutions concrètes aux obstacles systémiques en milieu de travail. En ce qui concerne les questions de discrimination raciale, je vous encourage à vous joindre au GCMVD des FMAR(A) (Halifax.DVMAG@forces.gc.ca) ou au Groupe consultatif des Autochtones de la Défense de l’Atlantique (GCADA) (Halifax.DAAG@forces.gc.ca). Tous les membres de l’Équipe de la Défense sont les bienvenus!

En tant que membres d’une Équipe de la Défense forte et unie, nous pouvons nous donner les moyens de prendre ces mesures tout en continuant à favoriser un milieu de travail où chacun se sent en sécurité et respecté.

L’une des choses que j’ai apprises en écoutant, en me renseignant, en agissant et en me mobilisant est que la discrimination raciale n’est pas un problème à caractère général. Chaque personne ou chaque communauté racialisée a ses propres difficultés, et nous ne pouvons donc pas supposer qu’une solution unique peut être appliquée à tous. En tant que communauté de la Défense, nous devons nous efforcer de comprendre ces difficultés uniques et variées tout en nous engageant à déployer tous les efforts pour faire partie d’une solution durable.

En terminant, je tiens à remercier les formidables coprésidents du GCMVD des FMAR(A), René Gannon et le Mat 1 Saif Morsy, ainsi que tous les membres du groupe auprès desquels je ne cesse d’apprendre chaque jour. Je tiens également à féliciter tous les membres de l’Équipe de la Défense qui s’efforcent de favoriser un milieu de travail sécuritaire et respectueux ici à la BFC Halifax.

La JIEDR est commémorée une fois par an certes, mais je vous encourage à lutter contre le racisme et la discrimination tous les jours de l’année, tout en trouvant des moyens de célébrer l’incroyable diversité au sein de la famille de la Défense et de nos communautés. Nous ne réussirons pas toujours, mais nous devons continuer à essayer.

Merci.

Capv Sean Williams,

Commandant de la BFC Halifax

Champion du GCMVD pour les FMAR(A)